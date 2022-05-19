15 привычек из разных стран, которые у местных считаются нормальными, а у приезжих вызывают ступор

Мир так огромен, что порой трудно представить, насколько сильно отличаются друг от друга жители разных уголков планеты. Скажем, большинство людей привыкли, что рабочая неделя начинается с понедельника, едят они столовыми приборами и кивают, когда хотят сказать «да». Но у туристов из других регионов все это может вызвать лишь недоумение, ведь в их культуре заведено по-другому.

Мы в ADME наткнулись на тред, где люди рассказывают о чудных привычках и традициях, которые есть в их стране.

Я сам из Австралии. Как-то ездил в Германию, остановился пожить у друзей. Мы собрались погулять, и перед выходом я постучал обувью по полу. Глаза у ребят были по 5 копеек. Ну да, они-то не привыкли проверять свои ботинки на наличие пауков, прежде чем обуваться. © Maber711 / Reddit

Мы в Болгарии киваем, когда хотим сказать «нет», и качаем головой из стороны в сторону, чтобы сказать «да». © Prasinka / Reddit

Каждую весну мы в Австралии начинаем до чертиков бояться обыкновенных птиц — ворон-свистунов. © Pseudonymico / Reddit. (В Австралии и Новой Зеландии некоторые птицы в это время года становятся агрессивными и нападают на людей. — прим. ADME.)

Так австралийцы каждый год защищаются от нападений ворон-свистунов.

Мы в Южной Африке называем светофоры «роботами». © Upset-Sea6029 / Reddit

О да, когда я впервые приехала в Южную Африку и спросила у девушки на ресепшне, где ближайший продуктовый, она ответила: «Вниз по улице, дойдите до первого робота, и слева будет магазин». Ладно хоть муж понял, о чем речь. © Estaca-Brown / Reddit

У нас в Румынии нормально делать лекарства на заказ. Например, однажды я попросил в аптеке что-то от перхоти. Фармацевт меня подробно расспросила о проблеме, попросила зайти через пару дней и дала мне контейнер с наклейкой, где от руки было написано мое имя. Только недавно узнал, что в большинстве стран нельзя просто прийти в аптеку с рецептом и попросить приготовить для вас таблетки, мазь или крем. © Corvus_Manufaktura / Reddit

Я финн, и у нас в порядке вещей не стесняться наготы даже перед незнакомцами (в сауне, например). © LupusCutis / Reddit

В Кувейте и ряде других арабских стран рабочая неделя начинается в воскресенье, а не в понедельник. © Wehfi / Reddit

Я из Норвегии. Мы не разговариваем с незнакомцами, если в этом нет необходимости. Даже выработали особый язык тела: например, когда вы сидите в автобусе и собираетесь выходить, а рядом сидит человек, наклонитесь вперед и возьмитесь за ручку своей сумки. Он поймет, чего вы хотите выйти. © Nexiboii / Reddit

В Индии для того, чтобы проявить уважение к человеку, его трогают за ступню. © AdmiralSP / Reddit

В Нидерландах мы без спроса комментируем чужие наряды, особенно если они не очень. Считается нормальным сказать: «Боже мой, это что за рубашку ты напялил?» Более того, это даже вежливо — подсказываешь человеку, что поменять, чтобы было лучше. © Accomplished_Fan_487 / Reddit

Мы, филиппинцы, едим руками. Да, даже в ресторанах. © blisskinjo / Reddit

Я живу в Эквадоре. Мы тут кладем в суп попкорн. © lamasasasamal / Reddit

На день рождения у нас в Нидерландах принято садиться в круг всем вместе и есть сосиски вприкуску с кусочками сыра. © pseudophant / Reddit

Канадцы извиняются перед всем и всеми. Типа: «Упс, прости, уличный фонарь, я не хотел в тебя врезаться». © Equal-Bus-557 / Reddit

Я живу в Дании. У нас считается нормальным уложить ребенка спать в коляску и оставить ее на улице — в саду или на балконе. Или даже за пределами кафе, если вы можете сесть рядом с дверью или окнами, чтобы хорошо видеть ребенка. © PossiblyTrustworthy / Reddit