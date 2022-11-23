Этот урок стоит выучить. Цепляющая история о том, что не нужно опускать руки

Бывают времена, когда невзгоды сыплются на нас непрестанно, а жизнь начинает казаться беспросветной, как полярная ночь. В такие моменты хочется оказаться снова маленьким ребенком и прижаться к маме или бабушке, чтобы они пожалели и дали мудрый совет. Если вам знакомо это чувство, то эта история для вас.

Пришла как-то молодая женщина в гости к бабушке. Стала рассказывать про свою жизнь и не выдержала — начала жаловаться, как ей тяжело. Проблемы кажутся такими нерешаемыми, что даже и браться не хочется. А как только с одной разберешься, на ее месте появляется новая. Она так устала бороться! Неужели это будет продолжаться вечно? Такая она, реальная жизнь? Бабушка послушала, послушала внучку да и отвела ее на кухню. Там на глазах у изумленной гостьи она наполнила водой 3 кастрюли: в первую бросила морковь, во вторую — яйца, в третью насыпала кофе. Пока вода закипала, пожилая женщина не проронила ни слова.

Спустя некоторое время она выключила плиту. Из двух кастрюль вытащила морковь, яйцо и положила их на блюдце перед внучкой. Дымящийся кофе она налила в кружку и поставила рядом. И только после этого пожилая женщина заговорила. — Скажи мне, что ты видишь? — Морковь, яйцо и кофе. Тогда бабушка попросила внучку пощупать морковь. Та послушно выполнила просьбу и заметила, что морковь стала мягкой. Затем бабушка попросила ее взять яйцо и разбить его. Очистив яйцо от скорлупы, внучка увидела, что оно сварено вкрутую. Наконец, бабушка попросила ее отпить немного кофе. Внучка улыбнулась, распробовав его богатый вкус. Но пока все это было совершенно непонятно. — В чем смысл, бабушка?

Тогда мудрая женщина объяснила, что все эти продукты сталкивались с одинаковой проблемой — кипящей водой, — но каждый реагировал на нее по-разному. Морковь попала в воду твердой. Однако в кипятке она размякла. Яйцо было хрупким. Его тонкая внешняя оболочка защищала жидкость внутри. Но в кипящей воде оно затвердело. А молотые кофейные зерна были уникальными: после того как они побывали в кипящей воде, они поменяли саму воду. И тут бабушка спросила: — Морковь, яйцо или кофе: что ты выбираешь? Когда несчастье стучится в твою дверь, как ты реагируешь? Ты морковь, яйцо или кофейное зерно?

Подумайте об этом: «Кто я?» Неужели я морковь, которая кажется сильной, но с невзгодами я увядаю, становлюсь мягкой и бессильной? Я яйцо, которое кажется хрупким, но меняется с наступлением трудных времен? После развода, финансовых трудностей или другого испытания я загрубел? Снаружи я выгляжу так же, но внутри я жесткий с закаленным духом и черствым сердцем? Или я как кофейное зерно? Оно меняет горячую воду, то есть то самое обстоятельство, которое приносит нам боль. Если вы похожи на зерно, то, когда дела идут плохо, вы становитесь только сильнее и влияете на ситуацию вокруг вас. Когда жизнь кажется беспросветной, а неприятности все не кончаются, готовы ли вы встретить свои невзгоды лицом к лицу и подняться на новый уровень?