18 путешественников, чья долгожданная поездка обернулась досадным недоразумением

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Хотя социальные сети буквально пестрят идеальными снимками, сделанными путешественниками, в реальности известные и не очень достопримечательности оставляют порой совершенно противоположное впечатление. И не всегда тому виной плохая погода: часто наше ошибочное представление формируют человеческий фактор и даже просто непредвиденные события.

Мы в ADME нашли в сети 18 путешественников, чьи планы увидеть своими глазами известные достопримечательности в какой-то момент полетели в тартарары.

«Я ездил в португальскую Синтру на 1 день специально для того, чтобы своими глазами увидеть разноцветный дворец Пена и его прекрасные виды»

«Мы захотели поужинать в известном римском ресторане. Для этого мы проехали 6 725 км»

«Оказалось, ресторан закрыт на реновацию».

«Мой друг поехал посмотреть на бамбуковый мост и рисовые поля в Таиланде»

«А там сезон засухи».

«Захотел посмотреть на океан. Все, что мне досталось, — это вид на туман»

«Кажется, где-то здесь расположен Большой каньон»

«Я ездил за границу и взял с собой дрон»

«Поднялся на вершину этого холма и понял, что забыл батарейки дома».

«Я преодолел 10 000 км для того, чтобы увидеть полное солнечное затмение в Чили. Ливень и облака все испортили»

«Сегодня я ездил к горе Митчелл — самой высокой в окрестностях Миссисипи. Вот такой вид был на ее вершине»

«Захотел увидеть скульптуру вишенки и ложки в садах Миннеаполиса»

«Оказалось, вишенку забрали перекрашивать».

«С утра день был солнечный, и я потратил 16 часов, чтобы увидеть Большой каньон»

«А потом вдруг пошел ливень и все заволокло туманом».

«Проделал долгий путь из Непала в Лондон, чтобы увидеть дом своего детства. Оказалось, на этом месте теперь автостоянка»

«Решил посмотреть на величественные скалы Мохер, и вот результат»

«Для поездки выбрал себе отель и пришел в восторг от бассейна рядом с домиком»

«Однако в реальности дело обстояло несколько иначе»

«Посетил Большой каньон в День святого Валентина. Это было потрясающе»

«Хотел было полюбоваться видом на горе Тяньмэнь, когда посещал Китай, но в итоге вот что я увидел»

«Сначала мы ехали 30 часов на поезде, затем на ночном автобусе, потом еще взяли напрокат велосипеды. И все ради потрясающего вида»

«В этот раз я поехал в Лондон, чтобы наконец-то увидеть Биг-Бен»

«Решил сфотографировать Дьявольский мост в Германии, но, когда я туда приехал, меня ждало разочарование»