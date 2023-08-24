40+ клиентов, которых из памяти не стереть ни ластиком, ни с помощью волшебной палочки
Сфера обслуживания полна неожиданностей. Клиенты такси, салонов красоты, магазинов и бутиков иной раз запоминаются на всю жизнь. Одни просто невинно чудят, а после общения с другими так и хочется выпить успокоительный сбор или пообщаться с психологом.
- Работаю официанткой и часто имею дело со странными людьми. Вот, например, один мужик пожаловался на то, что лед тает слишком быстро и делает его напиток водянистым. © mandyleigh / Reddit
- Мой муж — популярный риелтор. Появились клиенты, мы потратили на них неделю своего времени. Встретились и 6 часов без перерыва муж показывал наши объекты. Те сказали, что им надо подумать. А через два дня выясняется, что они пришли в квартиры, которые мы показывали, с другим риелтором. Сообщения игнорировали. Я написала им, что я — менеджер компании и что без оплаты нашей комиссии наши квартиры они, увы, не снимут. На что получила гневные сообщения: «Что это за незнакомая женщина?!». Ненавижу таких. © Подслушано / VK
- Работаю в сети быстрого питания кассиром. Никогда не принимаю хамство покупателя на свой счет и тем более не хамлю в ответ. Но сегодня на меня пожаловались начальству именно по этой причине: я — «хамка за кассой». К слову сказать, я помню эту бабенцию и умышленно говорила с ней крайне аккуратно, дабы ко мне не было претензий (у нас камеры со звуком). Так ее взбесило то, что она не смогла затеять со мной словесную перепалку! Было это неделю назад! Вы только представьте — человек целую неделю носил в душонке обиду из-за того, что не смог поскандалить! Мир сходит с ума! © Палата № 6 / VK
- Друг рассказывал. Его сестра устроилась официанткой в курортное кафе. Пришел мужик, сделал средненький заказ. Попросил счет и калькулятор. Удивились, но принесли. Он весь счет на калькуляторе проверил. Сошлось. Он очень удивился и на чай оставил несколько тысяч. Тут уже персонал удивился. А мужик объяснил, что отдыхает уже почти 2 недели, один, и питается только в кафе и ресторанах. Говорит, ни разу счет не принесли честный, все время лишнего накидывали. © Kavkazets / Pikabu
- Пришла я как-то стажироваться на должность кассира. Не выдержала и 2 дней — сбежала, так как устала от странных клиентов и от тех, что вечно орет. Добила меня женщина, которая пришла с пакетом продуктов, купленных недавно, и попросила вернуть ей деньги, а потом... пробить по дисконтной карте обратно весь товар, а то в прошлый раз она, видите ли, карту забыла. © Подслушано / Ideer
«Вот какую баночку для чаевых поставили в местном магазине»
«Деньги — корень всех зол... Лучше оставь их здесь».
- Бесят жадные клиенты. Я — парикмахер со средним прайсом. Приезжает клиентка на машине за пять лямов, выкладывает на стол последний айфон и два часа подряд жалуется, что у меня все дорого. Пятый год подряд раз в месяц жалуется. Это психологическая пытка. Еще есть та, которая семь лет считает мою зарплату, умножая количество клиентов за день на цену услуги. И считает она вслух. © Подслушано / Ideer
- Был один кадр. Дает мне купюру, я даю сдачу. А он начинает вопить, что вообще-то дал мне купюру в 2 раза больше и сдачи тоже должно быть больше! Вот только он был моим первым покупателем, и я просто показала, что у меня нет больших купюр. Но он все равно мне не поверил. © kvmcc / Reddit
- Работаю за границей в одном небезызвестном отеле. Недавно меня просто убил один клиент. Два часа ночи, звонок от него с жалобой на интерьер и мебель и подробное описание всех недостатков в дизайне: «У вас все в старом стиле. Настолько ужасно все выглядит, что я просто не могу заснуть». Эстет! © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад я трудился в одной небольшой блинной, там маленькое меню и очень вкусная еда. Заходит мужик и заказывает сладкий блинчик с ванильным мороженым — ну ладно, обычный заказ. А потом он просит добавить к этому блинчику яичницу и петрушкой посыпать. Я аж несколько раз переспросил, уверен ли он, предупредил, что он получит не 2 отдельных блина (сладкий и несладкий), а все вместе. Говорит, что уверен. Приношу ему с кухни вышеупомянутый блин «ванильное мороженое с яичницей», и мужик его с аппетитом съедает. © cannotaccessorize / Reddit
