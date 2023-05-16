21 бабушкин совет, который стоит попробовать каждому
- Обычная губка с пищевой содой превратится в ластик для небольших жирных пятен, отпечатков пальцев и разводов на стенах. Или на любых других окрашенных участках, таких как поверхность мебели или деревянных заборов. Насыпьте немного пищевой соды на сухую губку и круговыми движениями потрите испачканное место. Затем чистой сухой тканью сотрите соду, чтобы избавиться от остатков грязи. Если вы опасаетесь, что это может испортить краску, попробуйте сначала насыпать совсем немного соды и посмотреть, как отреагирует поверхность.
- Если хотите извлечь максимальное количество сока из лимона или лайма, сначала положите фрукт в микроволновую печь на пятнадцать секунд. После этого немного покатайте его по твердой поверхности. А теперь смело пользуйтесь ручной соковыжималкой.
- Если уронить на пол стекло или керамику, бывает довольно сложно заметить и собрать все мелкие осколки. Особенно если стекло прозрачное. Угадайте, что может вам помочь? Кусочек хлеба! После того как вы уберете все крупные осколки, аккуратно протрите пол толстым ломтиком хлеба, чтобы собрать мелкие остатки. Они должны застрять в хлебе. Но делайте это очень осторожно, а лучше наденьте защитные перчатки. И смотрите, не приготовьте себе бутерброд сразу после этого.
- Если вы большой поклонник чеснока, вот вам совет. Разрежьте один зубчик чеснока пополам и натрите им пустую миску для приятного аромата. Теперь вы можете положить туда пасту, ризотто или салат и наслаждаться любимым вкусом.
- Тубы от чипсов «Принглз» сделаны из смеси бумажного пластика и металла, что превращает их в надежные контейнеры для продуктов. Можете покрасить тубы в один цвет, чтобы они соответствовали вашей минималистичной кухне, а затем прикрепить сбоку этикетки.
- Вам тоже бывает трудно вставить нитку в иголку? Вот простой выход. Положите зубную щетку на стол и пропустите нитку через щетину щетки. Теперь аккуратно введите иголку сверху вниз. Щетинки помогут вам без труда просунуть нитку в ушко. Как только вы получите петлю, протяните ее пальцами.
- Если на вашей любимой кружке появились пятна от чая, которые никак не отмываются, попробуйте нанести немного зубной пасты на губку. Она также поможет, когда вы захотите вернуть блеск столовым приборам. Лучше использовать мягкую абразивную губку — она очень полезна при удалении темных пятен на посуде.
- Допустим, вы получили великолепный букет. Но цветы вмиг приобрели печальный вид. Вы можете продлить им жизнь очень легко и почти бесплатно. Для начала наполните вазу свежей водой и положите пару чайных ложек сахара. Это поможет подпитать цветы. Перед тем как ставить цветы обратно в вазу, отрежьте около сантиметра от стебля. Но обязательно срежьте под углом, вот так. Этот трюк увеличит поверхность впитывания воды. Повторите это со всеми стеблями, особенно с жесткими. А теперь поставьте букет обратно в вазу. Цветы воспрянут в течение двенадцати часов.
- Если у вас мерзнут ноги, поставьте их в вазу — нет, подождите — используйте фен, чтобы заранее прогреть тапочки. Этот совет также применим к вашей уличной зимней обуви.
- Кстати, о ногах — есть отличный способ избавиться от неприятного запаха. Нанесите около десяти капель вашего любимого эфирного масла на два ватных шарика. Поместите шарики в обувь и оставьте на ночь. Утром достаньте их и наслаждайтесь приятным запахом. Вы также можете смешать несколько любимых масел, чтобы придать обуви еще более интересный аромат.
- Если слив в раковине засорился и стал пахнуть, есть потрясающий совет, как решить эту проблему. Насыпьте в середину пару ложек пищевой соды и полейте небольшим количеством уксуса. А теперь наслаждайтесь зрелищем. Смесь вспенится и поможет разрыхлить грязь.
