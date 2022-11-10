12 покупок продуманных людей, которые больше не хотят тратить время и деньги впустую

Чуть ли не каждый день мы сталкиваемся со множеством маленьких трудностей. То стрелки на глазах вышли неровными, то слив в душе забился волосами. Или, например, жестяную банку пришлось открывать 10 минут. Пока мы бьемся над этими проблемами, кто-то уже изобрел чудо-средства, которые могут легко устранить все эти неприятные мелочи жизни.

Электрический ключ для консервов

Самые простые открывалки из нашего детства — это уже прошлый век. Но и более современные консервные ножи тоже устарели. Оказывается, существует новинка, с помощью которой можно открыть жестяную банку без помощи рук. Нужно лишь нажать кнопку. Таким электрическим ключом, ко всему прочему, еще и нельзя пораниться.

Заглушка-«гриб» для ванны

«Нужно просто вставить такую заглушку в слив душа. Она соберет волосы в стоке, чтобы они не засоряли трубу».

Забившийся слив — домашний кошмар многих из нас. Особенно непросто справляться с этой проблемой обладательницам длинных волос. Если такая заглушка сработает, то все домочадцы скажут вам спасибо.

Силиконовое сито для раковины

В металлических фильтрах для раковин нередко застревает мусор, который непросто достать из отверстий. Но есть альтернатива этому приспособлению — силиконовое сито. Возможно, его будет легче очищать от остатков пищи.

Полоски для отбеливания зубов

«Я делала модное отбеливание у стоматолога, но вот эта простая штука справилась лучше».

О белых зубах мечтают многие, но не все готовы идти на отбеливание к стоматологу из-за противопоказаний, страха негативных последствий или цены. Есть бюджетная альтернатива — отбеливающие полоски, с помощью которых зубную эмаль можно сделать немного светлее в домашних условиях.

Органайзер для кабелей

Тем, кто устал от вечно путающихся зарядок и проводов, подойдет такой органайзер. В нем можно удобно разложить все шнуры и мелкую электронику.

Съемный воротник

«Совет, как быстро превратить самую обычную черную кофту в эстетическую фантазию: просто добавьте к ней съемный воротник, который подходит вам по стилю».

Джемпер, из-под которого виднеется воротник рубашки или блузки, смотрится стильно. Но порой сложно подобрать рубашку, чтобы она не топорщилась и джемпер не задирался. Поэтому съемный воротник может стать хорошим решением.

Подводка для глаз в виде штампа

«Спасибо за подарок — подводку для глаз в виде штампа». Я тоже подумываю о такой, потому что у меня очень сильно трясутся руки и я не могу нарисовать себе стрелки. © vikingb*** / Reddit

Многие из нас любят подводить глаза. Но далеко не у всех получается сделать это ровно. Если стрелка выходит кривой или слишком жирной, можно воспользоваться таким штампом и нарисовать четкую линию.

Атласная наволочка

Наволочка из атласа решает проблему спутанных по утрам волос. Оказывается, материал, из которого сделано постельное белье, влияет на красоту локонов. В отличие от хлопка атлас не забирает влагу из волос. Стилисты говорят, что такие наволочки отлично подойдут тем, у кого вьющиеся волосы.

Силиконовая очищающая щеточка для лица

Тем, кто любит ухаживать за собой, возможно, подойдет такая щетка. Во-первых, она очищает кожу, а во-вторых, еще и массирует ее.

Полотенце-чалма

«Сделала из футболки полотенце-тюрбан».

Еще одно чудодейственное средство для обладателей вьющихся волос — хлопковая чалма. Кстати, такая вещь может подойти и тем, кого раздражает намотанное на голову полотенце, которое все время спадает. Некоторые люди вообще шьют такие штуки сами.

«Я слишком скупая, чтобы тратиться на новые полотенца. Просто сшила их из старых футболок».

Шнурки с фиксатором

«Шнурки, с которыми продавались кроссовки, были слишком жесткими и стягивали ногу. Я нашел решение. Теперь ногу не давит и обувь стала более гибкой. Советую и вам купить такие шнурки с фиксатором».

Такая застежка еще и не даст шнуркам развязываться во время ходьбы. То есть больше не придется присаживаться посреди улицы, чтобы завязать шнурки.

Держатель для фена

«Я привязала фен к микрофонной стойке мужа. Думаю, что я гений, а муж считает, что я сумасшедшая».

Укладка волос — дело нелегкое, ведь приходится в одной руке держать фен, а в другой — расческу. Чтобы решить эту проблему, придумали держатель для фена. А некоторые люди не стали тратиться и смастерили такое устройство самостоятельно.