- Несколько лет работаю в книжном и понемногу схожу с ума. Люди шокируют меня по полной программе. Много покупателей возвращаются через несколько дней или даже месяцев к нам в магазин и требуют отдать деньги за книгу «Цветы для Элджернона». Причина всегда одна и та же — много орфографических и пунктуационных ошибок в тексте. Честно, я уже устала объяснять людям, что так и задумано. На меня смотрят, как на дуру, открывают книгу и говорят: «Даже первоклассник знает, как писать это слово!» Можно смело говорить, что причиной моего нервного взрыва стали «Цветы для Элджернона». © Палата № 6 / VK
- А у нас сидела такая пара... В общем, мужчина попросил меня не убирать пока со стола, и как давай вылизывать все тарелки! Они заказывали несколько разных блюд, и он не успокоился, пока не вылизал все, что стояло на столе, дочиста. И все это происходило в общем зале, то есть другие посетители все видели. © tehvillageidiot / Reddit
- Видела многое, но сегодня все мои представления об адекватности людей рухнули. В общем, парень просит меня принести ему лук. Лук! Ну что поделать, принесла. Затем с серьезным видом требует тарелку, нож, кетчуп и салфетки. Желание клиента — закон, несу все остальное и с интересом наблюдаю. Режет лук, поливает его кетчупом, добивает все это дело салфетками и со словами: «Отнесите это моей жене во-он за тем столом и поблагодарите ее от меня за 5 лет совместной жизни!» — разворачивается и вылетает из кафе. © Подслушано / Ideer
- Я подал одной женщине чай со льдом, а она возмутилась, что лед плавает сверху, а не снизу. Ой, извините, мадам, сейчас только изменю законы физики и принесу вам новый коктейль. © frostandtheboughs / Reddit
- Помню кадра, который оставил на чай самую мелкую монетку. А потом плюнул на нее. © Meamater / Reddit
- В парикмахерской мастер делала меня красивым и параллельно рассказывала свою историю другому мастеру: «Вот недавно пришел мужчина лет 60–65 с мальчиком лет 5 на стрижку. Я вежливо так спрашиваю, мол, дедушка, как внука будем стричь? А у него аж лицо пятнами пошло. Ответил, что это не внук его, а сын. И, взяв ребенка за руку, ушел. Знаешь, Вера, я теперь зарок себе дала, что никого не буду дедушкой называть». © PolAnd1234 / Pikabu
- Работаю в аптеке. Ко мне часто забредают люди, которых я называю «потеряшки». Потому что они спрашивают о наличии вещей, которых в аптеке быть не может: батарейки, пополнение счета, малина на развес. Недавно вот парень заходил. Он сказал: «А зачем я сюда вообще зашел?» — и вышел. © Подслушано / Ideer
- Работаю в бутике. Недавно зашла женщина, взяла шарф. Я ей его пробиваю, даю пакет размера 50×50 см. И тут слышу возмущенный голос: «А что, меньше не было?» Я, недолго думая, достаю мусорный пакет, кладу в него шарф, а затем завязываю пакет мишурой, которая была куплена для украшения магазина. Улыбаясь, протягиваю этот мешок с подарком и говорю с наимилейшей улыбочкой: «Носите на здоровье». Вся очередь, ожидавшая ее одну, обомлела, и тут моя напарница как заржет, а за ней и весь бутик. Я получила выговор и похвалу от директора. А напарница нарисовала мне медаль «За борьбу с плохим настроением». © Подслушано / VK
- Я работаю в дорогущей оптике. Недавно пришла дама и попросила показать ей оправы с кристаллами Сваровски — у нас их было 4-5 штук. И она купила их все, несмотря на то, что каждая оправа стоила $ 800! Я спросил, зачем ей столько, а дама, не моргнув глазом, выдала: «В прошлом году я купила оправу с такими кристаллами и получила массу комплиментов. Так что теперь я хочу их все!». © goldgecko4 / Reddit
- Работаю в салоне автомобилей премиум-класса. Приехал как-то мужчина. Одет безвкусно, хамит, кидает странные угрозы. Задал кучу вопросов, я на все ответил. Апофеозом визита стал его внезапный вопрос: «Туалет где? Я — клиент!» Проводил его, еле сдерживая смех. После этого он уехал сразу. На развалюхе. Люди, если вам нужно в туалет, улыбнитесь и спросите, где он. Не стройте из себя крутых мужиков, выбирающих тачку. Богатые ведут себя вежливо! © Подслушано / Ideer
