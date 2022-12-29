История о том, как я попыталась стать женственной. И не жалею, что так и не смогла

Нам кажется, что окружающие слишком часто указывают женщинам, что те должны носить и как выглядеть. Ну, знаете, все эти «Короткая стрижка — это не женственно», «Что ты вечно в штанах, как пацан?» и прочие малоприятные вещи. Мы считаем, что любая девушка вправе быть такой, как нравится ей, а не ее соседке или коллегам, поэтому решили немного порассуждать, действительно ли важно не то, как выглядишь, а то, как себя ощущаешь.

Любая девушка слышала в детстве: «Ну ты же девочка», да?

Вот и я не была исключением. В красивое платьице меня последний раз наряжали на елку в детском саду. Просто, как и большинство девчонок нашего поколения, я все время где-то бегала, лазила, пачкалась, а не сидела тихонько в уголке. Попричитав немного «ты же девочка», мама решила, что одевать шебутную дочь в красивое непрактично, и с тех пор на всех фотографиях в детском альбоме я в штанах. И вот я стала старше, а одеваться «как девочка» так и не захотелось. К нынешнему возрасту в моем гардеробе не осталось вообще ни одного платья или юбки. Не появилось и элегантных туфель — ни с каблуком, ни без него. Сплошные джинсы да кеды.

И все было нормально, но тут кольнула мысль: может, я что-то делаю не так? Вот подруги, с которыми мы детьми бегали во дворе, выросли в прекрасных лебедей и сменили «мальчишечий» гардероб на красивые вещи, а я так и осталась «утенком» в штанах и кедах. И до сих пор выслушиваю от родни причитания: «Ты уже взрослая женщина, пора бы и одеваться соответственно!» Почему людям вообще есть дело до одежды взрослой женщины? На то она и взрослая, чтобы носить хоть джинсы, хоть носки с котятами. Но тогда я сдалась и решила принарядиться. Прихватила подружку, и мы отправились на поиски платья для меня, чтобы я наконец раскрыла свою женственность. Кажется, в жизни каждой девушки бывают подобные моменты, когда она решает стать максимально изящной и очаровательной, отрастить волосы до поясницы, выкинуть все штаны и научиться хихикать, прикрывая ладошкой рот, а не хохотать во все горло — иными словами, стать «настоящей женщиной».

Ох и пожалела я о своем решении! Мне не нравилось решительно ничего — ни один фасон, ни один цвет, ни одна длина мне не подходила. Неунывающая Катька восторженно притаскивала мне один наряд за другим:

— А вот это примерь! С корсетом, суперский вариант для свидания.

— Какой-то футляр для пыток, — мрачно резюмировала я из-за шторки примерочной кабины.



Платье казалось чем-то чужеродным, я в нем чувствовала себя громоздкой и неуклюжей. Вот каким образом мои подружки любой комплекции умудряются выглядеть в платьях такими изящными и воздушными? На мне же наряд смотрелся примерно так же уместно, как балетные пуанты на рок-концерте.

Вообще всегда удивляло, что походы по магазинам кого-то расслабляют. Есть люди, которые реально получают от шопинга удовольствие, их не бесит громкая музыка в торговых центрах, толпы народа и отвратительный свет в примерочных, где смотришься в зеркало и думаешь: «Божечки, и вот с этим лицом я живу?» Я прокляла все на свете, но выбрала платье, которое показалось наименее гадким, и схватила первые подошедшие туфли. Катька, взяв с меня обещание обязательно скинуть из дома фотку при полном параде, упорхнула по делам, а я покатила домой. Вечером мне предстояло свидание — с неделю назад мы познакомились в соцсети с парнем, а вот сегодня решили наконец увидеться. И мне пришла в голову безумная мысль: а наряжусь-ка я сразу в купленное платье!

Вы ведь уже понимаете, что об этом я тоже пожалела? Платье сидело по фигуре, и стоило мне сесть за столик в ресторане, оно предательски подчеркнуло все складки. Пришлось срочно напрягать все имеющиеся мышцы пресса, чтобы втянуть живот, и выпрямлять спину. И сидеть так все время — мне же не хотелось, чтобы кавалер увидел складки. Из-за напряжения на спине выступил пот, бретели постоянно куда-то съезжали, подол измялся... Вот так и чувствуют себя все девушки, решившие красиво нарядиться, или это со мной что-то не так? В общем, весь вечер я выглядела как Гарольд, скрывающий боль, и была больше увлечена этим дурацким платьем, чем своим собеседником. Он-то моих мук не заметил (или из вежливости сделал вид), но вот мне мой наряд знатно подпортил вечер.

Уже дома я зашвырнула платье в дальний угол и задумалась. Вот и стоило оно того? Получилось женственно, конечно. По крайней мере со стороны, потому что внутренний дискомфорт никуда не делся, но удовольствия от «новой себя» я не получила. А самое главное, от встречи, которой с волнением ждала, впечатлений тоже не осталось, потому что весь вечер думала лишь о том, как меня бесит платье. Да, многие девушки правда любят женственные наряды и выглядят в них отменно. Но почему те, кто их не любит, тоже должны подстраиваться под мнение общества и лепить из себя кого-то другого, лишь бы показаться привлекательными? Ради кого? Уж точно не ради себя.

В общем, решила больше себя не мучить. Самой себе я гораздо больше нравлюсь в джинсах и свитере. В комфортной одежде я могу быть собой — смеяться, кокетничать, а не думать о том, что наряд плохо сидит. Я знаю, что джинсы и свитер всегда сидят отлично. И пусть другие думают что хотят, носят что хотят... Главное, чтобы свои нравоучения они оставили при себе. С тем парнем мы, кстати, встретились снова. На этот раз я оделась как обычно, а вместо ресторана мы пошли гулять в парк. И свидание прошло гораздо легче и веселее. Думаю, если у нас все получится, обязательно расскажу ему эту дурацкую историю про платье.

И вот что еще я поняла: все эти утверждения «женщина должна» — просто чушь. Никому она ничего не должна. Пора бы уже обществу отстать от женщин и позволить им быть какими угодно. Можно быть очаровательной и женственной хоть с короткой стрижкой, хоть в джинсах. А можно и вовсе не хотеть быть женственной, и это тоже круто. А злосчастное платье, кстати, так и висит в шкафу — как напоминание о том, что больше я ни за какие коврижки не пойду наперекор себе.