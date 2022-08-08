20+ счастливчиков, которые унаследовали от близких нечто особенное

Когда речь заходит о наследстве, чаще всего мы представляем себе недвижимость, деньги или драгоценности. Но на самом деле старшее поколение может передать младшему практически любую вещь, которая окажется ценной по многим причинам.

Мы в ADME обожаем рассматривать вещицы с историей, поэтому искренне порадовались за тех пользователей интернета, которые получили нетипичное наследство.

«Мой дедушка был парикмахером и костюмером группы Queen в 1970-х. Вот, например, пара курток из его гастрольного тура»

«Этот браслет с изумрудами достался мне от приятеля моей мамы. Раньше его носила известная модель Vogue Джин Пэтчетт»

«Мне достался в наследство тещин язык. Ему уже больше 70 лет. Обалдеть!»

«Я выхожу замуж в платье моей прабабушки. Его сшили в 1940 году! Жду не дождусь увидеть наряд после небольшой переделки»

«Английские карманные часы — семейная реликвия как минимум шести поколений нашей семьи. Они до сих пор отлично ходят»

«Я унаследовал коллекцию камней своего прадеда»

«Досталась мне по наследству раритетная вещица — альбом стихотворений и рисунков, какие было принято оставлять друг другу на память больше 100 лет назад»

«Прабабушка завещала мне свой набор спиц. Мне больше никогда не понадобится покупать новые!»

«Этот комод принадлежал еще моему прапрадеду. Он сделан в XIX веке, а может, и раньше. А двоюродная бабушка чуть не продала его за £ 20 в интернете»

«Обручальное кольцо моей прапрабабушки»

«Унаследовал гитару, которая, как говорят, принадлежала самому Джорджу Харрисону. Правда, пока не знаю, как это проверить»

«Был в гостях у друга, обратил внимание на старый чемодан. Покойный отец его жены собирал эту коллекцию всю жизнь, с 7 лет. Это не все, но большая часть»

«Будуарная лампа „Небоскреб“ из 1930-х, она принадлежала моим старшим родственникам. До сих пор работает!»

Настольный календарь, который достался автору от деда

«Досталось мне в наследство вот такое чудо — прижизненное издание собрания сочинений великого писателя Антона Павловича Чехова»

«Из опроса родственников выяснилось, что один из моих предков увлекался переплетными работами, и из нескольких тонких книжек сотворил такие чудесные книги. Переплет — тонкая кожа».

«Винтажные шкатулки для драгоценностей, которые я унаследовала от бабушки и дедушки»

«Часы остались после деда. Золотой корпус, серебряный циферблат. Ходят точно. Иногда ношу, чтобы не залеживались»

Наследство от старших родственников

«Это помолвочное кольцо — наша семейная реликвия»

«Есть у меня такая штука. Досталась от мамы. Много лет назад ей подарил ее дядя, который работал на высоковольтной установке»

«Мне много раз предлагали ее продать, но рука не поднималась. А недавно дочь скинула статью, в которой говорится, что это называется фигурой Лихтенберга. О как».

«Дедова „ласточка⁠“ — автомобиль Ford 1937 года выпуска — перешла ко мне по наследству. Состояние не очень, но буду стремиться сделать из нее конфетку»

«Я получила в наследство от мамы одни-единственные сережки. Сколько себя помню, она всегда носила именно их»

«И теперь я ношу их, тепло вспоминая о доме, где была еще ребенком и были живы мои родители, где были смех и любовь, где я была еще не обременена различными проблемами и испытывала в полной мере всю детскую легкость существования».

«Бабули уже давно нет, а такой подарок лежит. И, думаю, еще доченькам достанется. Старшая говорит, что это из эпохи динозавров»

«Однажды дед подозвал меня к себе и сказал, что помимо квартиры и очевидного барахла у него есть еще кое-что, это лежит под кроватью. Потом я должен буду посмотреть»

«Когда деда не стало, я нашел там тяжелый чемодан, открыл его и увидел кучу фототехники. Я не увлекаюсь этим, но думаю, что полежит еще лет 50 и будет высоко цениться».