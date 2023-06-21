7 бьюти-мифов, в которые мы верим из-за блогеров и постоянной рекламы. А зря

Люди часто тратят деньги и время на неэффективные вещи. Порой виной тому реклама и рекомендации блогеров. Многие распиаренные средства для ухода за собой, оказывается, не такие классные, как нам обещают, и мы годами верим в бьюти-мифы.

Скребок гуаша избавит от второго подбородка

Использование скребка гуаша берет начало из народной китайской медицины. Китайцы применяли такой скребок для тела. Однако существует очень мало научных исследований, подтверждающих положительное воздействие этой штучки на кожу лица. Так что гуаша вряд ли уберет второй подбородок. Применять его с этой целью, как многие делают, попросту бесполезно.

Массаж сухой щеткой поможет убрать целлюлит

По сути, использовать эту щетку, чтобы убрать целлюлит, бесполезно. Пока что нет научных исследований, подтверждающих, что массаж сухой щеткой обладает таким эффектом. Массаж ускоряет кровообращение и кожа какое-то время выглядит лучше, вот и все. Зато избавиться от омертвевших клеток кожи щетка действительно поможет.

Обтирание лица кубиком льда преобразит кожу

Сам по себе лед не должен быть опасным, но вообще, его использование не рекомендовано людям с сухой, чувствительной или проблемной кожей. Если все же хочется использовать заветный кубик (например, для того, чтобы взбодриться), заверните лед в чистую ткань и уже потом протирайте лицо.

Тональный крем с SPF заменяет солнцезащитное средство

Даже если уровень SPF, указанный на тюбике с тональным средством, кажется адекватным, для полноценной защиты от солнца этого недостаточно. Проблема заключается в количестве: тонкого слоя тона просто не хватает. Поэтому рекомендуется использовать его уже поверх солнцезащитного средства. Также защиту можно обновлять с помощью, к примеру, спреев уже поверх макияжа.

Бальзамы для волос с протеином — панацея от всех проблем

В рекламе нам часто обещают, что протеины, содержащиеся в бальзамах или масках, сделают волосы здоровыми, увлажненными и блестящими. Отчасти это правда, но при чрезмерном использовании протеинов можно получить обратный эффект: волосы начнут сечься и будут выглядеть неопрятно.

Ретинол подходит всем

Косметические средства с ретинолом становятся все более популярными. Этот компонент помогает бороться с морщинами, акне и другими несовершенствами кожи. Однако он не подходит всем без иключения. Людям с чувствительной кожей и аллергикам следует использовать его с осторожностью. Кроме того, ретинола стоит избегать людям с розацеа.

Нельзя сушить волосы без фена

Согласно исследованию, лучше сушить волосы феном, чем оставлять их высохнуть естественным путем. Так локоны меньше повреждаются. Однако исследователи подчеркивают, что сушить волосы нужно правильно — с расстояния 15 сантиметров, постоянно меняя направление воздуха. Некоторые эксперты также подчеркивают, что людям с пористыми и поврежденными волосами лучше не использовать фен.

