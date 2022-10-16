Девушка повторяет образы знаменитостей и доказывает, что собрать звездный гардероб проще, чем кажется
Страницы звезд в социальных сетях уже давно стали источником вдохновения для многих пользователей по всему миру. Порой кажется, что на наших кумирах даже самые нелепые вещи будут смотреться изящно. Блогер Кэти Стурино решила примерить копии нарядов знаменитостей и показала на своем примере, что не одежда красит человека, а совсем наоборот.
1. Кейт Миддлтон
2. Крисси Тайген
3. Блэр Эди
4. Энн Хэтэуэй
5. Кейт Миддлтон
6. Хейли Стайнфелд
7. Меган Маркл
8. Оливия Калпо
9. Зои Кравиц
10. Крисси Рутерфорд
11. Ванесса Хадженс
12. Кейт Миддлтон
13. Бейонсе
14. Падма Лакшми
15. Хейли Бибер
Что бы вы посоветовали тем, кто хочет научиться любить свое отражение в зеркале? Наряды каких звезд вы бы хотели примерить?
Фото на превью Laurent Salmon / KCS / East News, Samir Hussein / WireImage / Getty Images
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