- Все мы пытались зажечь спичку на улице в ветреную погоду и терпели неудачу. Значит, мы что-то делали неправильно... Есть простой способ подготовить спичку заранее с помощью острого ножа. Аккуратно срежьте четыре угла сразу за головкой спички. Затем повторите эти действия еще раз, чтобы получилось вот так. Восемь маленьких «заноз» помогут создать более сильное ветроустойчивое пламя.
- Если у вас маленький шкаф с ограниченным пространством для новой одежды, снимите металлические кольца с крышек старых банок от напитков. Они станут идеальными петлями для крепления дополнительной вешалки. Просто наденьте кольцо на крючок. Вот так можно удвоить и даже утроить пространство для хранения на одной вешалке.
- Если вам нужно сделать аварийную свечу, вы можете использовать один очень распространенный продукт из вашего холодильника. Вы догадались, что это такое? Сливочное масло. Отрежьте кусок охлажденного сливочного масла и положите его на жаропрочное блюдо. Проколите отверстие прямо по центру зубочисткой или деревянной палочкой. Теперь нам нужен фитиль — вы можете использовать обычную хлопковую нитку или шпагат. Отрежьте нужную длину и просуньте фитиль в отверстие так, чтобы он доходил до самого основания свечи. Слегка смажьте его конец маслом и зажгите вашу новую самодельную свечу.
- Используйте утюжок для волос, чтобы разгладить надоедливые складки на галстуке. Или, допустим, вы работаете в магазине и вам приходится иметь дело с кучами помятых купюр. Утюжок поможет вам быстро разгладить деньги, чтобы сложить их в небольшие стопки. Которые затем можно аккуратно упаковать в рюкзак. Эй, даже не думайте!
- Вау, эта молния тугая! Почему она не может скользить плавно, как все остальные молнии? Не спешите выбрасывать куртку. Возьмите кусок мыла и осторожно потрите им вверх-вниз по молнии. Повторите это с обеих сторон. Чувствуете разницу?
- Отрежьте одну штанину от старых колготок и вставьте в нее две длинные картонные трубки. Проденьте конструкцию под межкомнатной дверью, чтобы разместить по одной трубке с каждой стороны. Это защитит вас от любого сквозняка, потому что колготки закроют щель под дверью. Вы также можете применить этот трюк, когда вам нужно сделать полное затемнение в комнате. Только не забудьте использовать плотные черные колготки.
- Допустим, вы едете на конференцию в другой город, и ваш график будет очень плотным. Вы можете заранее подготовить комплекты на каждый день и разложить их в разные отделения подвесного органайзера для хранения одежды таким образом. Положите его прямо в чемодан, застегните молнию, и вы готовы к поездке. Приехав в отель, вы сможете аккуратно достать этот органайзер и повесить его в шкаф всего за две секунды. Главное, не забудьте взять обувь!
- Есть ли способ вбить гвоздь в стену, не повредив пальцы? Ответ — да! Возьмите расческу и протолкните гвоздь между зубцами. Так вы сохраните свои пальцы в безопасности. Когда процесс пойдет, можете аккуратно выдвинуть расческу и дальше забить гвоздь без нее.
- Если вам срочно нужна металлическая губка для мытья кастрюли или сковороды, используйте кусок фольги. Скомкайте его в шар, нанесите немного средства для посуды, и ваша новая губка готова. Начинайте мыть и приготовьтесь удивляться. Очень эффективно, правда? Кстати, фольга не обязательно должна быть новой, можно взять кусок, который вы уже использовали для приготовления пищи.
- И последний совет — для перфекционистов. Когда на душевой лейке скапливается известковый налет, вода перестает течь равномерно. Чтобы это исправить, наполните пластиковый пакет обычным белым уксусом. Затем положите душевую лейку в пакет, закрепите его лентой и оставьте на ночь. Утром можно слегка потереть душевую лейку старой зубной щеткой или щеткой для одежды. Это поможет удалить остатки грязи от жесткой воды. Этот трюк также подойдет для чистки смесителей.
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