Шифтинг — что это такое? Рабочие способы и методики

Шифтинг часто сравнивают с практикой осознанного сна или представляют как самый нестандартный способ попасть в сказочный мир. Предлагаем вместе с нами разобраться, что это такое и какие есть рабочие методы, позволяющие оказаться в параллельной вселенной.

Что представляет собой шифтинг

Шифтинг — это популярная ментальная практика, которая появилась в 2020 году и заинтересовала в основном молодое поколение. Благодаря ей вы можете почувствовать, как выходите за физические пределы тела и словно оказываетесь в иных мирах и вселенных, являющихся плодом вашего воображения. Чтобы достичь подобных ощущений, прибегают к техникам расслабления, концентрации внимания и самовнушению. Некоторые уверяют, что благодаря этому у них появляется сильное чувство реального присутствия в вымышленных мирах. Например, во вселенной, созданной на основе сюжета фильмов и книг о Гарри Поттере или «Звездных войн».

Идея воображаемого путешествия неслучайна и появилась одновременно с ростом интереса к виртуальным турам и экскурсиям, а также с развитием TikTok. Скептики считают, что шифтинг по сути является осознанным сновидением, во время которого вы полностью контролируете то, что видите и делаете.

Термины, характерные для шифтинга

Люди, которые предпочитают практиковать шифтинг, используют следующие слова: Желаемая реальность ( DR, или desired reality ) — это мир или вселенная, в которой вы бы хотели мысленно оказаться.

— это мир или вселенная, в которой вы бы хотели мысленно оказаться. Текущая реальность ( CR, или current reality ) — это та реальность, в которой вы находитесь прямо сейчас.

— это та реальность, в которой вы находитесь прямо сейчас. Скрипт — это сценарий, на основе которого ваше подсознание формирует желаемую реальность и задает события, происходящие в ней.

— это сценарий, на основе которого ваше подсознание формирует желаемую реальность и задает события, происходящие в ней. Аффирмации — это позитивные утверждения в виде кратких фраз для самовнушения и создания правильного психологического настроя.

Подготовка к занятию шифтингом

Чтобы совершить ментальное путешествие в воображаемый мир, можно выбрать один из методов. Этому предшествует определенная подготовка: В течение 5–10 минут практикуйте медитацию осознанности, чтобы очистить разум от лишних мыслей и сконцентрироваться на занятии шифтингом.

Составьте сценарий, или скрипт, воображаемого путешествия, уделив внимание мельчайшим деталям желаемой реальности. Для этого можно использовать информацию о внешности и чертах характера, образы друзей и родных. Полезно придумать способы возвращения из выдуманного мира в реальный. Например, можно включить в сценарий стоп-слово, сказав которое человек быстро мысленно возвращается в реальный мир. Существуют готовые скрипты, их можно скачать и использовать, чтобы попасть во вселенную с любимыми персонажами.

Для того чтобы усилить ощущения от нахождения в желаемой реальности, помогают следующие аффирмации: «Я нахожусь в желаемой реальности и чувствую это» или «Я могу переместить собственное сознание в желаемую реальность, когда захочу».

Кто-то предпочитает включать специальные треки, где подобные аффирмации говорит голос диктора, наложенный на музыку или окружающий шум. Для кого-то такая подготовка дает более осознанное погружение в желаемую реальность.

Методы шифтинга

Существуют разные способы занятия шифтингом. Самые распространенные методы: Метод ворона Возможно, самый популярный способ шифтинга. Необходимо принять положение лежа, развести руки и ноги в стороны. Начните медленно считать до 100, повторяя аффирмации после каждого счета. Метод «Алиса в Стране чудес» Этот способ напоминает сюжет из одноименной книги. Человек ложится на спину и начинает представлять, что сидит у дерева. Затем в этой фантазии появляется персонаж из желаемой реальности и пробегает мимо. В этот момент нужно последовать за ним, чтобы «провалиться в кроличью нору» и найти свой выход в желаемую реальность.

Метод подушки (подушечный метод) Для такого способа необходимо записать аффирмации на листке бумаги, повторить их перед сном, положить листок под подушку и лечь спать. Метод лифта (лифтинг-метод) Этот способ предполагает, что человек представляет себя в лифте, который поднимается вверх. По мере того как лифт двигается, меняются ощущения. Когда человек доходит до нужного состояния, то лифт добирается до последнего этажа, останавливается и открывает дверь навстречу желаемой реальности.

На что похожи ощущения во время занятий шифтингом

Опыт перехода в состояние желаемой реальности в результате шифтинга по-разному описывается людьми. Кто-то в результате этой ментальной практики заметил онемение и ощущения покалывания, чувство тяжести или, наоборот, легкость и даже невесомость. Другие люди заявляют о напряжении в мышцах, ощущении раскачивания и падения. Во время шифтинга можно почувствовать учащенное сердцебиение, сухость во рту, зуд, сонливость, звон в ушах и другие необычные ощущения. Важно: Возможно, вы не освоите шифтинг с первого раза. Попробуйте сделать несколько попыток, чтобы достичь нужного состояния.