20+ особенностей жизни в Испании — стране, где женщины не бреют ноги, а на время месячных уходят в оплачиваемый отпуск

У большинства Испания ассоциируется с зажигательным танцем фламенко и ярким солнцем. Но это лишь поверхностное представление о стране. Жизнь в королевстве полна своих зачастую неповторимых особенностей, о которых могут не знать туристы.

Мы в ADME откопали некоторые любопытные факты об Испании, которые не всегда и в путеводителях найдешь.

Испанки не бреют ноги, а делают эпиляцию

Испанские женщины, как и большинство других в мире, тоже удаляют нежелательные волосы на теле. Вот только ноги они, как правило, не бреют, а делают восковую эпиляцию (дома или в салоне красоты).

Добавлять специи в готовые блюда не принято

В Испании не приветствуется как-либо «поправлять» готовую еду. Например, очень невежливо добавлять в еду соль, специи или кетчуп. На вас будут смотреть как на невежу, который не ценит местную культуру. Особенно если это домашняя еда. Такой поступок может быть воспринят как оскорбление.

В некоторых местах, например в городе Виго, запрещено справлять нужду в океан или море. Нарушителям грозит штраф в размере до 750 евро

Каждая 5-я жительница Испании увеличивает грудь

Самые частые пластические процедуры, к которым прибегают испанские женщины, — увеличение груди и липосакция. Из всех проведенных операций (за 2017–2018 годы) таких было сделано 20,4 % и 10,9 % соответственно.

Испанцы пьют воду из-под крана

В стране совершенно нормально пить воду из-под крана. 99,5 % водопроводной воды здесь считается безопасной для питья. Из-за этого в некоторых регионах продажи бутилированной воды не так высоки, как в других местах. Кстати, тут вполне нормально зайти в ресторан или кафе и попросить стакан воды из-под крана.

Над многими городскими улицами установлены огромные навесы из ткани

Так в летние месяцы создается тень и прохлада на улицах. Этот способ спасения от жары традиционен для Испании.

Некоторые навесы связаны крючком

В Мадриде есть экологическое граффити

Вертикальный сад, созданный Патриком Бланом, состоит из 15–17 тыс. растений 300 видов (количество зависит от времени года). Эта невероятная ботаническая скульптура особенно притягивает внимание в ветреную погоду, когда растения колышутся и кажется, будто стена пульсирует.

В испанских городах много узких улиц. По ним ездят вот такие крошечные автобусы. Тот, что на фото, колесит по Мадриду

Кстати, в городах есть настолько узкие улочки, что там с трудом смогут разойтись 2 человека

Тут продаются конфеты под названием «Piedras de Rio» («речные камни»). Они действительно похожи на гальку

В магазинах продаются бутерброды в виде огромных колец

А гаспачо продают в тетрапаках

Гаспачо — традиционное испанское блюдо, символ андалусской кухни. Это легкий холодный суп красноватого оттенка из перетертых свежих овощей (томатов, перцев, огурцов) с хлебом.

В городе Ронда есть мост, перекинутый через пропасть глубиной 120 м. Тут можно снимать эпичные сцены сериалов, не прибегая к компьютерной графике

Кстати, на мосту есть балкон. Видимо, для любителей пощекотать себе нервы

Если в ресторане заказать тунца, то официант может принести QR-код, чтобы вы его отсканировали и узнали, где поймали рыбу и сколько она весила

В здании главного железнодорожного вокзала Мадрида раскинулись настоящие джунгли

Почти все дома в испанских городах покрашены в белый цвет

Побелка не только выглядит эстетично, но и является жизненной необходимостью, учитывая жаркий климат. Стены, покрашенные снаружи в белый цвет, не поглощают солнечные лучи и сохраняют прохладу в домах даже при высокой температуре снаружи.

Испанцы обожают хамон. В магазинах есть отдельные прилавки с этим видом ветчины

Хамон (или сыровяленый свиной окорок) — национальный деликатес. В Испании нет ничего важнее его. Для местного жителя он значит даже больше, чем футбол. Спросите первого встречного, какое у него любимое блюдо, и с огромной долей вероятности тот назовет хамон. Кстати, этот окорок продается даже на заправках.

А на городских праздниках в некоторых регионах готовят гигантскую паэлью и угощают ею всех желающих

Паэлья — национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. В паэлью могут добавлять морепродукты, овощи, курицу.

Некоторые внутренние дворики включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО объявляет наследием не только материальные объекты, но и нематериальные, например некоторые фестивали, если они считаются примечательными. Так, в городе Кордоба с 1918 года в мае проводится Фестиваль патио, когда жители показывают публике свои цветущие внутренние дворики. Во время него туристы и местные жители свободно и бесплатно ходят по чужим дворам и любуются их красотой.

На стенах иногда рисуют солнечные часы. Эти, в частности, можно увидеть в Валенсии

Так выглядит самый короткий в мире международный мост

Длина этого моста — всего 3,2 м. Он соединяет Испанию и Португалию. Сооружение было построено в 2000-х годах и предназначено в основном для пешеходов, хотя по нему могут проехать и двухколесные транспортные средства.

В последнее время сиесту почти никто не соблюдает. Днем спят только дети и старики

В Испании не принято давай чаевые

Конечно, официанту или, например, таксисту будет приятно, если турист оставит ему 1–2 евро, но не следует оставлять 20 % от счета, как это принято на Западе.

Местные жители любят ужинать очень поздно

Несмотря на то что испанцы обедают в привычное для всего мира время (14:00), садятся за ужин они довольно-таки поздно — в 22:00, а то и позже. Рестораны и кафе, заполненные родителями с маленькими детьми, в том числе грудными, в столь позднее время, — совершенно нормальное явление для Испании. Люди веселятся до полуночи, причем не замечают собственного шума и не обращают внимания на другие шумные компании.

Женщины не особо заморачиваются по поводу прически

Испанские женщины известны тем, что ценят естественную красоту. Прежде всего это касается их волос. Они редко пользуются выпрямителями и щипцами для завивки.

Вместо крема используют оливковое масло

У большинства испанок красивая кожа. Секрет красоты здесь кроется в оливковом масле. Жительницы Испании не только его много едят, но и используют для ухода за кожей — как очищающее и увлажняющее средство. Например, они наливают на ладонь 1/2 ст. л. масла первого холодного отжима и в течение 2 минут массируют лицо, ноги, руки и другие участки кожи.

Из-за сильных менструальных болей женщинам можно брать отпуск

В Испании недавно был одобрен законопроект, согласно которому женщины, страдающие от сильных менструальных болей, будут иметь право на 3-дневный оплачиваемый больничный. Закон должен быть принят парламентом до конца этого года. Интересно, что некоторые государственные учреждения не стали ждать принятия закона и уже разрешили своим сотрудницам брать больничный из-за болезненных месячных.

