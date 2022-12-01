20 выдумщиков, у которых весьма оригинальный подход к решению любых проблем

Любую проблему, будь то сломанный кран на кухне или отсутствующая мыльница в доме, можно решить, опираясь на 2 принципа. Сделать это либо качественно и красиво, либо тяп-ляп и сгодится. Парадоксально, но второй вариант часто прекрасно работает, а еще — что тоже немаловажно — поднимает настроение людям вокруг.

1. «Родители устроили у себя дома праздник в честь моего дня рождения. Перед моим приходом мама была уверена, что у нее есть нужные свечи»

2. «Мой сосед „починил“ кран»

3. В стене этого заведения была дыра. Кто-то нарисовал вокруг нее дерево и приклеил искусственные листочки

4. «Моей бабушке не понравилось, как на этой фотографии выглядят ее ноги. Поэтому она просто обрезала фотку»

5. «Наша кошка никак не прекращала зализывать свою рану, поэтому вместо конуса мы использовали вот такой „арбуз“»

6. Эта модная раковина вообще никуда не наклонена, чтобы вода хоть куда-то стекала. В итоге все льется на пол

«Сразу хочу уточнить несколько моментов. Эта раковина установлена в туалете одного ресторана. Они давно открыты, там никакой ремонт не ведется. Еще месяц назад в одном онлайн-обзоре упоминалась ситуация с раковиной».

7. «Сам сделал табуретку. Несмотря на свой сомнительный вид, она на самом деле довольно удобная и устойчивая»

8. Когда другого места для стиралки просто не нашлось

9. «Мыльница в доме моего друга»

10. «Потеряли колпачок от надувного матраса. Я попробовал вкрутить 3 разные бутылки, и одна отлично подошла»

11. «Дочка сделала мне держатель контроллера. Это обычная коробочка, заполненная камнями»

12. «Мой дедушка сам установил потолочный вентилятор. Вот даже фото прислал»

13. «Мама просила меня испечь на ее 50-летие торт в виде ёжика. Ну, по крайней мере я старалась»

14. Уличный фонарь на солнечных батареях установлен под мостом

15. Когда дверь открыта, ширина прохода составляет всего 46 см

16. «Шнурок от жалюзи болтается и стучит из-за ветра? Ну уж нет, только не в мою смену»

17. Что делать, если нужно перевезти большую кастрюлю с макаронами и сыром, а подходящей крышки нет

18. «Мужу нужен был большой системный блок. Он переделал под него маленький шкафчик»

19. Когда нет денег заменить разбитое заднее стекло

20. «Этот старый письменный стол оставили предыдущие хозяева нашего дома»