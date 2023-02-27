20+ небанальных фактов о жизни в самых маленьких странах мира

Жизнь в карликовых государствах обычно окружена множеством мифов. Например, многие люди уверены, что в Монако живут только мультимиллионеры, а в Ватикане — только священнослужители. Но легенды обычно возникают вокруг того, что вызывает неподдельный интерес. А все потому, что мы понятия не имеем, каково это — жить в стране, которую можно обойти за один день.

Ватикан

*** Ватикан — самое маленькое государство в мире. Его жители имеют паспорта 2 типов: обычный паспорт и паспорт, обладающий дипломатическим статусом Святого престола, который позволяет посетить практически любую страну. Но гражданство Ватикана временное, получить его могут только служители Святого престола и члены их семей. По окончании их службы их паспорт меняется на обычный итальянский, а бывших граждан выпроваживают за стены этого древнего города. *** Дети, рожденные в семье граждан Ватикана, тоже получают гражданство. Но теряют его сразу же после того, как им исполняется 18 лет, или тогда, когда их родители перестают быть гражданами страны.

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*** Ватиканские магазины не облагаются пошлинами, поэтому цены в них примерно на 25 % ниже, чем в Риме. Это касается продуктов питания, лекарств, косметики, парфюмерии, электроники, одежды и обуви. *** Гражданам Ватикана запрещено появляться на улице в одежде с открытыми плечами, а также им нельзя носить короткие юбки и шорты. Шумные вечеринки с танцами до утра тоже запрещены.

*** В Ватикане нет баров и клубов, а чтобы повеселиться, местные жители отправляются в Рим. Главное — вернуться вовремя. Ворота этого карликового государства закрываются в 1:15 и открываются в 5:45. Конечно, нарушителей не оставят ночевать на улице, но их зарегистрируют в специальном журнале. *** Жители Ватикана могут приглашать гостей из других государств, но ровно в полночь те должны покинуть стены города, а хозяева должны проводить их до ворот. Только близкие родственники могут остаться на ночь.

Монако

*** Монако — второе самое маленькое независимое государство в мире после Ватикана. «Я могу пройти от одного конца страны до другого буквально за 50 минут или даже за 40, если я побегу трусцой», — написал один пользователь сети Reddit. *** У граждан Монако есть особые привилегии, например субсидии на покупку жилья. Но получить паспорт этого княжества не просто. В большинстве случаев для этого необходимо быть резидентом страны. Еще один вариант — это вступить в брак с гражданином Монако. Но получить гражданство можно будет только через 10 лет после женитьбы. *** В Монако действует строгий дресс-код. Например, здесь нельзя ходить с босыми ногами. При этом на яхтах запрещено ходить в обуви. *** В стране нет своей армии, но зато большое количество полицейских из расчета на душу населения. Благодаря этому здесь очень низкий уровень преступности, а люди отправляются в тюрьму в основном за кражу или финансовое мошенничество. Правда, говорят, что в тюрьму можно попасть и за жестокое обращение с животными. Тюремные камеры имеют вид на море, а заключенные могут посещать тренажерный зал.

Сан-Марино

*** Государством управляют 2 капитана-регента, которые избираются на 6 месяцев. В течение срока своего правления они не имеют права водить машину. *** Здесь нельзя оставлять автомобиль перед домом или на парковке более 2 дней подряд. *** В Сан-Марино нет McDonald’s, Burger King и других ресторанов быстрого питания.

Мальта

*** Зимы на Мальте теплые, и температура редко падает ниже 10 °C. Но так как в домах нет центрального отопления и термоизоляции, то внутри так же холодно, как и снаружи. *** Мальтийский — единственный из семитских языков с письменностью на основе латинского алфавита. Он звучит как арабский с примесью итальянского. Второй официальный язык страны — английский, на нем говорят почти все. Если вы не знаете мальтийского, вы не сможете получить гражданство страны. *** На Мальте есть довольно странные законы. Например, здесь запрещено бегать «слишком активно», то есть бегун не должен слишком активно двигать руками и ногами, чтобы не навредить окружающим. Также стремянки и другие инструменты, которые могут быть использованы для воровства, нельзя оставлять на улице. Поэтому вас могут отдать под суд, если вы случайно забудете приставную лестницу рядом со своим домом.

*** Здесь никто никуда не спешит. «Я месяц пыталась попасть в магазин хозтоваров на соседней улице, — рассказала девушка, которая приехала на Мальту учиться и в конечном итоге осталась там жить. — Каждую неделю на нем появлялись новые объявления. Одно из них мне особенно понравилось: „Простите, мы на рыбалке, наверное, вернемся не скоро“». *** Мальта — густонаселенная страна. «Куда бы ты ни отправился, вокруг всегда будут люди, и некоторые из них будут тебе знакомы», — поделился британец, проживающий на Мальте.

Андорра

*** Андорра — это крошечное княжество, которое граничит с Францией и Испанией. Оно управляется 2 соправителями, один из которых президент Франции, а другой — епископ Урхельский, представляющий Испанию. *** В 1864 году правительство Андорры запретило адвокатам появляться в суде, так как представители их профессии «могут превратить черное в белое, и наоборот». *** Да и, в принципе, это не особо популярная здесь профессия, потому что уровень преступности в Андорре очень низкий. «Мои родители никогда не волновались, если я где-то задерживался допоздна или отправлялся покататься на лыжах. Подростковые годы моей сестры пришлись на период, когда мы жили в Барселоне, и у нее не было такой свободы, как у меня», — рассказал один интернет-пользователь.

Лихтенштейн