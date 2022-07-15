20 ярких сравнений, которые красноречивее тысячи слов

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«Все познается в сравнении» — гласит народная мудрость, и с ней сложно не согласиться. Зачастую люди просто не замечают, как меняются они сами и окружающие их вещи, а фотографии позволяют наглядно продемонстрировать эту разницу.

Мы в ADME обожаем наблюдать за тем, как меняется мир, и нередко визуальные сравнения получаются нагляднее тысячи слов.

«Слева — я до беременности, справа — после 3 лет материнства»

«Я всегда думал, что эти старые штаны были сделаны из светлой джинсы. Но задняя бирка порвалась при стирке и обнажила первоначальный цвет»

Разница в размерах страусиного и куриного яйца

Щетина на старой кухонной щетке по сравнению с новой

Фото с разницей в 61 год. Они все еще влюблены друг в друга!

Это одинаковые деревья, просто почву левого «удобрили» окурками

Бейсболка выгорела от солнечных лучей снаружи и сохранила прежний цвет с внутренней стороны

«До и после 749 дней ношения брекетов. Я сделала это!»

«Сводил песеля к парикмахеру. Пришел с чудовищем, ушел с красавчиком»

«Прокачиваю скилл. Мой первый и один из последних кулонов»

«Слева — медведь, которого я очень любил в детстве, а справа — такой же, но нелюбимый»

Вот как отличается обычный ботинок от начищенного

Между этими фото всего 2,5 месяца, а какая разница

«Моя фотография в старшей школе и то, как я выгляжу сейчас, 56 лет спустя»

Две двери в офисе. По ручкам сразу видно, какую из них открывают чаще

«Слева — среднестатистическая клубника из моего сада, справа — ягода из магазина»

«Мой 10-летний ремень против нового»

«Соседский газон в сравнении с маминым»

«Рабочие ботинки, в которых я тружусь уже 4 года, и такие же новые»

«Роды для здоровья», — говорили они. Фото собаки до и после рождения щенков