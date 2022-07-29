15 ошибок в образе, которые предательски добавляют пару лишних кило, а мы не замечаем

В попытке подобрать одежду, которая делает нас привлекательнее, каждый может совершить ошибку и поселить в своем шкафу нечто неподходящее. Без знания некоторых нюансов того или иного кроя или узора можно случайно выбрать наряд, который будет полнить. Получается обидно, когда следишь за фигурой, а любимая кофточка из-за неправильного фасона или принта накидывает несколько лишних килограммов, которых на самом деле нет.

ADME разузнал, как вычислить вещи, которые визуально полнят, и на что их можно заменить.

Крой оверсайз

Крой в стиле оверсайз может не только скорректировать какие-либо особенности, но и добавить несколько лишних килограммов, так как скрывает естественные линии фигуры. Избежать этого поможет выбор наряда, который хорошо сидит по размеру или в меру облегает.

Мешковатая одежда

Такая одежда не предназначена для того, чтобы подчеркнуть фигуру. Напротив, она может визуально сделать того, кто ее носит, полнее. На фото справа виден очевидный контраст: когда одежда сидит по фигуре, то она не добавляет лишнего объема.

Водолазка

Отличительной чертой водолазок является то, что они полностью скрывают шею. Но эта часть тела одна из самых тонких, и наиболее выгодно ее подчеркивают вещи с вырезом в районе горловины, особенно V-образным. Чем больше открыта зона вокруг шеи, тем стройнее мы выглядим.

Принт

Каким бы красивым ни был крупный принт, он может не только радовать глаз, но и добавлять лишний объем. Мы заметили, что выбор более изящных узоров позволяет этого избежать. Например, мелкий узор, тонкие линии, крапинка, очень маленький горошек, мелкий частый рисунок вместо крупного или однотонный наряд.

Полоски

С полосатой одеждой все неоднозначно. Считается, что горизонтальная полоска может визуально прибавлять вес, так как создает иллюзию ширины. Вертикальные полосы, напротив, помогут вытянуть фигуру. Эти правила работают как для женщин, так и для мужчин. Но и тут есть нюансы. Например, широкая горизонтальная полоска на шортах или футболке сделает бедра или плечи и грудь более объемными. Но если увеличивать толщину постепенно, фигура будет выглядеть более вытянутой, а область с тонкими горизонтальными линиями, расположенными очень часто, будет казаться самой узкой. При этом тонкая вертикальная полоска хороша для длинных или облегающих нарядов, так как визуально удлиняет ноги или весь силуэт. Широкие вертикальные линии будут делать нас полнее. Существует множество вариантов полоски, поэтому всегда можно подобрать подходящий к конкретной фигуре рисунок.

Слишком обтягивающая одежда

Одежда с правильной посадкой и подходящего силуэта смотрится намного лучше, чем чересчур обтягивающая. Но речь идет не об облегающих вещах как таковых, а лишь о слишком обтягивающей одежде. Она сдавливает разные части тела настолько, что кажется, будто человек пытается втиснуться в неподходящий ему слишком маленький размер. Чрезмерно узкие джинсы скинни тоже являются одним из примеров того, как обтягивающая одежда полнит. Такой наряд выглядит не по размеру маленьким, а тот, кто его носит, кажется полнее, хотя это и не так.

Блестящая ткань

Блестящая одежда создает иллюзию объема, так как она сияет и отражает свет с большей поверхности, чем, например, матовые ткани.

Шпильки

Если дама имеет от природы роскошные пышные формы, тонюсенькие шпильки могут не слишком удачно сочетаться с образом в целом и быть не очень удобными. Можно заметить, что из-за тонкой конструкции они способны визуально придавать наряду излишнюю массивность. В этом случае чуть более широкий каблук смотрится гармоничнее, он также будет более устойчивым, и на нем легче держать баланс. При этом высота может быть разной.

Широкие каблуки

Но и широкие каблуки не всегда будут в плюс. Такой тип каблука может придать массивность икрам и лодыжкам, чем визуально утяжелит нижнюю часть и нарушит пропорции всего образа.

Многослойность

Многослойность тоже способна добавить объема. Чем больше слоев, закрывающих фигуру, тем сложнее становится образ, а это может его визуально утяжелять, накидывая несуществующие килограммы.

Рюши, банты и другие крупные детали

Рюши, банты и другие крупные элементы способны визуально увеличивать любую часть тела, на которой они расположены. Они привлекают взгляд, но за счет дополнительной ткани и декора фигура кажется пышнее.

Сборки

Еще один пример крупных элементов на одежде — сборки ткани. Они визуально утяжеляют части тела, на которых расположены, например плечи, область груди, живота или бедер. Более простой крой без сложных деталей позволяет выглядеть стройнее, а гладкие ткани смотрятся аккуратнее.

Укороченные брюки

Укороченные брюки создают видимость коротких и полных ног. Бедра в них кажутся массивнее, чем есть на самом деле. Можно попробовать заменить их на удлиненные модели и по желанию добавить каблуки.

Свитер с косами

Свитер с косичками может делать человека визуально более полным, если вязаный орнамент на нем крупный и плоский. Такого эффекта легко избежать, если выбирать одежду тонкой вязки и с менее крупным узором.

Зимний пуховик

Основная задача зимних вещей — защищать от холода. Увы, но иногда комфорт может стоить нам нескольких дополнительных кило, если пуховик не только греет, но и визуально прибавляет дополнительный объем. Поэтому лучше предпочесть вещи, которые сделаны из хорошо утепленной, но менее массивной ткани, например парку или пальто.