20 ярких сравнений, которые красноречивее тысячи слов
«Все познается в сравнении» — гласит народная мудрость, и с ней сложно не согласиться. Зачастую люди просто не замечают, как меняются они сами и окружающие их вещи, а фотографии позволяют наглядно продемонстрировать эту разницу.
Мы в ADME обожаем наблюдать за тем, как меняется мир, и нередко визуальные сравнения получаются нагляднее тысячи слов.
«Слева — я до беременности, справа — после 3 лет материнства»
«Я всегда думал, что эти старые штаны были сделаны из светлой джинсы. Но задняя бирка порвалась при стирке и обнажила первоначальный цвет»
Разница в размерах страусиного и куриного яйца
Щетина на старой кухонной щетке по сравнению с новой
Фото с разницей в 61 год. Они все еще влюблены друг в друга!
Это одинаковые деревья, просто почву левого «удобрили» окурками
Бейсболка выгорела от солнечных лучей снаружи и сохранила прежний цвет с внутренней стороны
«До и после 749 дней ношения брекетов. Я сделала это!»
«Сводил песеля к парикмахеру. Пришел с чудовищем, ушел с красавчиком»
«Прокачиваю скилл. Мой первый и один из последних кулонов»
«Слева — медведь, которого я очень любил в детстве, а справа — такой же, но нелюбимый»
Вот как отличается обычный ботинок от начищенного
Между этими фото всего 2,5 месяца, а какая разница
«Моя фотография в старшей школе и то, как я выгляжу сейчас, 56 лет спустя»
Две двери в офисе. По ручкам сразу видно, какую из них открывают чаще
«Слева — среднестатистическая клубника из моего сада, справа — ягода из магазина»
«Мой 10-летний ремень против нового»
«Соседский газон в сравнении с маминым»
«Рабочие ботинки, в которых я тружусь уже 4 года, и такие же новые»
«Роды для здоровья», — говорили они. Фото собаки до и после рождения щенков
А какие вещи и явления казались вам незаметными, пока вы не сравнили фото «до» и «после»?
Фото на превью Lanky-Procedure-4312 / Reddit
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