Мы решили проверить на себе, как всего одна деталь может круто поменять внешность

К мастерам по бровям люди идут по разным причинам. Кто-то ламинирует волоски, кто-то делает татуаж, кто-то подкрашивает и изменяет форму. Наверное, неслучайно так развита эта индустрия, ведь брови могут кардинально менять нашу внешность. Вот и мы в редакции решили поэкспериментировать и примерили на себе густые бровки, как у актрисы и модели Кары Делевинь, и «ниточки».