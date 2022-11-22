5 наиболее распространенных типов женской фигуры

Красота заключается в уникальности. Любое тело может быть прекрасным, независимо от его формы, размера и других особенностей. Исследования показали, что женские фигуры можно классифицировать по некоторым общим признакам, хотя, конечно же, каждая из них неповторима. Тем не менее любую отдельно взятую женщину можно отнести к определенной категории исходя из особенностей ее телосложения. Знать тип своей фигуры полезно, так как это помогает правильно подбирать одежду и чувствовать себя в ней уверенно. Давайте вместе определим тип вашей фигуры.

Почему важно знать тип своей фигуры

Прежде чем мы начнем говорить о различных типах женской фигуры, важно отметить, что любое тело красиво и уникально. Данная классификация является частью исследования, которое демонстрирует, что, несмотря на все различия, наши тела обладают определенными общими чертами, которые позволяют относить их к тому или иному типу. Знание этой информации может оказаться полезным при выборе одежды. В индустрии моды типы женской фигуры, среди которых можно выделить прямоугольник, перевернутый треугольник, овал, песочные часы и грушу, помогают принимать более правильные решения, чтобы подчеркнуть уникальные особенности каждой женщины.

1. Первый тип фигуры, о котором мы собираемся рассказать, — это «прямоугольник»

Типом фигуры «прямоугольник» обладают женщины, у которых нет четкой линии талии и бедер. Бедра и плечи у них примерно одинаковой ширины. Женщины с таким типом фигуры часто атлетично сложены.

Вот некоторые наиболее распространенные особенности этого типа фигуры: Небольшой обхват груди

Прямые плечи

Лишний вес скапливается в основном в верхней части спины

Нет четко выделенной линии талии

Бедра примерно одной ширины с плечами

Очертания фигуры практически не имеют изгибов

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

В целом женщины с данным типом фигуры отличаются высоким ростом и худощавостью. Их изгибы едва различимы, поэтому при выборе одежды это нужно учитывать. Если вы хотите получить максимум от прямоугольного типа фигуры, следуйте советам модных экспертов. Чаще носите топы без бретелек. Не бойтесь пробовать разные текстуры, вырезы и яркие цвета. Наденьте ремень, чтобы подчеркнуть талию. А вот бесформенной одежды и прямого кроя лучше избегать.

Есть еще один секрет для обладательниц данного типа фигуры, который поможет максимально эффектно себя подать. По примеру супермоделей добавьте объема в свой силуэт. Надевая предметы одежды, ломающие силуэт, вы визуально создаете изгибы тела. Не бойтесь экспериментировать с разным кроем одежды.

2. Следующий тип фигуры — «перевернутый треугольник»

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

«Перевернутый треугольник» — это тип фигуры, который характеризуется узким тазом и широкими плечами. Чтобы проверить, являетесь ли вы обладательницей этого типа фигуры, измерьте свои плечи и бедра. Если плечи шире таза, то это ваш тип телосложения.

Женщинам с фигурой в виде перевернутого треугольника свойственны следующие особенности: Лишний вес скапливается в основном в области живота и верхней части тела

Бедра, как правило, узкие, а грудь и плечи шире

Стройные ноги

Широкая грудь, плечи и спина

Обладательницы этого типа фигуры обычно отличаются спортивным телосложением

Обладательницам этого типа фигуры непременно стоит иметь в гардеробе джинсы с низкой талией, туники с баской, юбки с передними карманами и атласные платья. Вырез лучше выбирать V-образный, а крой — расклешенный.

Старайтесь избегать свободной, мешковатой одежды, а также юбок-карандашей, в которых нижняя часть тела будет выглядеть еще уже. Блузки и пиджаки с подплечниками вам тоже не подойдут, так как визуально увеличат ширину ваших плеч.

Звезды с фигурой «перевернутый треугольник», например Анджелина Джоли, знают, как с помощью одежды приблизить свою фигуру к «песочным часам». Их цель — сделать так, чтобы плечи и бедра смотрелись одинаковыми по ширине, а талия была максимально выраженной. Вот почему они выбирают одежду с объемом в нижней части тела. Также эксперты советуют поиграть с цветом. Ту же иллюзию можно создать, надев темный верх и светлый низ.

3. Фигура типа «яблоко», известная также как «овал»

Следующий тип фигуры — «яблоко», или «овал». У женщин с таким телосложением большая грудь, заметный живот и широкие бедра. Лишний вес скапливается в основном в области груди и живота, а ноги остаются худыми.

