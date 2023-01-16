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20+ твитов о милых домашних животных, которые наполняют нашу жизнь любовью и смехом

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Домой хочется вернутся скорее, когда знаешь, что тебя там встретит любимая мохнатая мордочка, которая каждый вечер искренне радуется твоему появлению. В эти моменты сердце наполняется теплом, все проблемы уходят на второй план и хочется лишь уютно устроиться в кресле вместе с четвероногим другом и чесать его за ушком. Да, конечно, бывают моменты, когда домашние любимцы проказничают, грызут тапки и опрокидывают елки, но согласитесь, что жизнь без них была бы слишком скучной и однообразной.

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А в вашем доме живет какой-нибудь питомец?

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AdMe/Народное творчество/20+ твитов о милых домашних животных, которые наполняют нашу жизнь любовью и смехом
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