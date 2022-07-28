9 неожиданных признаков того, что ваш интеллект куда выше, чем вы думаете

Многие часто ловят себя на мысли, что они недостаточно образованны. Если вы из числа таких людей, поздравляем — на самом деле вы очень умны. На то, что человек обладает недюжинными умственными способностями, порой указывают довольно неожиданные вещи, например тот факт, что вы постоянно нервничаете или не очень легко сходитесь с людьми.

Мы в ADME прошерстили исследования ученых и нашли довольно любопытные признаки, по которым можно распознать настоящего интеллектуала.

У вас мало друзей

Большинство людей общение с друзьями делает счастливее, но только не людей с высоким интеллектом. Ученые, которые пришли к таким выводам, считают, что все дело в эволюции. С древних времен более умные члены сообщества предпочитали решать свои проблемы самостоятельно, не привлекая сородичей. При этом люди с высоким IQ предпочитают выбирать друзей, исходя не из духовной близости, а из того, может ли потенциальный приятель научить их чему-то новому. При этом они более чувствительны к критике и могут переживать, что их неправильно понимают люди, которые смотрят на мир иначе.

Вам легко следить за временем

Если вы легко можете сказать, который сейчас час, не взглянув на циферблат, значит у вас недюжинный интеллект. Сканирование мозга показало, что у людей с высоким интеллектом больше белого вещества в тех частях мозга, которые отвечают за планированиеи управление временем. А еще такие люди лучше запоминают детали и четче отбивают ритм.

Вы редко влюбляетесь

Людям с высоким интеллектом сложнее влюбиться. Одна из причин — аналитический склад ума, который не позволяет эмоциям взять верх и заставляет человека оценить все за и против, прежде чем вступить в отношения. При этом мужчины с высоким IQ считаются более верными партнерами. Ученые считают, что в процессе эволюции представители мужского пора постепенно утрачивали свою полигамность, потому что становились более разборчивы в связях с противоположным полом, ведь в современном мире, в отличие от древности, беспорядочные связи больше не приносят никаких дивидендов.

Вы любите черный юмор

Любовь к черному юмору совсем не делает вас плохим человеком. Более того, если вам нравятся шутки на грани фола, то вы, скорее всего, неагрессивны и чрезвычайно умны. По мнению ученых, понимание черного юмора «зависит от когнитивных и эмоциональных аспектов». Результаты исследования показали, что справиться с этой задачей могут люди с высоким уровнем образования и IQ.

Любите кошек больше, чем собак

Ученые доказали, что любители собак и кошек действительно отличаются друг от друга. Первые более энергичны и общительны, а также склонны строго следовать правилам. Вторые же более замкнуты, чувствительны и склонны к нонконформизму. При этом котолюбы набирали больше баллов в тестах на интеллект.

Ваши зрачки часто бывают увеличенными

Обычно зрачки увеличиваются и уменьшаются в зависимости от количества света. Но они реагируют еще и на мыслительные процессы. Чем быстрее работает наш мозг, тем сильнее расширяется зрачок.

У вас высокий рост

Между высоким ростом и интеллектом существует определенная связь. Ученые провели исследования с помощью МРТ и выяснили, что рост имеет положительную корреляцию с общей площадью поверхности коры головного мозга. По одной из теорий на эти 2 параметра влияют одни и те же гены. При этом корреляция становится слабее, если речь идет о людях с высоким социально-экономическим статусом и уровнем образования.

Вы доверчивы

Умные люди более склонны доверять окружающим, в то время как те, у кого показатели интеллекта ниже, менее доверчивы. К таким выводам пришли ученые, проанализировав данные опроса общественного мнения. Это можно объяснить тем, что интеллектуалы лучше разбираются в людях и поэтому склонны устанавливать отношения с теми, кто с наименьшей вероятностью их предаст.

Вы не считаете себя умным

Чем ниже у человека интеллект, тем больше он склонен переоценивать свои умственные способности. Например, в одном эксперименте учащиеся, которые набрали самые низкие баллы в тестировании, переоценили количество вопросов, на которые они ответили правильно. Те же, кто набрал самые высокие баллы, немного недооценили количество вопросов, на которые они ответили правильно. По одной из теорий людям с меньшими компетенциями просто не хватает знаний, чтобы верно оценить свой уровень. А те, чьи компетенции выше, считают задачи, с которыми им приходится сталкиваться, довольно легкими для того, чтобы с ними мог справиться любой. Одновременно с этим их собственные достижения не кажутся им какими-то особенными — так, пустяки, с которыми справится каждый.