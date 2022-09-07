20+ женщин, которым не нужен визажист, чтобы круто краситься и на работу, и к свекрови в гости
Сегодня салоны красоты есть на каждом углу. А от количества специалистов по макияжу, предлагающих свои услуги, разбегаются глаза. И все же некоторые женщины предпочитают делать мейкап самостоятельно. У каждой из них есть свои любимые приемы и секреты.
Нам в ADME пришлись по сердцу работы любителей-визажистов. И мы надеемся, что вы вдохновитесь этими фотографиями и у вас тоже появятся идеи сделать себе сногсшибательный макияж.
«Мой макияж после 14-часовой смены в больнице. Большую часть дня я была на ногах и много потела»
«Я оканчиваю школу медсестер через 2 недели. Выпускной у меня будет впервые в жизни»
- Ты сразишь всех наповал этим потрясающим макияжем! © KaleidoscopeEqual555 / Reddit
«Обновила макияж: накрасила брови, нанесла тушь и румяна, но отказалась от подводки»
«Я просто одержима лавандовыми тенями для век!»
«Я переживала, что в свои 30 лет уже не буду красивой невестой, но решила сделать макияж сама»
- Ого, ты выглядишь на 20! © Punklet2203 / Reddit
«Самым сложным было сделать подводку симметричной»
«Для моего нового образа я выбрала оттенки, которые почти никогда не использовала раньше»
«2019 и 2022 год. Я отказалась от основы для макияжа»
«Обожаю зеленые и фиолетовые тени»
«Макияж сделан специально для выпускного вечера»
«Я выхожу замуж через 3 дня, темой свадьбы будет „Классический гламур“»
«Бунтую против фильтров и пробую новый образ»
«Сделав этот макияж, я начала колебаться между „мне это нравится“ и „наверное, это слишком“»
- Говорю как женщина, которая так красилась в 80-х: это потрясающе! © Sick-Sad-World32 / Reddit
«Хотите — верьте, хотите — нет, но я не использовала ничего, кроме клея, который изначально был на жемчуге. И они держались часами. Магия!»
«Хочу носить эти тени каждый день»
«Скоро я стану невестой (надеюсь, что уже через месяц). Думаю, мой образ будет таким»
«Секрет теней в том, что они не телесного оттенка, а нежно-голубые»
«Я решила накраситься на свою свадьбу самостоятельно. Ведь никогда не знаешь, насколько качественный макияж получишь от визажиста»
«Люблю свой цвет волос и тени для век»
«Люблю пробовать разные оттенки теней для век»
«Надеюсь, что мой макияж переживет свадьбу под открытым небом в 30-градусную жару»
Какими секретами макияжа вы пользуетесь?
Фото на превью mangotango1609 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ женщин, которым не нужен визажист, чтобы круто краситься и на работу, и к свекрови в гости
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