12 непривычных способов хранения продуктов, которые кажутся абсурдными. А потом пробуешь, и они реально работают

Полки в магазинах пестрят товарами на любой вкус, и часто мы скупаем продукты, которые пригодятся нам гораздо позже. Увы, многие из них портятся и отправляются в мусорку. К счастью, есть простые и проверенные способы, как дольше сохранять припасы свежими.

Сотрудники редакции ADME собрали 12 небанальных лайфхаков от пользователей в интернете. Многие из них мы уже успели опробовать и убедиться, что они действительно работают.

Сохранить огурцы в холодильнике поможет обычная ложка. Положите ее в пакет к огурцам, и они будут оставаться свежими до 2 недель

Мы успели проверить этот метод и были приятно удивлены: огурцы и правда намного дольше остаются свежими.

Банки с творогом и сметаной лучше хранить в перевернутом виде. Так создается эффект вакуума, что предотвращает размножение бактерий

Чтобы предотвратить появление насекомых в муке, к ней можно положить кусочек фольги

Как выяснилось, бабушки многих наших сотрудниц десятилетиями используют этот метод.

Чтобы ягоды дольше оставались свежими, следует промыть их таким раствором: 2 ложки уксуса на 3 стакана воды

Замороженные томаты можно использовать для приготовления соусов, супов, заправок. Хранятся они в таком виде до полугода

Чтобы хлеб не заплесневел, можно положить в пакет стебель сельдерея

Сохранить коричневый сахар свежим и мягким поможет обычный зефир. Просто положите несколько кусочков в пакет или контейнер с сахаром

Если вы разрезали яблоко, но не смогли съесть все кусочки, можно обернуть их резинкой. Это защитит яблоко от потемнения

Метод очень удобный, мы успели это понять, когда делали фотографии. И эффект есть, но кратковременный. На неделю яблоки оставлять так точно не стоит.

Чтобы авокадо быстрее дозрело, его нужно поместить в одну емкость с бананом. Он активно выделяет этилен, при помощи которого авокадо быстрее становится спелым

Сухофрукты стоит хранить в стеклянной банке с герметичной крышкой в прохладном месте. Так они дольше останутся мягкими

Чтобы свежие ягоды не склеивались при заморозке, лучше сначала заморозить их на тарелке отдельно друг от друга, а уже потом убрать в пакет

Одна наша сотрудница поделилась своим лайфхаком: чтобы обрезанный лимон дольше оставался свежим, можно обмакнуть его в соль и положить в холодильник

А у вас есть свои секреты по хранению продуктов? Какие лайфхаки из нашей статьи готовы опробовать?

Внимание: в ноябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.