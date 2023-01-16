20+ твитов о милых домашних животных, которые наполняют нашу жизнь любовью и смехом
Домой хочется вернутся скорее, когда знаешь, что тебя там встретит любимая мохнатая мордочка, которая каждый вечер искренне радуется твоему появлению. В эти моменты сердце наполняется теплом, все проблемы уходят на второй план и хочется лишь уютно устроиться в кресле вместе с четвероногим другом и чесать его за ушком. Да, конечно, бывают моменты, когда домашние любимцы проказничают, грызут тапки и опрокидывают елки, но согласитесь, что жизнь без них была бы слишком скучной и однообразной.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
А в вашем доме живет какой-нибудь питомец?
AdMe/Народное творчество/20+ твитов о милых домашних животных, которые наполняют нашу жизнь любовью и смехом
Поделиться этой статьёй