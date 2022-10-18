20 впечатляющих фото до и после, которые объясняют работу времени нагляднее тысячи слов

Время бежит быстро и незаметно: секунды складываются в минуты, минуты — в часы, часы — в дни и годы. Не успеешь и глазом моргнуть, а помещавшийся на ладони котенок уже вырос в упитанного котяру, а ботинки, купленные «на днях», готовы отметить совершеннолетие. Это не просто мелькают дни и годы — это сама жизнь проходит, оставляя свои следы на всех нас.

«Моя мамочка 55 лет назад и сегодня. Она все еще носит ту самую блузку»

Фильтр для воды: новый и после года использования

Кот Творобушек с разницей в 8 лет

Кажется, кто-то в этой семье недоедает. © tormoz376oy / Pikabu

«Маска для сна, которую я использовала в течение двух лет, по сравнению с такой же новой»

Папа и трое сыновей 20 лет назад и сейчас

30-летние ботинки Dr. Martens против новых

«Любимый мячик моей кошки, с которым она играет уже 2 года, и такой же новый»

Этим джинсам 30 лет. Под биркой сохранился их первоначальный цвет

Вот что сделали с кедами 12 лет носки

«Справа — чайник, который мои бабушка и дедушка получили в качестве свадебного подарка в 1947 году, а слева — такой же, но не использовавшийся»

Новая метла по сравнению со старой

«У родителей жены сегодня золотая свадьба. Снимаю шляпу!»

Вот что случится с черным одеялом, если 8 лет использовать его в качестве шторы на солнечной стороне

«33 года я засыпала с ним каждую ночь, а в детстве везде носила с собой. Муж нашел мне такого же нового. Я рыдала, как ребенок»

«Свои первые кроксы я купил в 2002 году. Побывал в них в 6 странах, на 4 озерах и 4 пляжах. И вот 20 лет спустя взял новую пару»

Менструальная чаша после 5 лет использования по сравнению с новой

Собака-метис: мама — полноценный алабай, папа — удачливый проходимец. От хомякообразной формы — к маленькой лошадке

«10-летний компьютерный стул моего мужа и новый такой же модели»

«Мое одеяло, когда было новым, и 41 год спустя»

«2 одинаковых плюшевых мишки, только слева — новый, а справа — после 30 лет любви»

«Мой папа когда-то купил двух медведей и одного припрятал. Он вручил его нашему сыну, как только мы на днях вернулись из роддома. Честно говоря, я и забыл, что мой мишка раньше выглядел именно так».