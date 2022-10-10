10 неожиданных мелочей, которые делают нас более привлекательными в глазах окружающих

Некоторые люди при знакомстве сразу располагают к себе, а с другими общение как-то не складывается. Часто можно услышать, что понравиться кому-то можно с помощью улыбки. Мы решили узнать, какие еще детали в образе и поведении человека пользователи сети считают привлекательными. Некоторые приемы даже серую мышку могут превратить в звезду.

Закатанные рукава

Некоторые женщины признаются, что мужчины с закатанными рукавами кажутся им более привлекательными. Возможно, на подсознательном уровне такой человек воспринимается как увлекающийся ручным трудом. Дамам тоже советуют подворачивать рукава. Это стильно, удобно и создает ощущение, что вы искренни. Муж надел рубашку — «Хорошо выглядишь, дорогой». Муж засучил рукава — «Что это за великолепный мужчина, за которого я вышла замуж!» © sonickay / Reddit

Очки

Некоторые пользователи сети отмечают, что им нравятся люди, которые носят очки. И действительно, этот аксессуар придает лицу симметрию. Кроме того, благодаря очкам можно выглядеть более загадочно, а также они вызывают ассоциацию с модными образами XX века. Я считаю, что парни выглядят невероятно, когда надевают очки. А еще мне нравятся мужчины в шляпах. © Sarah Lynn Johnson / Quora

Ровная спина

Многие не раз слышали фразу: «Не горбись, расправь плечи». Правильная осанка почти всегда воспринимается людьми как нечто привлекательное. Возможно, это связано со здоровьем. Искривление позвоночника действительно может привести к неприятным последствиям: головным болям, перенапряжению в шее, проблемам со сном и даже с пищеварением. Пользователи сети утверждают, что красивая осанка привлекательна, потому что благодаря ей человек выглядит здоровым и уверенным в себе, в то время как «поза креветки» говорит о плохом отношении к самому себе. К счастью, сутулость можно исправить. Некоторые говорят о том, что в исправлении осанки им помогли занятия в секциях йоги, атлетики, балета, а кто-то просто тренируется дома, включая видеоуроки. Однако перед тем как начать выполнять любые упражнения, лучше проконсультироваться с врачом.

Яркие цвета в повседневном гардеробе

У многих людей повседневный гардероб состоит из вещей приглушенных и неброских оттенков. Но некоторые отмечают, что яркие цвета, если они органично включены в образ, делают человека более заметным. Не стоит, конечно, надевать одежду всех цветов радуги, но добавить ярких акцентов лишним не будет. Я вот стал привлекать больше внимания, когда добавил в свой образ более смелые оттенки. Это показатель уверенности и чувства стиля. © Asuka-02- / Reddit



Искренний интерес к окружающим

Многие интернет-пользователи считают, что проявление искреннего интереса в общении с другими людьми делает нас более привлекательными. Тут важно добавить: интерес не нужно имитировать. Если вам безразличен человек, может быть, лучше просто отпустить его. Всегда будет заметно, что ваша заинтересованность фальшива. © Nalivai / Reddit

Абсолютно согласен. Я тут внезапно понял, что у меня появились чувства к девушке, которую ранее я не находил привлекательной. Но она интересовалась мной и задавала много вопросов. © PapaLouie_ / Reddit

Украшения

Некоторые люди обращают особое внимание на украшения собеседника. Возможно, взгляд цепляется за что-то необычное. Да и мы чувствуем себя более уверенно, когда носим аксессуары, которые нам нравятся. Заметила, что, когда надеваю даже скромные украшения — небольшие серьги или браслет, — весь мой образ становится более собранным и заметным. © juliazedd / Reddit

В прошлом году повесила на ожерелье небольшую деревянную подвеску. Но потом застежка сломалась, и я перестала ее носить. А мой партнер сказал: «Где то замечательное ожерелье? Ты выглядела в нем обворожительно!» © logicalmaniak / Reddit

Красивая одежда

Сколько бы ни было разногласий по этому поводу, поговорка «Встречают по одежке» до сих пор актуальна. Многие люди замечают, как меняется отношение окружающих, когда они меняют стиль. Но красивая одежда — это не та, что на пике моды, а та, которая хорошо смотрится на конкретном человеке.

Когда я открывал свой бизнес, одевался как студент и мне было неловко дать кому-то свою визитку. Потом я сменил стиль и заметил, что меня стали лучше обслуживать в кафе и парикмахерских, даже врачи начали меня внимательнее слушать, еще и на личном фронте все стало поярче. Считаю, что это хорошее вложение. Люди воспринимают вас так, как вы сами к себе относитесь. © Sergeant-Pepper- / Reddit

Приятный голос

Многие отмечают, что по голосу не только можно определить характер человека, но и составить впечатление о его внешности, даже если мы его не видим. Есть несколько способов говорить приятно: контролировать громкость голоса, делать паузы, задействовать дыхание с помощью диафрагмы. Поработайте со своим голосом. Не кричите на собеседника, но и не бормочите себе под нос. А еще сохраняйте зрительный контакт. Так вы сможете удерживать внимание, что уже сделает вас более привлекательным. © uuuuuuuugh1 / Reddit

Хорошие манеры

Есть множество норм этикета, которые объясняют, как надо вести себя на людях. Но даже не зная этих правил, важно помнить, что всегда нужно оставаться вежливым и не допускать грубость по отношению к другим. Как-то раз пошла на свидание с парнем в ресторан. Он немного опоздал и сразу же извинился. А когда мы заказывали еду, он каждый раз благодарил официанта. Люди с хорошими манерами очень привлекательны. © Arsha Thapa / Quora

Не стоит много ругаться. Человек, который злословит, выглядит незрелым. © GGVoltzX / Reddit

Дыхание носом, а не ртом

Оказывается, привычка дышать ртом не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Она может негативно отразиться не только на здоровье (вызвать сухость во рту, спровоцировать появление неправильного прикуса), но и на внешности: лицо удлиняется, подбородок может перекоситься, возникают темные пятна под глазами. Дышите носом, а не ртом. Дыхание ртом буквально деформирует ваше лицо. © futurelullabies / Reddit