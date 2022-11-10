Папа пошел с сыном на матч, не успев даже умыться после смены на шахте. И тут же стал звездой интернета

Недавно в соцсетях вирусной стала фотография , которая была сделана во время игры баскетбольной команды Кентуккийского университета. На снимке запечатлели болельщика с маленьким сыном, при этом мужчина находился в испачканной рабочей одежде, а его руки и лицо были покрыты угольной пылью. Мы выяснили, что такого в этом фото и почему оно получило десятки тысяч лайков.

Фотографию сначала опубликовала болельщица, и этот снимок, возможно, остался бы незамеченным, если бы его не репостнул главный тренер команды Kentucky Wildcats Джон Калипари. Джон в описании к фото немного прояснил происходящее. Оказалось, мужчина помчался на матч сразу после рабочей смены. Он во что бы то ни стало хотел вместе со своим сыном понаблюдать за игрой. Но принять душ и переодеться у шахтера не было времени. Потому и отправился грязным. Тренер восхитился поступком болельщика и пообещал ему и его семье VIP-билеты на следующую игру.

Фото стало таким популярным, что на него отреагировала жена болельщика. Она даже создала новый аккаунт в Twitter из-за потери доступа к старому. Молли — так зовут женщину — сказала, что на вирусном снимке запечатлен ее муж Майкл Макгуайр и их 3-летний сын Истон. Дело в том, что мужчина обещал сыну сходить с ним на первый в жизни малыша баскетбольный матч. Но так как смена шахтера заканчивалась поздно, Молли сама привела ребенка на арену и уже там встретила мужа. «Для него было очень важно быть с Истоном с самого начала игры», — сказала женщина.