20+ женщин, которым не нужен визажист, чтобы круто краситься и на работу, и к свекрови в гости

Сегодня салоны красоты есть на каждом углу. А от количества специалистов по макияжу, предлагающих свои услуги, разбегаются глаза. И все же некоторые женщины предпочитают делать мейкап самостоятельно. У каждой из них есть свои любимые приемы и секреты.

Нам в ADME пришлись по сердцу работы любителей-визажистов. И мы надеемся, что вы вдохновитесь этими фотографиями и у вас тоже появятся идеи сделать себе сногсшибательный макияж.

«Мой макияж после 14-часовой смены в больнице. Большую часть дня я была на ногах и много потела»

«Я оканчиваю школу медсестер через 2 недели. Выпускной у меня будет впервые в жизни»

Ты сразишь всех наповал этим потрясающим макияжем! © KaleidoscopeEqual555 / Reddit

«Обновила макияж: накрасила брови, нанесла тушь и румяна, но отказалась от подводки»

«Я просто одержима лавандовыми тенями для век!»

«Я переживала, что в свои 30 лет уже не буду красивой невестой, но решила сделать макияж сама»

Ого, ты выглядишь на 20! © Punklet2203 / Reddit

«Самым сложным было сделать подводку симметричной»

«Для моего нового образа я выбрала оттенки, которые почти никогда не использовала раньше»

«2019 и 2022 год. Я отказалась от основы для макияжа»

«Обожаю зеленые и фиолетовые тени»

«Макияж сделан специально для выпускного вечера»

«Я выхожу замуж через 3 дня, темой свадьбы будет „Классический гламур“»

«Бунтую против фильтров и пробую новый образ»

«Сделав этот макияж, я начала колебаться между „мне это нравится“ и „наверное, это слишком“»

Говорю как женщина, которая так красилась в 80-х: это потрясающе! © Sick-Sad-World32 / Reddit

«Хотите — верьте, хотите — нет, но я не использовала ничего, кроме клея, который изначально был на жемчуге. И они держались часами. Магия!»

«Хочу носить эти тени каждый день»

«Скоро я стану невестой (надеюсь, что уже через месяц). Думаю, мой образ будет таким»

«Секрет теней в том, что они не телесного оттенка, а нежно-голубые»

«Я решила накраситься на свою свадьбу самостоятельно. Ведь никогда не знаешь, насколько качественный макияж получишь от визажиста»

«Люблю свой цвет волос и тени для век»

«Люблю пробовать разные оттенки теней для век»

«Надеюсь, что мой макияж переживет свадьбу под открытым небом в 30-градусную жару»