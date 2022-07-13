Я решила облегчить себе жизнь и отказалась от 10 домашних дел, которые сжирали мое время

Меня зовут Маша. Лет через 5 после рождения ребенка я поняла, что постоянно ощущаю себя загнанной лошадью. Вроде бы малыш подрос, пошел в садик, меня взяли на новую работу — должно было стать полегче, а по факту — наоборот. Каждый день с 6 утра и до полуночи я готовила, мыла, убирала, отводила ребенка в сад и забирала, трудилась, бегала по магазинам, развивала сына, развлекала мужа, кормила, наводила порядок, укладывала всех спать. Я успевала все, кроме одного — жить.

Оказавшись на грани нервного срыва, я вдруг осознала, что нужно что-то менять, и решила провести эксперимент. Я отказалась от выполнения части своих домашних обязанностей и хочу рассказать читателям ADME, к чему это привело.

Отправная точка

Когда мы с будущим супругом только начинали жить вместе, то делили домашние обязанности поровну: ходили в магазин и готовили вместе (и часто питались не дома), вдвоем делали уборку, я гладила белье, он — выносил мусор и чистил обувь. Мы оба работали, получали примерно одинаковую зарплату и вообще не видели никаких проблем в быту — все было не в тягость. После рождения сына я оказалась в декретном отпуске и потихоньку взвалила почти все домашние обязанности на себя. Наверное, так мне хотелось компенсировать то, что больше не получается приносить в семью деньги, как раньше. Да и муж подначивал: «Ты же все равно дома сидишь (читай — „ничего не делаешь“), могла бы еще то и это на себя взять». Ну я и брала.

На мне оказались бессонные ночи с младенцем, покупка продуктов, приготовление пищи, уборка, стирка, глажка — в целом, все как у большинства женщин в декрете. Через 5 лет к этому добавилась работа, но перераспределения обязанностей не произошло. Ну что ж, вывозить все это одной уже не было сил, и я начала действовать.

Домашние дела, которые можно вообще не делать

У меня не было ни секунды свободного времени, потому что я очень усложнила себе жизнь лишними домашними заботами. Но оказалось, что некоторые из них вообще можно исключить из своего расписания и ничего непоправимого не произойдет. Сортировать белье для стирки

С самого рождения сына я стирала его одежду отдельно: когда он был младенцем, это казалось мне логичным. Но вот ему стукнуло 5, 6, 7 лет, а я все еще продолжала разделять стирки на «взрослую» и «детскую». Например, сначала запускаю 2 белые школьные рубашки сына. Через час — 2 рабочие сорочки мужа. Утомительно. Теперь сортирую одежду только по цветам (кроме нижнего белья) — количество стирок сократилось вдвое. И на сушилке больше не стремлюсь повесить носочки к носочкам, майки — к майкам. Пусть висит как угодно. Высохнет — разберемся.

С самого рождения сына я стирала его одежду отдельно: когда он был младенцем, это казалось мне логичным. Но вот ему стукнуло 5, 6, 7 лет, а я все еще продолжала разделять стирки на «взрослую» и «детскую». Например, сначала запускаю 2 белые школьные рубашки сына. Через час — 2 рабочие сорочки мужа. Утомительно. Теперь сортирую одежду только по цветам (кроме нижнего белья) — количество стирок сократилось вдвое. И на сушилке больше не стремлюсь повесить носочки к носочкам, майки — к майкам. Пусть висит как угодно. Высохнет — разберемся. Ходить за продуктами

После работы я обычно забирала ребенка из сада, мы заходили за продуктами, и я шла как груженая лошадь: пара пакетов, самокат (или снегокат), сын, которого надо держать за руку, так как рядом дорога. Приползала домой, и руки весь вечер болели. Теперь я просто заказываю доставку продуктов и экономлю себе кучу времени и сил. Или можем купить все в выходные всей семьей, если есть желание. Но мне больше не надо таскать эти сумки. Ура!

После работы я обычно забирала ребенка из сада, мы заходили за продуктами, и я шла как груженая лошадь: пара пакетов, самокат (или снегокат), сын, которого надо держать за руку, так как рядом дорога. Приползала домой, и руки весь вечер болели. Теперь я просто заказываю доставку продуктов и экономлю себе кучу времени и сил. Или можем купить все в выходные всей семьей, если есть желание. Но мне больше не надо таскать эти сумки. Ура! Перекладывать остатки еды в посуду меньшего объема

У нас довольно большой холодильник, но привычка перекладывать блюда в емкости поменьше впиталась в меня, наверное, с молоком матери. Допустим, мы съели полкастрюли супа — я переливаю его в кастрюлю поменьше. Места в холодильнике — вагон. Зачем? Это ж мыть лишнюю кастрюлю, половник, да и еда от таких манипуляций по моим наблюдениям быстрее портится. Больше так не заморачиваюсь: пусть одинокий голубец лежит в большом сотейнике сколько ему положено: доедим — помоем.



Дела, которые можно делать реже

Гладить белье

Я бы с удовольствием перевела пункт «гладить белье» в разряд «не нужно делать вообще», но не получится: рубашки и брюки мужу для работы и сыну для школы утюжить приходится. Но где-то на третьем году декрета я бросила гладить постельное белье, трусы, носки, полотенца, домашний трикотаж — и теперь стоять с утюгом в руках приходится в 3 раза реже, чем раньше. Сколько это времени экономит!

