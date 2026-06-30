В смысле - 1 банный день на смену? Лето, жара, пот... Потом от почесухи полгода лечиться...
16 историй из летних детских лагерей, от которых веет запахом костра и первой влюбленностью
Помните, сколько разных приключений было в летнем детском лагере? За пару недель мы умудрялись найти верных друзей, подготовить творческий номер, нагуляться в лесу и вдоволь накупаться в речке или море. Кто-то даже испытал все прелести первой любви во время такого отдыха. Даже спустя много лет наши душевные воспоминания о путешествии в любимый «Орленок» остаются в нашем сердце и вызывают теплую улыбку.
- Конец смены, все бегают, прощаются, подписывают на память футболки друг другу. А я все не решаюсь дать свою Егору, по которому всю смену безответно сохла. Подружки подначивают, я собираюсь с духом и подхожу к нему. А он вдруг разворачивает меня спиной и маркером на всю спину мне пишет огромными буквами: «Ты классная!» Я эту футболку до конца школы берегла потом!
- Была в лагере. Черничные кусты под каждым деревом. Детвора ходила с черными руками и лицами, малина в августе. Я дружила с замечательной девочкой Светой Петровой. Она была местной, но тетя ее работала в лагере, и Света была с ней. Мы с ней гуляли по городу. Были на выставке котов. И там я впервые увидела мейн-куна. И сам город запомнился очень уютным, с расписанными торцами магазинчиков со всякой всячиной.
А мороженое — это вообще отдельная история: здоровенный рожок, полный мороженого и покрытый толстенной шапкой из шоколада с орехами. Ни до, ни после я не встречала такого обалденного мороженого!
Прошел не один десяток лет, а эти воспоминания все так же ярки. Надеюсь, у Светы все хорошо. А еще почему-то запомнились кинотеатры в лагерях. И мозаичные стелы из крошечных кусочков смальты. Эх, хорошее было время.
- Как сейчас помню: в нашей палате тишина, кто-то подкрался, и вот вижу, как надо мной свисает зубная паста. Я резко ударяю рукой по тюбику — и эта порция пасты летит прямо в лицо приколисту. Кстати, сам он на этот жест не разозлился и не обиделся, а рассмеялся.
«Это я, полная ожиданий, еду в летний детский лагерь. Мне тогда специально купили эти клевые очки от солнца»
- Лагерь имени Леонова. Часть домиков деревянные, с длинными открытыми верандами, а часть — каменные, в них сыро. Палаты на 10–12 человек, деревянный туалет с дырками, засыпанный хлорной известью, в отдалении. К нему ночью ходили по двое-трое. Банный день — один раз за смену, официальный родительский день — тоже один раз за смену. Неофициально родители приезжали по воскресеньям, детей с ними отпускали на пару часов в лес. Высоченные сосны, шишки, ужи, кино или танцы по вечерам. Каждый отряд готовил пьесу-сказку, а музыкальное сопровождение обеспечивал баянист. Считалось, что в соседнем лагере погода лучше, потому что он стоял на пригорке и лучше прогревался солнцем.
- Летом поехала в лагерь. Условия были не очень. Стирали одежду в канале, который протекал через лагерь. Полоскала я новое платье и упустила его. Течение было довольно быстрое. Уплыло мое платье. Поплакала, но слезами горю не поможешь. Раз пошли мы за территорию лагеря. А там канал делал изгиб. И вот на этом изгибе я увидела свое платье, которое зацепилось за ветку, касавшуюся воды. Радости моей не было предела! Но что интересно: в подшитый подол набился песок. Пришлось распарывать и снова подшивать.
- В детстве меня отправляли в лагерь, естественно, на море. Потому что мы и жили в городе у моря. Так я там всеми правдами и неправдами увиливала от коллективного ежедневного похода на море. Особенно классно было, когда я стала постарше и поняла, что если назваться художником-оформителем, то всегда будет законный повод не идти на море строем. А остаться в лагере, чтобы рисовать газету или дневник отряда. Я провожала всех до КПП и гуляла одна по пустынным аллеям лагеря. Красота.
Работу художника-оформителя я знала потому, что отец им работал, а я все детство сидела рядом. Ну а море... Я уже тогда прекрасно плавала, не боялась глубины. А тут предлагают сомнительное удовольствие — идти пешком по жаре примерно километр: туда — под горку, а обратно... Ну и «плавать» по колено в воде в огороженном рабицей квадрате примерно 20×20 метров. Туда загоняли весь лагерь. Примерно как селедок в бочку.
«А это мама без предупреждения приехала ко мне в лагерь. Моему счастью не было предела»
- Мне в 16 лет дали путевку в «Океан» от школы. Зимой дело было. До сих пор помню намерзшие глыбы льда над морем, а само море не замерзло — даже на волны удалось посмотреть. Ну и один парень у нас в отряде решил перед девчонками покрасоваться, перелез через эти ледяные глыбы и пошел открывать купальный сезон. В феврале.
- Одно из лучших воспоминаний моей жизни — поездка в «Орленок». Ноябрь, а там — почти лето! Во второй день узнал, что такое девятый вал и почему стоит держаться от него подальше (полдня форму утюгом сушил, пока остальные продолжали экскурсию). Потом влюбился в кефир — это называлось «поздний ужин». Потом еще года три переписывался с ребятами из разных городов. Не передать, какое это приятное ощущение — получить на почте пачку ответов на свои письма друзьям.
Письма - да, это круто.
А кефир я в деьстве считала "стариковской пищей", у меня дед в обязательном порядке на ночь полстакана или стакан кефира выпивал. И друзья его тоже (встречали ж в магазине, и видно, что у кого в авоськах).
