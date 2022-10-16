Девушка повторяет образы знаменитостей и доказывает, что собрать звездный гардероб проще, чем кажется

Страницы звезд в социальных сетях уже давно стали источником вдохновения для многих пользователей по всему миру. Порой кажется, что на наших кумирах даже самые нелепые вещи будут смотреться изящно. Блогер Кэти Стурино решила примерить копии нарядов знаменитостей и показала на своем примере, что не одежда красит человека, а совсем наоборот.