20+ трогательных фото, на которых папина любовь видна невооруженным глазом

Практически для каждого из нас папа — это герой, который не сравнится даже с лучшими персонажами Marvel. Иногда связь с отцами теряется еще в детстве, а иногда проносится через всю жизнь, и от таких историй становится настолько тепло в душе, что хочется срочно позвонить своим близким и напомнить о своей любви.

Мы в ADME верим, что папина любовь способна творить чудеса. А в конце вас ждет бонус: вы увидите, что звездные папы могут быть невероятно крутыми не только на экране, но и со своими детьми.

«Мой мир сегодня перевернулся»

«Футболка сына не полностью высохла, а ему уже нужно было садиться на автобус, поэтому я сказал ему, что занесу ее в школу попозже. Надеюсь, ему понравится мой маленький сюрприз!»

«Надел подарок от сына моей любимой. Он уже видит во мне папу!»

«Вы когда-нибудь просто смотрели на своего малыша и думали: „Вау, не знаю, как у меня вообще получилось создать что-то настолько прекрасное!“?»

«Сегодня я стал отцом. Самый счастливый день в моей жизни!»

«Думаю, мой сын скоро начнет ходить сам. Он никогда не ползал, и я уже начал переживать, но только посмотрите на это!»

«Дочь спросила, смогу ли я сделать цветок на ее мороженом. Я сделал все, что мог...»

«Я новоиспеченный отец, и это лицо — все, о чем я сейчас могу думать»

«Сын забыл любимую игрушку в моей машине. Я решил показать, как она проводит время»

«У меня не очень много друзей, но мне так хочется рассказать кому-нибудь, что у моего малыша выпал первый зуб!»

«Мы 10 лет слушали о том, что не сможем иметь детей, но произошло это маленькое чудо. Мы в восторге!»

«Ее лицо, когда она смотрит на меня, стоит всего на свете»

У малыша был шанс в 1 %, но он вернулся домой и теперь на моих руках! Я самый счастливый в мире"

«Купите ребенку детскую кухню, несмотря на пол. Когда я прошу сына сделать мне обед, это приносит больше пользы, чем любые другие игрушки»

«Построил детскую площадку для своих детей. Бонусом получил боль в спине, но это ничего»

«Мы с сыном выиграли новый Lego-набор»

«Мой сын — причина того, что я постоянно улыбаюсь»

«Вчера впервые взял сына на зимнюю рыбалку. Он поймал рыбу, а я нет. Увидев эту улыбку, я обрадовался, что все было не наоборот»

«Построил своей дочери стенд для продажи домашнего лимонада»

Бонус № 1: Райан Рейнольдс со своими дочерьми на красной дорожке

Бонус № 2: Орландо Блум и его сын Флинн очень близки

Папа даже позировал с ним на Аллее Славы возле своей именной звезды

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Max DeAngelo, PacificCoastNews / East News

Расскажите самые теплые истории о своих отцах!