А после 30 лет распррбовала и сама. Только я его пью из холодильника, а дед всегда выставлял с утра на холодильник, чтоб "погрелся". В итоге порой получалась сыворотка сверху и творожок снизу, прям бррр.
- У меня в лагере свиснули дневник на замочке, пока меня не было (родители забирали меня на выходные, чтобы купить резиновые сапоги). Приезжаю — никто из девочек со мной больше не дружит, мальчик, с которым дело шло к отношениям, уже гуляет за ручку с другой девочкой... Да, казалось бы, взломали дневник, прочитали ужасные ужасы, которые я о них писала. Но прикол был в том, что в дневник я записывала только сны, и никто из моего отряда там вообще не фигурировал.
Единственное объяснение, которое я этому нашла, было в том, что со мной в отряде была одноклассница, с которой мы постоянно ругались в школе и терпеть друг друга не могли. Она забрала мой дневник, взломать не смогла (или не нашла в нем ничего интересного) и просто наврала ребятам, что я писала о них гадости. А с тем мальчиком, который мне нравился, мы, кстати, потом начали общаться. Дружили несколько лет.
- Отправила сына в летний лагерь. До этого он был в английском, спортивном, теннисном. А от этого лагеря он просто визжит от восторга. Потому что они там делают шалаш. И он счастлив.
- Лагерь, мне 12, и скука поглотила меня. Решила: пора внести в эту тишину немного экшена. Начинаю выть и что-то бормотать, якобы во сне. Все сначала ржут, а потом зовут воспитателя. Он подходит и спрашивает: «Все ли хорошо?» Я бормочу что-то невнятное. Воспитатель, кажется, в этот момент пожалел о своей работе. Я не сдаюсь, вою дальше. В какой-то момент реально засыпаю.
Так продолжалось почти каждый вечер. Потом мне приходит гениальная мысль: надо «полунатить» на тихом часу! Зарываюсь в одеяло, все болтают, а я как бы сплю. Начинаю что-то говорить о сыре. А потом решаю: для полноты образа мне срочно нужно сесьть!Накрываю лицо одеялом, чтобы не выйти из роли, и резко поднимаюсь. И тут — бац!
Я вспоминаю про открытое окно прямо над кроватью. Все в шоке. По лагерю пошли слухи, что у нас завелся лунатик! А я ходила и смеялась: ведь все реально поверили!
- Вожатил в начале 2000-х. Лагерь на окраине города, вокруг пруда, среди зеленых деревьев, у подножия возвышенностей. Дети простые. Интернета тогда не было, связь ловила только за шестым отрядом, да и мобильники были у единиц. Со всеми находили общий язык. Была такая традиция у отрядов — встречаться в городе с наступлением учебного года. И вожатые с воспитателями тоже приезжали. Дети так же висли на шее, радовались, улыбались. И таких встреч было три-четыре за сентябрь. Лучшие воспоминания из студенчества!
- Провожаем дочь в летний детский лагерь. В последний момент ее подруга отказалась от поездки по семейным обстоятельствам. С остальными участниками дочь пока незнакома. Спрашиваем
— Тебе не скучно будет одной? Ты же никого не знаешь.
— А я подружусь.
Сын говорит: «Вон с той девочкой с недовольным лицом вы точно подружитесь. Вы друг другу прямо подходите». Наконец дети сели в поезд. Наша сидит у окна, напротив — та самая девочка. Сидят, болтают. У обеих уже довольные лица.
- Приехали в лагерь к сыну на день рождения. Он говорит: «А сегодня не только у меня день рождения, но и у мальчика из моей комнаты. Но к нему никто не приедет, потому что бабушка с дедушкой далеко. Давай купим ему подарок?»
Купили самолетик. Уехали с мужем, приехали домой, видим — самолет лежит в машине. Забыл взять. Вечером звонит старший:
— А у Ленчика вкусняшек не осталось.
— Как? Я же вам три часа назад передала полный мешок всяких конфет, даже не на неделю, а на две. Куда он их дел?
— Артему сделал из них торт и подарил.
И тут я поняла, что вырастила Человека. Горжусь.
- Мне 13. Родители везут меня в лагерь, и я безутешно рыдаю на заднем сиденье машины. В комнате пять девчонок, я самая младшая. Мы быстро сошлись со спокойной девочкой с книжным именем Ася. Пара самых старших девчонок приходит в комнату за полночь, и видим мы их редко. Но есть еще Оля-киноманка. Вся в черном, она врывается в комнату, врубает музыку. Я только что закончила музыкальную школу и была просто в шоке: «Это что, можно петь таким голосом?» К концу смены я знала слова всех песен наизусть.
Я ходила на дискотеки и радовалась жизни. А еще был поход. Я была уверена, что отморожу себе все, что только можно, этой холодной карельской ночью, поэтому с тех пор ненавижу палатки и комаров. Признание в любви у костра и букет ромашек этого не компенсируют. В конце смены нас построили и сделали фото на память. На обратной стороне фотографии — пожелания разными почерками: «Люби себя, чихай на всех!», «Будь здорова, как я». Мы обменялись адресами и обещали, что эта дружба и любовь — навсегда. Что будем писать письма и приедем друг к другу в гости. Я рыдаю в машине, по дороге домой. Занавес.
- Пока была в лагере, очень мне понравился один мальчик. Познакомилась мы на дискотеке. Танцевали, общались — я была на седьмом небе от счастья. Но на следующий день он просто прошел мимо меня. А вечером вдруг снова пригласил потанцевать. Я с наездом: «То есть днем ты не общаешься?» И тут он признался, что у него есть брат-близнец, с которым я и столкнулась днем. Кто ж знал!
А вот еще подборка историй из детских лагерей, которые поймут те, кто встречал рассвет у костра под «Изгиб гитары желтой».