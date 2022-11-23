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Мы решили проверить на себе, как всего одна деталь может круто поменять внешность

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К мастерам по бровям люди идут по разным причинам. Кто-то ламинирует волоски, кто-то делает татуаж, кто-то подкрашивает и изменяет форму. Наверное, неслучайно так развита эта индустрия, ведь брови могут кардинально менять нашу внешность. Вот и мы в редакции решили поэкспериментировать и примерили на себе густые бровки, как у актрисы и модели Кары Делевинь, и «ниточки».

Светлана

  • Пойдут ли мне широкие брови? Как у Кары Делевинь. Они у нее обалденные.

Аня

Анжелика

  • Так как свои брови у меня не очень заметные, хочу огромные и широкие.

Валентина

Светлана

  • Меняешь брови — и словно другой человек.

Никита

Анастасия

Виктория

Анастасия

Юлия

  • Посмотрела бы, как я буду выглядеть с бровями-ниточками.

Хотели бы вы поменять форму или густоту своих бровей? Какие брови для вас были бы идеальными?

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AdMe/Народное творчество/Мы решили проверить на себе, как всего одна деталь может круто поменять внешность
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