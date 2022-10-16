AdMe
AdMe

Девушка повторяет образы знаменитостей и доказывает, что собрать звездный гардероб проще, чем кажется

1147152

Страницы звезд в социальных сетях уже давно стали источником вдохновения для многих пользователей по всему миру. Порой кажется, что на наших кумирах даже самые нелепые вещи будут смотреться изящно. Блогер Кэти Стурино решила примерить копии нарядов знаменитостей и показала на своем примере, что не одежда красит человека, а совсем наоборот.

1. Кейт Миддлтон

Kirsty Wigglesworth / WPA-Pool / GEORGE ¡ROGERS / SIPA / East News

2. Крисси Тайген

3. Блэр Эди

4. Энн Хэтэуэй

5. Кейт Миддлтон

6. Хейли Стайнфелд

7. Меган Маркл

8. Оливия Калпо

9. Зои Кравиц

10. Крисси Рутерфорд

11. Ванесса Хадженс

12. Кейт Миддлтон

13. Бейонсе

14. Падма Лакшми

15. Хейли Бибер

Laurent Salmon / KCS / East News

Что бы вы посоветовали тем, кто хочет научиться любить свое отражение в зеркале? Наряды каких звезд вы бы хотели примерить?

Фото на превью Laurent Salmon / KCS / East News, Samir Hussein / WireImage / Getty Images
1147152
AdMe/Сделай сам/Девушка повторяет образы знаменитостей и доказывает, что собрать звездный гардероб проще, чем кажется
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
52