99 % людей сдаются, пытаясь выполнить любой из этих 18 трюков!
- Скорее всего, вы не сможете изолировать свой безымянный палец. Каждый раз при движении мизинцем или средним пальцем безымянный тоже будет двигаться. Это потому, что движение пальцев регулируется двумя нервами, которые идут от предплечья. Один из них отвечает за большой палец, указательный и половину среднего пальца, а другой управляет мизинцем, безымянным и второй половиной среднего пальца. Эти два нерва переплетены, что затрудняет движение одного безымянного пальца без того, чтобы попутно не двигать средним пальцем и мизинцем. Но если практиковаться, со временем всё получится — например, если вы музыкант.
- Говорят, нельзя дотронуться языком до кончика носа. Но эта сверхспособность называется знак Горлина, и на это способны от пяти до десяти процентов людей в мире! Эти же люди обычно могут достать языком до подбородка.
- Люди с двойными суставами больших пальцев могут сгибать их назад. Выглядит это необычно, и так могут лишь очень немногие. Тем не менее это совершенно нормально — сгибать таким образом большой палец! И дело не только в двойных суставах: некоторые люди просто выводят гибкость на новый уровень. Это называется гипермобильность. Она позволяет людям скручиваться в странные позы, подобно змеям: класть голову между ног, делать мостик и разные шпагаты. Иногда при этом повышается чувствительность, потому что у таких людей продолговатый мозг больше. Эта область мозга отвечает за обработку эмоций.
- Мало кто способен переваривать молоко. Дело в том, что есть один особый фермент, который расщепляет содержащийся в молоке сахар. Когда люди взрослеют, этот фермент заканчивается. Лишь около тридцати процентов всех людей его сохраняют.
- Во время следующего разговора попробуйте дышать через нос. Не делайте паузу для вдоха, старайтесь делать ее в середине предложения. Да, это довольно сложно. Только около одного процента на это способны, и обычно они музыканты!
- Некоторые могут слышать звук движения глазных яблок в глазницах. Это очень редкая черта, которой обладает примерно один из пятисот тысяч человек, и это не так круто, как кажется. Состояние вызвано крошечным отверстием в кости, которая покрывает внутреннее ухо. Такие люди могут испытывать проблемы с равновесием и четко слышать собственное сердцебиение.
- Вы умеете шевелить ушами? Всего двадцать два процента людей на Земле могут шевелить одним ухом. А одновременного двигать обоими ушами могут лишь восемнадцать процентов. Для наших далеких предков это было обычным делом. Ученые полагают, что они могли выполнять ушами множество движений. Сегодня нам это не требуется, но этому можно научиться — нужны лишь время и практика.
- Примерно треть всех людей умеет поднимать одну бровь: левую или правую. Но способность поднимать обе брови отдельно друг от друга встречается гораздо реже. Если вам она чужда, дело в том, что вы не умеете контролировать нужные мышцы. Но этот навык тоже можно развить. Встаньте перед зеркалом, зажмите одну бровь рукой, а другую двигайте вверх и вниз. Затем сделайте то же самое с другой бровью. Это поможет вам научиться двигать ими по отдельности.
- Представьте, что вы падаете с десятого этажа и отделываетесь легкими ушибами! Такая генетическая аномалия была обнаружена в тысяча девятьсот девяносто четвертом году. Она делает кости человека в восемь раз плотнее, чем обычно, то есть почти несокрушимыми. Однажды мужчина попал в серьезную автомобильную аварию и не только выжил, но и не получил ни одного перелома. А еще, судя по всему, эта особенность передается по наследству: дети таких людей тоже могут стать несокрушимыми!
- Вытяните руку и положите кольцо на сгиб локтя, затем поверните ладонь. Если кольцо не упало, значит, вы уникум. Говорят, что так могут делать лишь два процента людей, но это спорно.
