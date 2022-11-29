20 фото из Австралии, которые еще раз доказывают, что в этой стране все с ног на голову перевернуто

Для многих из нас Австралия — это очень далекий Зеленый континент, где под каждым кустом притаились длиннохвостые кенгуру, очаровательные коалы и прелестные вомбаты. Еще там живут и работают обворожительные пожарные, на ежегодные календари которых можно любоваться бесконечно. В целом в этих стереотипах немало правды, но на самом деле Австралия гораздо круче, чем мы обычно себе представляем. И фотографии пользователей сети это еще раз доказывают.

На такого посетителя уборной можно натолкнуться исключительно в Австралии и нигде больше

«Мы живем в очень холодной части Австралии и слыхом не слыхивали об этих местных жителях, которые вдруг оказались у нас на заднем дворе»

Вот такой дом в Престоне стоит $ 800 тыс.

Зато австралийские пляжи просто завораживают

Когда в Квинсленде нет снега, местные дети лепят грязевиков

Вот что бывает ранним австралийским утром, если ты вдруг оказываешься на местной ферме

Так выглядит еда, которую подают в австралийских больницах

Здесь можно сделать такое фото с другом на память

Так называемые «платные телефоны» в Австралии на самом деле бесплатные

«Телефонные звонки по Австралии бесплатны для всех и каждого».

Отец рад, а дочки грустят неспроста. Дело в том, что в этом ресторане Австралии дают скидку 10 % всем, кто не пользуется смартфонами

Вот что случается, если в Австралии оставить обувь вне дома

Худшее гнездо индейки, которое только может быть. У птицы на эту работу ушло около месяца, и теперь она отказывается переносить гнездо с проезжей части

Представьте себе, этот маленький стаканчик кофе стоит почти $ 7

Кстати, в Австралии можно купить пончики с курицей. Это вам не банальные сладости с шоколадом

Одна из австралийских компаний придумала светящуюся в темноте краску для дорог

«У меня под домом живет самый настоящий кенгуру»

«Встретился мне мужчина в местном поезде, идущем в Мельбурн. Он наконец-то узнал, что гласят эти каракули на его футболке»

«Знакомая привезла сувенир из Австралии — „консервы из коалы“. Если честно, мы с женой были в шоке»

«Открыли банку, а в ней оказалась вот такая милота».

«Меня как иностранца глубоко поражает тот факт, что в Австралии все скамейки на остановке повернуты от автобуса в обратную сторону»

«Я и представить себе не могла, что однажды мне удастся сделать такое фото»