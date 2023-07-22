8 правил носки нижнего белья, которые помогут меньше страдать в жару

Лето 2023 года считается аномально жарким. Порой не хочется выходить из дома, силы есть только на то, чтобы дойти до пульта от кондиционера. Вот несколько лайфхаков в отношении нижнего белья, которые помогут страдать от жары чуть меньше.

Под «летящие» платья надевайте хипстеры

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Если платье не облегающее, а напротив, широкое и свободное, под него можно надеть практически любое белье. Можно обратить внимание на более закрытые модели, к примеру, хипстеры. Если подует ветер — ничего страшного, слишком много обнаженного тела окружающие увидеть не успеют.

Чтобы кожа на бедрах не натиралась, носите шортики

В интернете есть множество подборок на любой вкус и кошелек. Такие шортики могут быть сделаны из 100% хлопка и вовсе не ощущаться на теле. Их удобно надевать под длинные платья.

Выбирайте светлое белье

В жаркую погоду следует носить светлое белье. Белый отражает свет, тогда как темные оттенки напротив, поглощают его. Солнечные лучи способны проникать сквозь неплотную ткань, так что в светлых трусах будет чуть менее жарко. Также, по возможности, отдавайте предпочтение хлопковым моделям. К такому наряду, как на Марго Робби, лучше подобрать светлое белье, потому что платье плотно сидит на бедрах. От этого может быть жарко, а темное белье усугубит ситуацию.

Если не хочется, трусы можно не носить

Трусы — это удобно и гигиенично. Но если вы надели длинную юбку, то нижнее белье можно не носить и вовсе. А вот если вы носите узкую плотную одежду, к примеру джинсы, менять трусы следует почаще. Иногда — даже несколько раз в день. Гинекологи объясняют это тем, что в такой одежде сильнее потеешь, белье намокает, поэтому его следует сменить.

Наносите дезодорант не только на подмышки

Если бюстгальтер давит и трет, проще всего от него избавиться и купить новый. Но сперва можно попробовать исправить ситуацию. Во-первых, никогда не надевайте бюстгальтер на мокрое тело, из-за влажности он может натирать сильнее. Чтобы не давил лифчик, можно использовать дезодорант не только в подмышках, но и в тех местах, где бюстгальтер давит, к примеру — около косточки или на лямках. Также можно использовать дезодорант, чтобы не натирались ноги в бедрах.

Бюстгальтер без бретелей — отличный вариант

Летом мы носим открытую одежду с тонкими бретелями. Если вы стесняетесь ходить без лифчика, бюстгальтер без бретелей — идеальный вариант. Он обеспечивает достаточную поддержку, но при этом позволяет носить открытые топы. Для большой груди такой бюстгальтер тоже подойдет. Просто выбирайте модели, у которых побольше крючков и плотная посадка на теле.

Под узкие платья можно надеть трусы с утяжкой

Лето для некоторых — не повод отказываться от офисного стиля. На работу можно надеть привычное узкое платье, но со стрингами. В таких нарядах контур белья может выделяться, поэтому стоит отдать предпочтение бесшовному белью. Также можно рассмотреть модели с легкой утяжкой в талии, чтобы одежда смотрелась идеально.

Под штаны — трусы-шорты

Если ткань достаточно плотная и не просвечивает, можно обойтись и вовсе без белья. Или выбрать трусы, которые будут повторять контуры вашего тела, к примеру, модные в последнее время боксеры.