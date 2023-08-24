40+ клиентов, которых из памяти не стереть ни ластиком, ни с помощью волшебной палочки

Сфера обслуживания полна неожиданностей. Клиенты такси, салонов красоты, магазинов и бутиков иной раз запоминаются на всю жизнь. Одни просто невинно чудят, а после общения с другими так и хочется выпить успокоительный сбор или пообщаться с психологом.