- Глаза позволяют нам видеть миллионы цветов и оттенков благодаря трем типам колбочек. Каждый тип отвечает за восприятие диапазона оттенков между тремя основными цветами: красным, зеленым и синим. Но есть люди, у которых есть еще один тип колбочек. Их называют тетрахроматы, и нам невозможно даже представить, как для них выглядит мир! Они видят на миллионы оттенков больше, чем другие, и могут показать разницу между двумя почти одинаковыми цветами. Интересно, что в далеком прошлом у многих млекопитающих было четыре типа колбочек, но в процессе эволюции один исчез.
- Девяносто процентов людей — правши, и только десять процентов — левши. А еще есть очень небольшой процент тех, кто одинаково хорошо владеет обеими руками, включая письмо, рисование и выполнение разных задач. Амбидекстры составляют всего один процент населения — это около семидесяти миллионов человек. Если хотите проверить, не являетесь ли вы одним из них, попробуйте написать одну и ту же фразу обеими руками или нарисуйте круг сначала правой, а затем левой рукой. Если не будет никакой разницы, поздравляем! Кстати, такие упражнения очень хороши для балансировки полушарий мозга, независимо от того, какая рука у вас ведущая.
- Многие зависят от прогнозов погоды и одеваются в зависимости от сезона, чтобы не простудиться. Но не все! Есть и те, кто умеет сохранять тепло тела в любой мороз. Они способны гулять на морозе в одних плавках и чувствовать себя комфортно. Они могут стоять на снегу босиком и купаться в реке или проруби. Обычно этот талант не приходит естественным путем: люди закаляют свое тело годами, пока не привыкнут выдерживать сильный холод.
- Вытяните перед собой ладони. Сожмите вместе все пальцы, кроме большого. Теперь разведите указательный и средний пальцы, а также безымянный палец с мизинцем в разные стороны. Получилось? Если да, из вас бы получился отличный музыкант, потому что нервы в ваших ладонях хорошо развиты.
- Каждый день люди используют язык, чтобы распознавать вкусы и общаться друг с другом. А еще им можно делать разные трюки. Мы уже говорили, что от пяти до десяти процентов людей могут достать языком кончик носа. Титул обладателя самого длинного языка в мире принадлежит Нику Штоберлу из США. Согласно Книге рекордов Гиннесса, длина его языка — десять сантиметров один миллиметр. А у человека из Книги рекордов Индии длина языка аж десять сантиметров восемь миллиметров! Но в среднем длина языка взрослого мужчины — около восьми сантиметров четырех миллиметров, а женщины — семь сантиметров девять миллиметров. Вот почему лишь некоторые могут делать «трюк с носом».
- Завязывание узлов на вишневом стебле — популярный челлендж для вечеринок, но мало кто может делать это быстро и хорошо. В июне две тысячи четырнадцатого года Эл Глинецки установил рекорд Гиннесса, когда сделал четырнадцать узлов на вишневом стебле за одну минуту, используя только язык! Если хотите побить его рекорд, начните тренироваться на более длинных стеблях длиной до четырех сантиметров и изучайте видеоруководства.
- «Кхечари мудра» — это термин из йоги, который означает загибание кончика языка обратно в рот. В идеале он должен доходить до мягкого нёба и располагаться в начале носовой полости. Эта асана помогает освежить разум и тело и преодолеть жажду, голод и беспокойство. Говорят, если засыпать с кхечари мудрой каждую ночь, вы начнете видеть осознанные сновидения. Но многие йоги тратят месяцы и даже годы только на то, чтобы проникнуть в носовую полость. И если вы умеете это делать, то вы счастливчик.
- Можете сесть на пол и снова встать без помощи рук или коленей? Это испытание называется «тест „Сесть-встать“». И хотя ученые спорят, может ли этот тест действительно что-то рассказать о здоровье, вы точно можете его использовать, чтобы узнать, насколько сильны ваши мышцы и сердце. Если у вас не выходит подняться с пола без помощи рук или коленей, возможно, пора записаться в спортзал.
AdMe/Психология/99 % людей сдаются, пытаясь выполнить любой из этих 18 трюков!
Поделиться этой статьёй