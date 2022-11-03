Как сделать педикюр дома: советы, шаги и распространенные ошибки

Не обязательно ходить в салон, чтобы ваши ногти на ногах выглядели аккуратно. Привести их в порядок можно и самостоятельно. Мы расскажем вам, как сделать педикюр в домашних условиях.

Что такое педикюр и каким он вообще бывает

Педикюр — это косметическая процедура, аналогичная маникюру, включающая в себя удаление огрубевшей кожи со стоп, увлажнение и уход за ногтями. Историки утверждают, что педикюру уже более 4 тыс. лет. Уже в Вавилонии дворяне заводили себе специальные наборы из чистого золота, чтобы ухаживать за руками и ногами. В настоящее время существует эстетический и медицинский педикюр. Эстетический мы можем сделать себе дома сами. А вот медицинский, направленный на лечение и профилактику заболеваний (например, грибка или вросшего ногтя) или специальный уход за стопами больных с диабетом, могут осуществлять только сертифицированные специалисты. Такой педикюр в домашних условиях невозможен.

Как часто нужно делать педикюр

Независимо от того, ходите вы в салон или занимаетесь своими стопами дома сами, эксперты рекомендуют делать профессиональный педикюр раз в 3 недели или в месяц. Все зависит от образа жизни, а следовательно, от той нагрузки, которую получают ноги. Летом вам, вероятно, захочется делать педикюр чаще, поскольку ношение открытой обуви и походы на пляж могут сказаться на состоянии кожи. В частности, она рискует стать сухой. Регулярное использование на мозолистых участках терки с мелким абразивом и крема для ног позволит поддерживать красоту гораздо дольше. Но еще очень важна обувь. Если она узкая, неудобная или сидит впритык, то уже через неделю стопы могут снова стать шершавыми, будто никакого педикюра и не было. А еще на них могут появиться новые натоптыши.

Классический, аппаратный и жидкий педикюр — в чем разница и какой выбрать

При классическом педикюре дома ноги распаривают, а затем при помощи терки или специального станка с лезвием удаляют огрубевшую кожу.

Аппаратный педикюр делают на сухую кожу при помощи специальной машинки с разными насадками.

В случае с жидким педикюром на очищенную и подсушенную кожу наносят кератолитики — размягчители кожи стоп на основе кислоты, щелочи или мочевины. Конечно, можно выбрать домашнюю процедуру просто на свой вкус. Мы лишь напомним, что опытные мастера не рекомендуют самостоятельно пользоваться станками, потому что слишком уж велик риск срезать больше, чем нужно, и потом мучиться от дискомфорта, а также занести инфекцию. Кстати, классический педикюр противопоказан тем, у кого плохая свертываемость крови, особенно больным с диабетом, а также людям с грибковыми инфекциями.

Какие инструменты и материалы понадобятся для того, чтобы сделать классический педикюр дома

Прежде чем заняться домашним педикюром, убедитесь, что под рукой есть все необходимое. В базовый набор входят следующие инструменты: терка для стоп с крупным абразивом или насечкой

пилки для полировки стоп

кусачки для ногтей

кусачки для кожи

пилочки для ногтей

пушер для кутикулы

бафф для полировки ногтей Кроме того, вам понадобятся: жидкость для снятия лака

масло или гель для кутикулы

увлажняющий крем

полотенца и салфетки Все инструменты, даже если ими пользуетесь только вы, необходимо дезинфицировать. Предметы, сделанные из стали, неплохо бы еще и время от времени кипятить.

Как подготовить ноги к классическому домашнему педикюру

Чтобы педикюр выглядел не хуже профессионального, сделанного в салоне, очень важно правильно подготовить ногти. Начать нужно с удаления старого лака. Вы давно не красили ногти? Все равно стоит провести по каждому ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака. Это поможет избавиться от загрязнений. Если прямо перед педикюром вы не принимали ванну или душ, сделайте расслабляющую ванночку для ног. Окуните их в тазик с теплой водой примерно на 10 минут, это поможет смягчить ногти и кутикулы, размягчить мозоли. В воду можно добавить соль для ванн, гель для душа, ароматическое масло. Если у вас очень огрубевшая кожа, добавьте в ванночку пару столовых ложек пищевой соды. Слегка обсушите ноги мягким полотенцем и приступайте к следующему этапу — уходу за ногтями.

