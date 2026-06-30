16 историй из летних детских лагерей, от которых веет запахом костра и первой влюбленностью

Письма - да, это круто.

А кефир я в деьстве считала "стариковской пищей", у меня дед в обязательном порядке на ночь полстакана или стакан кефира выпивал. И друзья его тоже (встречали ж в магазине, и видно, что у кого в авоськах).

А после 30 лет распррбовала и сама. Только я его пью из холодильника, а дед всегда выставлял с утра на холодильник, чтоб "погрелся". В итоге порой получалась сыворотка сверху и творожок снизу, прям бррр.