20 фото из Австралии, которые еще раз доказывают, что в этой стране все с ног на голову перевернуто
Для многих из нас Австралия — это очень далекий Зеленый континент, где под каждым кустом притаились длиннохвостые кенгуру, очаровательные коалы и прелестные вомбаты. Еще там живут и работают обворожительные пожарные, на ежегодные календари которых можно любоваться бесконечно.
В целом в этих стереотипах немало правды, но на самом деле Австралия гораздо круче, чем мы обычно себе представляем. И фотографии пользователей сети это еще раз доказывают.
На такого посетителя уборной можно натолкнуться исключительно в Австралии и нигде больше
«Мы живем в очень холодной части Австралии и слыхом не слыхивали об этих местных жителях, которые вдруг оказались у нас на заднем дворе»
Вот такой дом в Престоне стоит $ 800 тыс.
Зато австралийские пляжи просто завораживают
Когда в Квинсленде нет снега, местные дети лепят грязевиков
Вот что бывает ранним австралийским утром, если ты вдруг оказываешься на местной ферме
Так выглядит еда, которую подают в австралийских больницах
Здесь можно сделать такое фото с другом на память
Так называемые «платные телефоны» в Австралии на самом деле бесплатные
«Телефонные звонки по Австралии бесплатны для всех и каждого».
Отец рад, а дочки грустят неспроста. Дело в том, что в этом ресторане Австралии дают скидку 10 % всем, кто не пользуется смартфонами
Вот что случается, если в Австралии оставить обувь вне дома
Худшее гнездо индейки, которое только может быть. У птицы на эту работу ушло около месяца, и теперь она отказывается переносить гнездо с проезжей части
Представьте себе, этот маленький стаканчик кофе стоит почти $ 7
Кстати, в Австралии можно купить пончики с курицей. Это вам не банальные сладости с шоколадом
Одна из австралийских компаний придумала светящуюся в темноте краску для дорог
«У меня под домом живет самый настоящий кенгуру»
«Встретился мне мужчина в местном поезде, идущем в Мельбурн. Он наконец-то узнал, что гласят эти каракули на его футболке»
«Знакомая привезла сувенир из Австралии — „консервы из коалы“. Если честно, мы с женой были в шоке»
«Открыли банку, а в ней оказалась вот такая милота».
«Меня как иностранца глубоко поражает тот факт, что в Австралии все скамейки на остановке повернуты от автобуса в обратную сторону»
«Я и представить себе не могла, что однажды мне удастся сделать такое фото»
Что из вышеперечисленного вам показалось наиболее странным и малопонятным? Решились бы вы однажды на поездку в Австралию, чтобы увидеть все своими глазами?
Фото на превью V*** / Reddit
AdMe/Путешествия/20 фото из Австралии, которые еще раз доказывают, что в этой стране все с ног на голову перевернуто
Поделиться этой статьёй