- Работала в офисе, обратился клиент. Общительный, остроумный. Разговорились, рассказал, что купил жене новую машину. Сказал: «Очень люблю жену». Этот момент прям запал мне в душу. Много лет женаты, двое детей, а быт не сгубил чувства... А спустя время он стал настойчиво клеиться и зазывать на ужин. Как так-то? © Подслушано / Ideer
- У меня диагноз, из-за которого я 120 см ростом. Несколько лет назад работал волонтером в благотворительном магазинчике. Как-то раз сидел в своей каптерке и услышал звонок на стойке. Выхожу, парень смотрит на меня, ржет и говорит: «Это мастерская Санты?» Я просто замер на месте. Тут выходит мой менеджер и холодно спрашивает клиента: «Что, простите?» Чтобы не накалять обстановку, говорю, мол, все в порядке, проехали. Но парень снова выдает: «Так ты делаешь игрушки?» Тут уже менеджер не выдержал и сказал ему проваливать из магазина. © Usidore_ / Reddit
- В 18 лет работал в продуктовом магазине. По выходным мы делали фруктовые нарезки в пластиковых вазах. Как-то вечером, почти под закрытие, пришел мужик и попросил нарезку из конкретных фруктов. Я сказал, что мы не принимаем заказы от покупателей, но мой напарник — парниша 16 лет — решил пойти навстречу и сказал, что сделает. Он вообще всегда очень добр к людям. Минут через 20 возвращается и отдает стаканчик, а этот мужик как разорется! Мол, фрукты выглядят ужасно, что за мусор ты принес. Начал оскорблять коллегу. Я сказал ему уйти, но без толку. В итоге менеджеры вызвали полицию, мужика забрали. © ***boppa / Reddit
- Я много лет продавал роскошные автомобили. Однажды клиент бросил в мою сторону ключи, и те пролетели в миллиметре от моего глаза. Он сделал так просто потому, что мы не разрешили ему провести тест-драйв машины, которая его интересовала. Этот мужчина вернулся в тот же вечер и купил ту машину без тест-драйва. Он полагал, что таким образом лишил меня комиссии. © Pedram Moallemian / Quora
- Работала продавцом-консультантом в дорогом бутике. В основном наши клиенты были очень обеспеченными людьми, которые ездят на крутых машинах и одеты с иголочки. И именно эти люди таскали из детского отдела трусы, резиночки, оставляли среди вещей использованные памперсы или остатки еды. Больше всего удивила пара, которая торговалась со мной и просила сделать скидку, не понимая того, что цены устанавливаем не мы, а руководство, которое сидит в Дубае. © Подслушано / Ideer
- Я работал в магазине электроники. Как-то раз пришла дамочка и с порога начала орать, мол, она купила вчера телефон без страховки и уронила его в бассейн. Требовала, чтобы я бесплатно обменял его на новый. Она бесновалась минут 10, а в итоге оказалось, что телефон она даже не в нашем магазине брала. © Lucasaurusawesome / Reddit
- Работаю в небольшом магазине. Под конец смены (которая длится 12 часов) в голове уже каша, дикое желание спать или хотя бы просто отдохнуть, а под вечер как раз наплыв людей. В таком состоянии невозможно соображать нормально, а тут приходится еще и работать с деньгами, правильно считать сдачу. И как же бесит, когда покупатели презрительно смотрят, как я решаю элементарные математические задачи на калькуляторе. Сегодня женщина с наездом сказала мне: «Вы не можете от 500 отнять 175? В школе плохо учились?!» Я с золотой медалью окончила, но сейчас я еле на ногах стою. Чего вы от меня хотите?! © Палата № 6 / VK
- К нам в магазин зашли две истерящие женщины. Из их криков я смогла разобрать, что одна чуть не задела машину другой. Дело было в субботу, в магазине куча народу, все на них смотрят. Пока я набиралась смелости и думала, как бы успокоить этих дамочек, появилась моя менеджер и как гаркнет: «Либо вы приходите сюда и делаете покупки, как нормальные люди, либо держитесь за пределами магазина, как остальные животные!» Одна ушла, другая осталась. © Triangle_Graph / Reddit
- Я работал в дорогом магазине. Удивительно, как много некоторые дамы готовы спустить за один раз. Заметил такую тенденцию: женщины, которые тратят большие суммы, ведут себя довольно высокомерно. А женщины, оставляющие в магазине поистине астрономические суммы, очень вежливы: они охотно пользуются помощью консультантов, с ними приятно работать. © palorho / Reddit
