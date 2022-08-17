8 хитростей, которые помогут вам пережить жаркие летние ночи, даже если у вас нет кондиционера

Лето — прекрасное время года: каникулы, пляж и солнце. Тем не менее жара может помешать нам наслаждаться всеми прелестями, которые дарит этот сезон. Она бывает настолько невыносимой, что может показаться, что нет спасения от этой духоты даже ночью. К счастью, наш организм может приспособиться практически ко всему.

Мы в ADME решили поделиться 8 хитростями, которые помогут вам вздохнуть с облегчением.

1. Поставьте в спальне алоэ вера

Это растение поможет охладить вашу комнату. Его листья содержат большое количество воды, которая испаряется, когда на улице жарко. Кроме того, алоэ вера любит находиться на солнце (при условии, что вы регулярно поливаете его), так что это беспроигрышный вариант!

2. Используйте энергосберегающие лампочки

В небольшом помещении обычные лампочки способны поднять температуру воздуха. Хотя лампы накаливания сами по себе не могут обогреть ваш дом, тот факт, что они выделяют 90–98 % энергии в виде тепла, усугубит ситуацию. А энергосберегающие лампочки или светодиоды, в свою очередь, вообще не выделяют тепла.

3. Спите под влажным одеялом

Сон в жаркие летние ночи может стать настоящим испытанием. Примите холодный душ перед сном и намочите одеяло и простыни. Вам не нужно замачивать их в воде полностью, достаточно побрызгать на них из пульверизатора.

4. Положите носки и постельное белье в морозильную камеру

Положите носки и постельное белье в пластиковый пакет, а затем в морозильную камеру минимум на 10 минут рано утром или перед сном. Вы легко заснете на холодных простынях и в прохладных носках.

5. Повесьте на окно мокрую простынь

Откройте окно, накройте его мокрой простыней и наслаждайтесь прохладным ветерком. Вы также можете опрыскать шторы холодной водой, результат будет тот же. В крайнем случае положите на вентилятор мокрое полотенце или простыню.

6. Дышите через язык

Поначалу этот метод может показаться странным, но так вы сможете охладить себя изнутри. Высуньте язык, сложите его в трубочку. Сделайте вдох, а на выдохе расслабьте язык.

7. Поставьте у кровати таз с холодной водой

Если после принятия душа вам все еще жарко, а простыни быстро нагреваются, наполните таз холодной водой и поставьте его рядом с кроватью. Когда начнете потеть, окуните ногу или ладонь в холодную воду, чтобы снизить температуру тела.

8. Спите на полу

Чем ниже вы находитесь, тем ниже температура. Тепло поднимается от пола вверх. Большая холодная поверхность помогает телу терять тепло и обеспечивает полноценный отдых в жаркие ночи.