Я бы с удовольствием перевела пункт «гладить белье» в разряд «не нужно делать вообще», но не получится: рубашки и брюки мужу для работы и сыну для школы утюжить приходится. Но где-то на третьем году декрета я бросила гладить постельное белье, трусы, носки, полотенца, домашний трикотаж — и теперь стоять с утюгом в руках приходится в 3 раза реже, чем раньше. Сколько это времени экономит! Ежедневно мыть полы

После рождения сына я мыла полы каждый день (а когда он начал ползать — и дважды в сутки). И эта привычка закрепилась. Пыль, кошачья шерсть, песок с улицы, липкие пятна от компота и крошки от печенья — все это, казалось бы, требовало ежедневного мытья. Но потом я пропустила один день, потом два — и мир не рухнул (да и ребенок подрос). Теперь сын пылесосит, а я мою пол раз в неделю — и ничего.

Мыть окна и стирать шторы

Мама всегда говорила: мыть окна и стирать шторы надо каждый месяц. «Как это зачем? Затем! У тебя вон улицу уже через стекло не видно — такая грязища!» — возмущалась она, если я забывала об этом ритуале. Но в прошлом году меня положили в больницу на 2 недели, потом был долгий восстановительный период. В общем, я вспомнила про окна и шторы только через 3 месяца. И знаете что? А ничего! Улицу было видно. И я поняла, что 3–4 раза наведения чистоты в год для этих объектов вполне достаточно.

Мама всегда говорила: мыть окна и стирать шторы надо каждый месяц. «Как это зачем? Затем! У тебя вон улицу уже через стекло не видно — такая грязища!» — возмущалась она, если я забывала об этом ритуале. Но в прошлом году меня положили в больницу на 2 недели, потом был долгий восстановительный период. В общем, я вспомнила про окна и шторы только через 3 месяца. И знаете что? А ничего! Улицу было видно. И я поняла, что 3–4 раза наведения чистоты в год для этих объектов вполне достаточно. Готовить

В декрете мне приходилось готовить еду каждый день, причем сыну — отдельно (он аллергик). Но сейчас я работаю и мне совершенно не хочется в редкие часы дома все время стоять у плиты. Теперь я готовлю максимально простые блюда раз в 2–3 дня. В выходные, если есть настроение, свои кулинарные таланты демонстрирует муж (у него классно получается). К счастью, мои мужчины не привереды и в состоянии поесть один и тот же суп или те же котлеты несколько раз подряд. Если не хочется — существуют пельмени, сосиски, яйца.

Дела, которые можно упростить (или делегировать)

Мыть полы с помощью швабры

Как уже стало понятно из пунктов выше, вести домашнее хозяйство я училась у мамы, а она дама старой закалки. Например, она до сих пор кипятит белые скатерти и не использует швабру. В моем доме «лентяйки» тоже не было до прошлого года. Но мыть полы пятой точкой кверху вообще неудобно — зачем я столько лет мучилась?

Когда мама увидела у меня дома швабру, она сказала, что я ее позорю. Мол, она в свои почти 70 моет пол руками, а я тут «барыня выискалась». Я спорить не стала, а на следующий праздник просто подарила ей крутую «лентяйку» с отжимом. Так она взяла и передарила ее соседке. Я сначала расстроилась, а потом поняла: каждый волен усложнять себе жизнь, если ему так хочется. А я не буду.

Как уже стало понятно из пунктов выше, вести домашнее хозяйство я училась у мамы, а она дама старой закалки. Например, она до сих пор кипятит белые скатерти и не использует швабру. В моем доме «лентяйки» тоже не было до прошлого года. Но мыть полы пятой точкой кверху вообще неудобно — зачем я столько лет мучилась? Когда мама увидела у меня дома швабру, она сказала, что я ее позорю. Мол, она в свои почти 70 моет пол руками, а я тут «барыня выискалась». Я спорить не стала, а на следующий праздник просто подарила ей крутую «лентяйку» с отжимом. Так она взяла и передарила ее соседке. Я сначала расстроилась, а потом поняла: каждый волен усложнять себе жизнь, если ему так хочется. А я не буду. Простейшие домашние обязанности, которые можно доверить даже ребенку

Сын растет, и часть обязанностей мне удалось в игровой форме передать ему. Теперь пыль с его коллекции машинок (а это 6 полок и около 200 экспонатов) он стирает сам. В его сфере ответственности также пылесос, кормление кота и полив цветов. Для него это все нетрудно, да и гордость одолевает, ведь он полноценный помощник теперь, а я экономлю свое время.

Не тратить выходной день на уборку

С самого детства я жила по принципу, что суббота — день наведения чистоты, и искренне ненавидела этот день недели. Но где-то я прочитала умную мысль о том, что не стоит тратить выходной день на скукоту, и перенесла уборку на вечер четверга.

В этот день я прихожу с работы и мою пол, начищаю сантехнику и плиту, а сын вытирает пыль и пылесосит. В итоге в пятницу мы можем расслабиться всей семьей за просмотром фильма, погулять подольше, если погода хорошая, или сходить куда-нибудь, а впереди — 2 выходных дня, в которые не нужно заниматься никакой уборкой. Бинго!

Вместо вывода

Когда я взвалила на себя все домашние дела, то подсознательно ждала, что окружающие заметят, какая я молодец, но не тут-то было. Супруг просто в упор не видел моего героического преодоления трудностей, а свекровь и мама твердили, что им было сложнее и нечего ныть. И я устала. Выдохлась. «Закончилась» вместе со всем своим энтузиазмом. Зато теперь, когда мне удалось забить на часть ненужных дел по дому, я наконец-то нашла время на хобби, спорт, встречу с подругами. И больше не чувствую себя Золушкой, которая все время обязана что-то драить. В жизни так много вещей, которые гораздо интереснее постоянного мытья окон и глажки постельного белья, и у меня на них наконец-то есть время!