- Психолог. Отменила все скидки на свои сеансы. Теперь принимаю только по полной цене. Иногда жертвую в разные фонды и всех, у кого нет денег, отправляю за помощью туда. А все потому, что как-то решила помочь девушке, назвала смехотворную цену за 5 сеансов. По итогу она всем насоветовала меня как дешевого психолога, в итоге мне повалил поток клиентов, которые приходили в бешенство, когда узнавали реальную цену. © Подслушано / VK
- У меня есть опыт работы в магазине дорогой посуды. Так вот, обычно покупателями оказывались люди, которые выглядели довольно невзрачно. Могли по 100 тысяч в магазине оставить. А те, кто понты кидал, жмотились страшно. © Федосья Ивановна / ADME
- Работала раньше в кондитерской. К нам приходила бабуля — божий одуванчик. Добрая, хорошая, выбирала всегда что-то самое дешевое. Мы с девчатами сжалились и пару раз купили ей лакомства. Иногда так делали покупатели, приятно было видеть помощь других! Тем временем бабуля оборзела и стала требовать, чтобы ей давали бесплатно. Просила, клянчила, держала очередь, другие покупатели психовали. Так потом начали делать еще пару бабулек. Больших усилий стоило отвадить их от нашего магазина. © Подслушано / VK
«Вот такую устрицу мне сегодня подали»
- Я когда-то работал в японском ресторане, и один клиент спросил, есть ли у нас соевый соус с низким содержанием натрия. Сама просьба-то была вполне обычной, и соус у нас такой был, я принес клиенту бутылку. Только вот он взял и налил себе этот соус в стакан с газировкой. © -eDgAR- / Reddit
- А к нам однажды пришла худенькая тетенька средних лет — ну килограмм 45 от силы, наверное, весила. Заходит и спрашивает, какой у нас самый большой стейк. Я ей говорю: «Рибай есть, где-то 600 грамм будет». Вот его, говорит, принесите. А у нас стейки подаются с гарниром на выбор, спрашиваю, какой она хочет, а она отказалась от гарнира совсем. Ну, в общем, приношу ей стейк, она ест, чуть позже подхожу к столу спросить, как ей блюдо. А она говорит: «Принесите мне еще один стейк». Спрашиваю, все ли в порядке с блюдом, а она такая: «Да-да, все отлично, просто хочу еще стейк». Шеф-повар прямо поверить не мог. Она съела килограмм с лишним мяса и оставила мне хорошие чаевые. © shadowgnome396 / Reddit
- У моей знакомой-продавца мужчина купил копченую курицу. А через 3 дня принес кости и попросил вернуть деньги по весу, так как кости он не ест. © Ludmila Tsurkova
- Случаются такие дурацкие ситуации, когда принтер на работе не реагирует на команды. Вызываем айтишника, а в результате это просто кабель отпал. Стыдоба... Но бывает еще интереснее! Слышу однажды разговор айтишника с кем-то по телефону: «Мышку влево. Мышку вправо. Работает? Отлично, хорошего дня!» Какая же была проблема? Звонила одна из продавщиц. Накануне им сказали не выключать компьютер на ночь. И вот она приходит, а тот «не светится». Звонила узнать, как же его включить... © Подслушано / Ideer
- В нашу кафешку каждый день на завтрак приходила одна дамочка, и каждый раз она устраивала скандал. Мол, заказывала одно, а принесли другое. В какой-то момент я уже не выдержал. Дал ей свой блокнот, ручку и говорю, мол, сами запишите то, что хотите заказать. И инициалы поставьте. В общем, в тот день она впервые ни на что не жаловалась. Только потом требовала, чтобы впредь ее обслуживал только я. © Throwaway583thisdumb / Reddit
- Работаю в магазине косметики. Уже 2 недели к нам по утрам приходит девушка. Красится, якобы пробуя косметику, и уходит. Использует тоналку, тени, тушь, румяна. Я с ней пыталась говорить, мол, это некрасиво. А она мне выдала: «Клиент всегда прав! У вас в магазине тестеры для чего? Чтобы клиенты пробовали! Так почему вы меня ограничиваете?» © Подслушано / Ideer
- Я детский стоматолог. На вопрос о том, сколько лет ребенку, мама не ответила, ведь «по понедельникам возраст не говорят». © Елена Долинца
- Помню, как одна женщина скандалила в салоне, что ей сделали неправильную форму бровей. На аргумент мастера, что ей показывали форму до начала татуажа, дамочка ответила, что ей не понравилось, но она согласилась. Такой концерт устроила, даже полицию вызывала! Я ждала своей очереди, никого не трогала, но даже меня рикошетом зацепило. © Maria Dauletova
Попутчики тоже обладают удивительной способностью врезаться в память. Молчать о таких кадрах просто невозможно.
AdMe/Народное творчество/40+ клиентов, которых из памяти не стереть ни ластиком, ни с помощью волшебной палочки
Поделиться этой статьёй