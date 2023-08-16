9 простых хитростей, которые помогут привезти из отпуска отличные фото

У нас в семье практически все фотографии из отпусков безнадежно испорчены. Моей маме никогда не нравилось, как она получается на фото, в какой-то момент она стала просто убирать себя со снимков. Выглядят такие отредактированные кадры не слишком симпатично. На самом же деле любой человек может выглядеть на снимках отлично, главное — знать несколько хитростей.

Талию можно «сделать» руками

Легкие и струящиеся наряды, которые так приятно носить летом, на снимках обычно выглядят как балахоны и накидывают пару тройку лишних килограммов. Однако осматривать достопримечательности в тесных и облегающих платьях не слишком удобно. Вспотевший и измученный жарой человек вряд ли будет чувствовать себя комфортно, да и хорошие снимки просто не получатся. Чтобы визуально обозначить изгибы фигуры, нужно положить руки на талию и чуть прижать платье к телу в этой области. Так наряд будет смотреться значительно лучше.

Не надо прижимать руки к бокам и поднимать плечи

Во время съемки люди обычно мучаются, не зная, куда пристроить свои руки. Кто-то прячет их за спиной, другие засовывают в карманы, прижимают к бокам или складывают на груди. Все эти позы выглядят не слишком-то хорошо на фотографиях. В первом случае кажется, что у человека вообще нет конечностей, а в остальных руки кажутся короче и толще, чем есть на самом деле. Лучше держать руки согнутыми, но не прижимать их к телу, а запястья и ладони расположить в районе талии.

Небольшой изгиб в области поясницы выгодно подчеркнет фигуру

Сосредоточившись на руках, некоторые забывают про другие части тела и при фотографировании в анфас слегка выдвигают таз вперед. Подобная поза искажает естественные линии силуэта. Лучше чуть прогнуть поясницу и немного оттопырить попу назад. Главное — не переборщить со вторым. Чем больше изгибов на теле, тем динамичнее получается фото, а фигура кажется изящнее.

Лучше приподнять подбородок

Мне всегда казалось, что у меня слишком тяжелый подбородок, так что во время съемки я старалась опустить лицо, чтобы скрыть этот факт. В результате шея казалась короткой и толстой, а под подбородком образовывались неэстетичные складочки. Подбородок всегда лучше держать приподнятым, а плечи — опущенными и чуть отведенными назад. Так шея кажется длиннее и изящнее. А V-образный вырез на футболке или платье только усилит этот эффект.

Правильный угол съемки может изменить силуэт

Выбор правильного угла съемки зависит от особенностей фигуры. Чтобы удлинить ноги, надо снимать человека из точки, расположенной чуть ниже его талии. Чтобы сделать силуэт чуть более хрупким, стоит запечатлеть человека с верхней перспективы. А естественнее всего модель выглядит, когда камера расположена на уровне ее глаз.

Не стоит располагать руки перед собой

Камера визуально увеличивает те объекты, которые расположены ближе к ней, поэтому не стоит подпирать подбородок руками, расположив их прямо перед собой на столе. Руку можно расположить сбоку — так, чтобы она находилась на одной линии с лицом. В этом случае конечности не будут казаться массивными на фото.

Задний план имеет значение

Иногда мы тщательно готовимся к фотосессии, подбираем подходящий наряд, принимаем отработанную позу, а в результате все идет насмарку из-за... фона. Стоит внимательно изучить то, что расположено за спиной модели. Иначе вполне можно «разрезать» фигуру горизонтом или «вырастить» столб прямо из головы. Выглядят такие снимки нелепо.

Кроме того, стоит подобрать контрастные цвета для снимка. Если вы отправились фотографироваться в ярко-зеленом платье, то желтые или красные оттенки на заднем фоне будут смотреться интереснее, чем тот же зеленый, серый или голубой. С помощью цвета можно создать необходимую динамику, даже если человек стоит в статичной позе.

Свет тоже играет роль

Лучшее время для съемки — сразу после рассвета и перед закатом. Свет ложится более мягко и придает фигуре необходимую выпуклость. При это стоит внимательно следить, чтобы лучи солнца освещала всю фигуру, а тень не закрывала ни одну часть тела. Ведь силуэт фотографа на платье модели выглядит несколько странно.

Лучше не перебарщивать со сложными позами

Некоторые изысканные позы и томные выражения лица выглядят просто неуместно на снимках из отпуска. Барышня, прихотливо изгибающаяся на фоне городских улиц и проходящих мимо людей, выглядит несколько странно.

Лучше приберечь эти задумки для домашней или студийной съемки и просто подвигаться перед объективом камеры. Такие кадры выглядят более естественно и не вызывают недоумения у родственников и друзей, когда те просматривают ваши снимки из отпуска.