14 фактов об Уругвае — колоритной стране, в которой любят оливье, а мате пьют даже на пляже

Уругвай — крошечная страна с населением всего 3,5 млн, зажатая между Аргентиной и Бразилией. Но люди здесь гостеприимные и приветливые, пейзажи спокойные и умиротворяющие, а обстановка настраивает на мажорный лад.

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Здесь давнее прошлое соседствует с современностью

На улицах страны можно увидеть деревянные хижины рядом с ультрасовременными постройками из стекла, камня и металла. Люди передвигаются на тележках, запряженных лошадьми, и занимаются своими делами, а рядом с этим вовсю работают ветряные электростанции и горят светодиодными огнями супермаркеты.

Пиццу здесь едят по-своему

Как и многие из нас, местные жители не против полакомиться пиццей, но делают это не так, как мы. По-уругвайски принято есть пиццу, накрыв ее фаиной — пряной лепешкой из нутовой муки и масла, которая выпекается в печи. Такое блюдо здесь называется «пицца а кабайо», или «пицца верхом». При этом попросить пиццу без фаины будет достаточно грубым пренебрежением местной культурой.

Так пицца а кабайо выглядит сбоку.

Соль в Уругвае под запретом

В этой стране вы не увидите солонок на столах ресторанов или в школах, а к фастфуду вам не предложат майонез и кетчуп. Дело в том, что власти обеспокоились, что уругвайцы потребляют слишком много соли: по рекомендации ВОЗ, ее должно поступать в организм не более 5 г в сутки. Чтобы уберечь своих граждан от гипертонии и ожирения, они запретили ставить в ресторанах солонки. Так что теперь, чтобы приправить блюдо, у официанта придется лично просить солонку.

Каждый ученик школы здесь бесплатно получает ноутбук

По социальной программе 2006 года в Уругвае все дети получили бесплатные компьютеры, а во все школы, даже сельские, был проведен Wi-Fi. Кроме того, эти ноутбуки можно брать с собой домой, чтобы делать домашнее задание. Как показали исследования, уровень грамотности в Уругвае рос на протяжении лет и составил в 2019 году почти 99 %.

На Новый год здесь едят оливье и выбрасывают рабочие планы на уходящий год

Помимо закусок и основного блюда из мяса — асадо, — на Новый год уругвайцы подают различные салаты. И одним из самых популярных является оливье из картофеля, горошка, моркови и майонеза. А офисные работники перед праздником рвут бумагу с написанным планом на год, который подходит к концу, и выбрасывают ее в окно. Также по традиции часто выливают из окон воду, но поскольку в конце декабря стоит жара, прохожие редко возмущаются по этому поводу.

Коров и овец здесь куда больше, чем людей

Уругвай похож на одну большую ферму, ведь здесь на каждого жителя приходится в 5 раз больше скота — более 6 млн овец и около 12 млн коров. Современность и здесь удачным образом сочетается с традиционной культурой. Несмотря на то что каждый теленок здесь помечен специальным чипом, позволяющим отследить, к какой ферме он относится, пасут местные пастухи — гаучо — скот по старинке: на огромных полях, полных травы.

Рекламу в Уругвае трудно не заметить

Утром в Уругвае вас может разбудить не пение птиц и не шум Атлантического океана, а реклама, рвущаяся из огромных динамиков. Местные бизнесмены прибегают к помощи обычных водителей, и те разъезжают по городу с громкоговорителями на крышах своих автомобилей и распространяют таким образом информацию о товарах и услугах.

Один из самых страстных танцев родился именно здесь

Вместе с Аргентиной Уругвай является колыбелью танго. Танец зародился на окраинах Монтевидео, столицы Уругвая, и Буэнос-Айреса в XIX веке. Африканские мотивы танца кандомбе легли в основу танго, перемешавшись с европейскими танцевальными традициями.

Уругвайцы пьют мате всегда и повсюду

Уругвайцы пьют мате всегда и где только возможно: когда гуляют с собакой, идут на пляж, наслаждаются видом, общаются на свидании или болтают с друзьями. Вместо традиционного чайника, который с собой не поносишь, местные жители заваривают свой любимый чай в термосе и прихватывают его с собой.

Здесь повсюду с собой носят складные стулья

Везде где только можно уругвайцы пристраиваются со складными стульями. Они ставят их в тени деревьев возле шоссе и наблюдают за проезжающими мимо машинами, сидят на них на пляже или тащат их с собой на рыбалку. И даже на уличные фестивали каждый приходит со своим стулом, устанавливает его перед сценой, а потом уходит, чтобы вернуться к назначенному времени и занять свое место.

Вместо номеров уругвайцы дают своим домам имена

Хоть Уругвай и не очень большая страна — 180 тыс. кв. км, что примерно составляет половину Германии, — заблудиться здесь достаточно просто. Дело в том, что вместо номеров уругвайцы привыкли давать своим домам названия. Так что нужное место можно искать достаточно долго.

У подростков здесь есть отдельные ночные клубы

Помимо взрослых ночных клубов, в Уругвае есть клубы для подростков — так называемые матинэ («утренники»), в которых обычно гуляют до 12 ночи. А вот взрослые парни и девушки приходят в клубы достаточно поздно: не раньше полчетвертого ночи и остаются там до 7 утра.

Каждое 29-е число месяца уругвайцы балуют себя клецками ньокки

C происхождением ньокки — простого кушанья из муки и картофеля — связано много легенд, но наиболее правдоподобным кажется следующее объяснение: к концу месяца у людей оставалось мало денег. А так как накормить семью все-таки нужно было, делались такие дешевые клецки. Так и появилась традиция есть их каждое 29-е число месяца. Любопытно, что словом «ньокки» также называют государственных служащих и фиктивных сотрудников, который появляются на работе только 29-го числа за зарплатой.

Уличным искусством здесь занимаются все подряд, и прямо на стенах домов можно увидеть настоящие шедевры

Стены старых зданий Уругвая были бы серыми и тусклыми, если бы власти не разрешили художникам разрисовывать их по своему усмотрению. Вплоть до 2014 года украшать улицы Монтевидео при помощи аэрозольной краски мог кто угодно, и лишь после этого года были введены некоторые ограничения и правила, указывающие, как часто можно заменять граффити на стенах. Особенно повезло в этом смысле городку Вилла 25 де Агосто: его серые стены разрисовала более чем 60 красочными фресками художница Мишель Дюбо, и теперь полюбоваться на них приезжают многие любители искусства.