Обладательницы «овального» типа фигуры обычно отличаются такими характеристиками: Грудь, талия и бедра примерно одного объема

Пышные формы

Линия талии отсутствует

Округлые плечи

Довольно худые ноги по сравнению с остальными частями тела

DDNY/Broadimage/Broad Image/East News

Женщины-«яблоки» могут изменить форму тела, сделав акцент на груди или бедрах. Внимание от области талии нужно, наоборот, отвлечь. Выбирайте топы с V-образным вырезом, чтобы туловище казалось длиннее, и не носите одежду из обтягивающих тканей. Чтобы выглядеть максимально эффектно, обладательницам данного типа фигуры следует носить однотонные платья и избегать тесной одежды. Так вы будете комфортно себя чувствовать и выглядеть потрясающе.

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Женщинам с типом фигуры «овал» следует избегать стиля оверсайз, водолазок, одежды из плотного материала, так как их цель — привлечь внимание к груди и зоне декольте. Вы можете последовать примеру знаменитостей и выбрать платье с вертикальными складками того же кроя, что у Мелиссы Маккарти на фото сверху.

4. Еще один распространенный тип женской фигуры — «песочные часы»

К типу фигуры «песочные часы» относятся женщины, у которых плечи и бедра примерно одной ширины, но талия при этом заметно уже. Обладательницы такого телосложения предпочитают акцентировать внимание на талии, создавая изгибы между грудью и бедрами. Если вы хотите узнать, относитесь ли вы к данной категории, проверьте, соответствует ли ваша фигура следующим характеристикам: Четко выраженная талия

Округлые бедра

Широкий таз

Грудь и бедра одного объема

При наборе массы жир равномерно распределяется по всему телу

Это особый тип фигуры, который можно назвать пропорциональным от природы. Женщинам с таким телосложением нет необходимости что-то прятать или, наоборот, выделять. Выбирая одежду, они могут сделать акцент на талии.

Эксперты советуют прежде всего не нарушать естественный баланс, создавая объем в верхней или нижней части тела. Также обладательницам фигуры «песочные часы» не следует носить бесформенную одежду и вещи прямого кроя.

А теперь давайте обратимся к вашему гардеробу. Вещи с круглым воротником под горло и V-образным вырезом подчеркнут правильные пропорции верхней части тела. Прилегающие блузки, приталенные платья, рубашки — отличный выбор для обладательниц фигуры типа «песочные часы». В одежде оверсайз ваши плечи и бедра будут выглядеть слишком объемными. То же касается вещей с агрессивным принтом на груди. Вдохновляйтесь образами знаменитостей, например Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес, предоставляйте больше свободы своему внутреннему модному дизайнеру — ваша фигура это позволяет.

5. И наконец, тип фигуры, известный как «груша»

Этот тип телосложения по-другому называется «треугольник». В отличие от «перевернутого треугольника» здесь все наоборот: плечи обычно уже, чем бедра. Вот некоторые основные характеристики данного типа фигуры: При наборе массы лишний вес концентрируется на бедрах и ягодицах.

Верхняя часть тела выглядит худощавой

Четко выраженная талия

Широкие бедра

Объемные ягодицы

Женщины-«груши» должны постараться с помощью одежды отвлечь внимание от области таза, подчеркнув талию и грудь, чтобы визуально удлинить бедра. Важно сбалансировать пропорции и выделить верхнюю часть тела. Некоторые эксперты советуют создавать слои сверху, выбирая структурированную одежду в области плеч и цвет, который сделает заметнее талию и грудь.

Чтобы ваша стройная талия выглядела эффектно, постарайтесь сделать менее заметной нижнюю часть тела. Выбирайте одежду темных и нейтральных тонов, носите слегка расклешенные или широкие брюки, они помогут уравновесить силуэт. Женщины с фигурой типа «груша» прежде всего должны создать акцент на талии, так что юбки клеш и платья с запахом — это беспроигрышный вариант. Пусть вас не пугают оборки и слои. Поэкспериментируйте с разными жакетами, пальто, топами, пробуйте разные образы. Вам следует стремиться уравновесить верхнюю и нижнюю часть тела.

Мы вам напоминаем, что важно любить свое тело независимо от типа фигуры

Как мы уже говорили в начале статьи, каждое тело прекрасно и неповторимо. Разница между перечисленными типами фигур заключается в том, как вес распределяется в теле. Это зависит от генетических факторов, и никто не может этого изменить. Поэтому следует почаще себе напоминать, что идеального типа фигуры не существует. Осознавая эти различия, нам проще жить в мире со своим телом. Будьте благодарны своему телу, ведь оно способно для вас на многое. Помните, что красота идет изнутри. Воздержитесь от неприятных комментариев, фильтруйте контент, который потребляете в соцсетях, носите вещи, в которых чувствуете себя уверенно. Мы написали эти советы, чтобы вдохновить каждого стать лучшей версией себя.