11 типичных ошибок, из-за которых наши модные вещи быстро превращаются в тряпки

Любой из нас запросто может испортить новую вещь, даже если будет аккуратно следовать указаниям, которые обычно размещаются на ярлыках одежды. Нередко бывать недостаточно следовать правилам глажки и стирки. Ведь на срок службы наших любимых платьев, брюк и футболок влияет даже то, как мы их носим и снимаем. И чаще всего мы из раза в раз совершаем одни и те же ошибки.

Не надеваем шорты или панталоны под джинсы

Этот лайфхак особенно актуален для тех, у кого при ходьбе натирается внутренняя часть бедер. Перед тем, как надевать джинсы, желательно натянуть тонкие шортики или панталоны. Дополнительный слой одежды поможет предотвратить трение и образование дырок на джинсах. А еще можно натереть проблемную часть штанин глицериновым мылом — это тоже позволит уберечь ткань от протирания.

Носим рюкзаки

Когда мы надеваем вещи в несколько слоев и накидываем на плечи ремни сумок или рюкзаков, ткани начинают тереться друг об друга. В этом случае на одежде могут появляться катышки, которые существенно портят ее внешний вид. Чаще всего катышки обнаруживаются на вещах из хлопка, шерсти, акрила и полиэстера.

Наносим духи или туалетную воду прямо на одежду

Чаще всего парфюм не оставляет пятен на одежде, но кое-какие ингредиенты, которые входят в его состав, могут вызвать выцветание ткани. Лучше сначала побрызгать духами на кожу, подождать, пока они высохнут, и только потом одеваться. Кстати, избавиться от свежих пятен от парфюма можно при обычной стирке, перед которой нужно сполоснуть загрязненное место холодной водой.

Гладим вещи из вискозы не с изнанки

Если гладить такую одежду с лицевой стороны, то на ней может появиться блеск. Исправить эту ошибку не выйдет. Однако избежать ее довольно просто: нужно утюжить платья, блузки и юбки с изнанки. Важно обратить внимание на то, что некоторые производители советуют вообще не гладить вещи из вискозы. Информацию об этом всегда можно прочитать на прикрепленном к одежде ярлыке.

Перед стиркой сортируем вещи только по цвету

Перед тем, как положить вещи в стиральную машину, не помешает распределить их не только по цвету, а еще и по типу ткани. Пиджаки и брюки из плотных материалов могут повредить вещи из более тонкой ткани, и на них появятся дырки. Поэтому лучше не стирать вместе нижнее и постельное белье, а также джинсы и футболки с рубашками и блузками.

Неправильно стираем темную одежду

Чтобы одежда из темной ткани не выцветала, лучше стирать ее при низкой температуре и выбирать самый короткий цикл. Важно использовать жидкие средства, а не порошок, который не сможет раствориться полностью в холодной воде. И еще один секрет: подобные вещи перед стиркой надо выворачивать наизнанку, а потом сушить их лицевой стороной внутрь.

Редко стираем джинсы

Иногда мы думаем, что чем реже отправлять джинсы в стиральную машину, тем целее и прочнее они будут. Но это совсем не так. На самом деле во время носки волокна джинсов из 100%-го хлопка «расслабляются», из-за чего вещи со временем растягиваются. Спасти их от этого может регулярная стирка. А привести в порядок уже растянувшиеся джинсы можно с помощью стирки в очень горячей воде.

Долго замачивать одежду перед стиркой

Перед тем, как стирать одежду вручную, ее обычно замачивают в тазике. Вот только если вещи пробудут в воде слишком долго, то они могут потерять форму и цвет. Блузки и белье с кружевными деталями советуют замачивать только на 2–3 минуты, одежду из шерсти и шелка — не более, чем на 30 минут. Другие не столь деликатные материалы типа хлопка можно держать в воде не более часа.

Использовать для чистки одежды липкие ролики

Такие ролики легко убирают с вещей волоски и катышки, но при этом они вовсе не безобидны. Дело в том, что после такой обработки на одежде нередко остается слой клея, из-за которого на брюки и футболки прилипает еще больше пыли и волосков. Поэтому лучше использовать для удаления загрязнений щетки, сделанные из натуральных материалов.

Гладим льняные вещи сухими

Эти вещи почти невозможно гладить в сухом виде. Чтобы не испортить ткань утюгом, лучше за 5–10 минут до глажки сбрызнуть ее водой, обращая особое внимание на манжеты, воротник и карманы. А если вы собрались использовать специальный спрей для разглаживания складок, протестируйте его сначала на изнаночной стороне вещи: иногда такие средства оставляют загрязнения на льняной одежде, особенно на темной.

Сушим одежду на улице в жаркую погоду

Солнечный свет легко может испортить одежду и привести к выцветанию и обесцвечиванию тканей. Дело в том, что ультрафиолетовое излучение разрушает волокна одежды, в результате чего они со временем истончаются. Поэтому к сушке одежды на балконе стоит подходить с особой осторожностью и не вывешивать ее, когда солнце находится в зените.