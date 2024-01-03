18 фотографий, заряженных на чистоту и уборку

Согласно исследованию, у людей, которые следят за порядком в доме, иммунитет в разы крепче, чем у тех, кто живет в беспорядке. Нравится нам это или нет, но уборка — это обязанность, от которой не отвертеться. Ведь время накладывает свой отпечаток, полностью меняя внешний вид любого помещения или предмета до неузнаваемости.

1. «Впервые за 13 лет почистил клаву»

2. «Проходил мимо как раз в нужное время! Здание до и после чистки»

3. «Долгое время была в депрессии, поэтому не убирала. Сейчас мне лучше»

4. «Отполировал платиновое кольцо, которое не чистили 20 с лишним лет»

5. «Во время ремонта попытался отмыть грязь с потолочной розетки»

6. «Взял мойку высокого давления, чтобы навести порядок»

7. «Мотоботы до и после чистки»

8. «Отмыла кофейник, который купила на барахолке за $ 5»

9. «Я и забыл, что стол стеклянный»

10. «Машина была просто вся в шерсти»

11. «Предыдущие владельцы отдавали бесплатно старый бетонный стол, и я забрал его себе. Пришлось взять мойку высокого давления»

12. «Участок до и после того, как я привел его в порядок»

13. "Почистил кофейную кружку. Выглядит как новенькая!

14. «Наконец-то дошли руки почистить стулья во дворе»

15. «Фото до и после того, как я помыл каменную стену перед моим домом с помощью мойки высокого давления»

16. «Вот так выглядит жарочная поверхность до и после уборки»

17. «Спустя 5 лет я помыл дорожку возле дома мойкой высокого давления»