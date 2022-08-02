14 жизненных ситуаций, которые поймет практически каждая женщина

С каждой из нас порой случаются ситуации, которые хотя и не являются концом света, но причиняют некоторые неудобства. И если вам кажется, что вы одиноки, это неверно. Скорее всего, женщины по всему миру сталкиваются с такими же проблемами, что и вы.

Мы в ADME постарались продемонстрировать жизненные ситуации, с которыми сталкивалась каждая женщина хотя бы раз в жизни. А в бонусе расскажем, какой фокус со всеми людьми может сыграть тарелка черешни.

Ситуация, знакомая каждой девушке. Приходишь в ванную почистить зубы, а через 2 минуты уже чистишь зеркало или моешь раковину...

Зашла в ванную, чтобы почистить зубы. В итоге затеяла стирку, помыла голову, вымыла раковину. А вот про зубы забыла. © lunyacha94 / Twitter

Знакомо всем, кто делает маникюр. Треснул ноготь, и там все время застревает волос

В женских джинсах нормальных карманов не делают, поэтому все приходится таскать в руках

Patron / Broadimage / East News

Стулья в доме не для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы складывать на них одежду, которой еще рано в стирку, но которую и в шкаф не повесишь

«Вот как выглядит моя рука после 15 минут в магазине косметики»

Волосы, веревочки, завязочки — все это вечно застревает в молнии. Порой достать без потерь — тот еще квест

Я надевала платье, и лента, которой я завязывала косы, застряла в молнии. Вот в каком положении я оказалась. © LindaE24 / Reddit

Через несколько применений гель для укладки бровей становится вовсе не прозрачным

Накрасилась, поговорила по телефону — и все средство осталось на экране

Наращенные ресницы легко отклеиваются. Пользовательница социальных сетей вскрыла измену парня, когда нашла в ванной чужой пучок

Критические дни для некоторых мужчин тайна, покрытая мраком

Нижнее белье в обычный день и белье в критические дни — совершенно разные вещи

«„Помой голову перед сном, это сэкономит время с утра“, — говорили они. Закончилось все тем, что я уснула с мокрыми волосами»

Когда красишь волосы дома в ванной, потом приходится ее отмывать

«Как отмыть краску для волос от ванны? У кого-то есть идеи?»

У женщин невероятная сила духа

Бонус: черешня играет не по правилам, и такая ситуация знакома всем