Как правильно ухаживать за ногтями на ногах

В пошаговых руководствах уход за ногтями в домашних условиях выглядит так: кусачками обрезать длину ногтя

удалить кутикулу

пилочкой убрать края и придать форму

отполировать ногти Но есть ряд тонкостей, знание которых поможет добиться нужного результата. Безусловно, ногти на ногах должны быть комфортной для вас длины, но слишком коротко обрезать их не стоит. Так вы лишь повысите вероятность образования вросшего ногтя, а срезав ногти «под корень», откроете доступ бактериям. Чересчур длинный ноготь будет цепляться за одежду и обувь и может сломаться. Оптимальная длина — от 1 до 2 мм. Отмерять нужно от того места, где ноготь отходит от кожи.

Подпиливать ногти нужно, только когда они полностью высохнут. Делать это важно в одном направлении и одним быстрым движением. Если водить пилкой взад-вперед, можно повредить край ногтя, сделав его тонким и ломким. Правильная форма ногтя — та, которая максимально приближена к форме пальцев. Если они у вас скорее полукруглые, чем квадратные, то торчащие уголки будут лишь цепляться за обувь, повышая риск микротравмы. Кстати, полировка улучшает кровообращение в ногтевых пластинах, делая их здоровыми и крепкими, а еще устраняет пожелтение. Но увлекаться не стоит, так как излишнее рвение приведет к обратному эффекту. Достаточно несколько раз пройтись баффом, сделав буквально пару движений, — этого вполне достаточно.

Как ухаживать за ступнями

После того как вы подстригли ногти на ногах, можно приступать к дальнейшему педикюру. Начните с мозолей и натоптышей: аккуратно удалите их при помощи терки. Водить теркой, а потом пилочкой нужно вдоль ногтя вверх и вниз, а не в разных направлениях. Тут тоже важно не переборщить. На участках, куда приходится основная нагрузка: пятках, подушечках стоп, нижней части пальцев, — нам в принципе нужна твердая кожа. Работая над этими зонами, не увлекайтесь. Если переусердствовать с теркой и полировкой, потом будет некомфортно стоять и ходить. При правильном выполнении вы будете чувствовать терку словно через носок. Как только чувствительность станет выше, пора остановиться и больше не тереть кожу. Закончив с теркой, берите пилку с мелким абразивом и полируйте стопы такими же движениями, как описано выше. В самом конце сделайте легкий массаж с питательным кремом.

Что делать, если мозоли и натоптыши не исчезают

Если мозоли настолько твердые, что педикюрная терка не справляется, не спешите браться за педикюрный станок, а попробуйте жидкий педикюр. Эта процедура включает несколько этапов: очистить и размягчить кожу ног в ванночке

нанести кератолитическое средство

подождать (у каждого средства свое время воздействия, которое может зависеть от степени огрубения кожи, — ознакомьтесь с информацией на упаковке)

удалить отмершие частицы кожи

зашлифовать стопы пилочкой с мелким абразивом

ополоснуть ноги

нанести крем

Как красить ногти на ногах

Когда дело доходит до педикюра, нанесение лака — это словно вишенка на торте. Конечно, можно обойтись и без него, но красиво накрашенные ногти на ухоженных ногах выглядят эстетично и многим просто нравятся. Начинать красить нужно с большого пальца: у него больше площадь, поэтому он будет дольше сохнуть. Если вы наносите лак в 2 слоя (а так обычно и делают, ведь 2 тонких слоя сохнут быстрее, чем 1 толстый), лучше сначала закончить с одной ногой: нанести базу, лак и покрытие — и лишь потом перейти к следующей. Так каждый слой успеет высохнуть, но не пересохнет, а значит, не будет некрасивых полос. Педикюр обычно делают на ночь, но если вам сразу после процедуры нужно куда-то идти и вы боитесь, что лак не успел полностью высохнуть, то смажьте пальцы маслом для кутикулы и накройте полиэтиленовой пленкой. Масло создаст защитный слой между лаком и пленкой и не даст средству смазаться.