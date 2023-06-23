4 самые удобные модели обуви на каблуках и еще 4, о которых лучше забыть

Практически для любого события, кроме разве что похода в спортивный зал, подходит обувь на каблуках. Но ее еще надо уметь выбрать так, чтобы не стереть ноги за несколько минут, а порхать как бабочка часами напролет.

Замшевые туфли на блочном каблуке — удобно

По мнению ортопедов, блочные каблуки — самые удобные. Но нужно обращать внимание на подошву обуви: слишком гладкая будет скользить, а с рифленой даже самый отполированный пол будет нипочем. К замшевым туфлям с заостренным носком стоит отнестись с осторожностью, ведь они могут пережимать пальцы. Впрочем, если пальцы изначально помещаются в носок, все нормально — натуральная замша немного растянется и туфли будут удобными. К тому же, такие модели считаются базовыми и подходят под разные наряды.

Мюли на широком каблуке — удобно

Мюли сейчас необычайно популярны. В том числе потому, что они довольно удобны. Впрочем, тут тоже есть нюансы. Если носок закрытый, то очень важно, чтобы хватало места для пальцев. А если носок сильно заужен, туфли могут сваливаться с ноги. Идеальный вариант — мюли с широкой перемычкой. В них можно спокойно ходить и танцевать, даже если каблук довольно высокий.

Босоножки с широкими ремешками — удобно

В жаркую погоду закрытая обувь создаст дополнительные проблемы. Но всегда можно выбрать босоножки на каблуках. Широкие ремешки хорошо зафиксируют ногу, а прочная, но гибкая подошва обеспечит постоянную поддержку свода стопы. В такой обуви будет удобно, как в тапочках.

Босоножки с ремешком вокруг лодыжки — удобно

Если предстоит посетить свадьбу или вечеринку, то можно смело смотреть в сторону таких босоножек. Достаточно высокий каблук подойдет к любому нарядному платью, а правильный изгиб подошвы обеспечит поддержку стопе, так что модницам не придется ходить на цыпочках.

Босоножки с тонкими ремешками — неудобно

После нескольких часов ходьбы в такой обуви ноги, скорее всего, отекут, а ремешки предательски врежутся в кожу. К тому же, тоненькие ремешки, даже если их много, не смогут обспечить достаточную поддержку стопы. Чтобы туфли не болтались на ноге, их придется затягивать очень туго, что обернется потом одним сплошным мучением.

Туфли на высоких каблуках и платформе под носком — неудобно

Казалось бы, каблук и платформа — это круто. Увы, такие туфли далеко не всегда удобные. Конечно, некоторое время можно вышагивать, как королева, но в такой обуви походка становится неустойчивой, да и упасть очень легко. В подобных туфлях можно красиво сидеть, но для прогулки или танцев лучше выбрать что-то более удобное и менее травмоопасное.

Туфли с заостренным носком — неудобно

Очень важно правильно выбрать размер обуви и не смотреть лишь на число, указанное на бирке или подошве. Если модель просто замечательная, каблук не слишком высокий, но в передней части остается мало места для пальцев, не стоит надеяться на то, что туфли еще разносятся. Нормально ходить и избежать натоптышей вряд ли получится. А как насчет обладательниц узкой стопы? Наверное, у них не будет проблемы с тем, что пальцы нормально не помещаются в носок? Да, но они рискуют столкнуться с тем, что обувь будет болтаться в центральной части стопы.

Туфли с элементами из прозрачного пластика — неудобно

Такие оригинальные туфли одно время были очень популярны, но перед их покупкой стоит трижды подумать. Материал, который используется при производсте таких моделей, не дышит, не растягивается и не «подстраивается» под очертания стопы. Кроме того, ремешки из такого пластика больно врезаются в отекшую и вспотевшую ногу. Не обувь, а сплошное мучение.