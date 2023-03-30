10 сочетаний на весну, которые просты для повторения, но выглядят круче привычного «джинсы и футболка»

Со временем мы прикипаем к своей одежде до такой степени, что можем даже в темном помещении на ощупь определить, что и с чем надеть. Но иногда в привычные образы хочется внести что-то новое, освежить их. Мы задались этим вопросом и делимся идеями, как же стильно разбавить привычные сочетания из свитшотов и джинсов, блузок и юбок, платьев и туфель.

Платье с пиджаком

Самая удобная обувь — кроссовки, и, конечно же, многие в повседневной жизни сделают выбор в их пользу, нежели в пользу каблуков. И если хочется создать более романтичный образ, то можно надеть их в сочетании с платьем средней или макси-длины. А в качестве верхней одежды использовать пиджак.

Тренч с штанами и футболкой

Когда не хочется изобретать что-то новое, то к штанам и футболке вместо простого тонкого пуховика можно выбрать косуху, а еще лучше — тренч или пальто-пиджак. Завершить подобный образ можно кроссовками или ботинками челси. Верхняя одежда за счет своих объемов дополнит этот довольно простой и повседневный образ.

Костюм-тройка

В прошлом сезоне многие обзавелись костюмами, а этой весной их можно дополнить еще одним элементом — жилетом, чтобы получился костюм-тройка. Ничего страшного, если он будет другого цвета. Расставить акценты в таком образе можно, добавив к одежде небольшую сумочку, украшения или другие аксессуары.

Шелковая юбка с вязаным свитером

Еще одна безошибочная формула — юбка с холодным блеском и приятный, уютный свитер. Этот комплект можно сочетать с сапогами, массивными ботинками и даже балетками. Образ в любом случае получится очень женственным. А на более теплую погоду можно заменить свитер вязаным жилетом.

Юбка миди и укороченный топ или свитер

Длинную юбку можно надеть с теплым, но укороченным свитером или кроп-топом. Объемный вариант верха будет хорошо смотреться с обтягивающей юбкой-карандашом. А вот более облегающий лучше подойдет к юбке свободного силуэта длины миди или макси. Такой комплект всегда будет смотреться нарядно, но лучше не надевать его на деловую встречу или на работу в офис.

Кардиган и яркие брюки

Когда хочется чего-то одновременно привычного, но нескучного, как вариант можно создать образ, надев свой привычный кардиган, но сопроводить его не обычными леггинсами или джинсами нейтральных оттенков, а какими-нибудь яркими брюками. В таком наряде точно невозможно остаться незамеченной. В то же время это привычная одежда, которая не нанесет ущерба комфорту.

Свитер с пиджаком

В век технологий мы часто заказываем одежду через интернет, и если после не самого удачного шопинга у вас появился пиджак, который великоват, то настало время его надеть. Он отлично будет выглядеть в сочетании со свитером. К тому же будет еще и очень тепло. Дополнить образ можно как юбкой, так и кожаными или замшевыми брюками.

Брюки с принтом и базовая футболка

В этом сезоне на пике популярности брюки с ярким рисунком. Дополнить ими можно образ с простой базовой футболкой, а сверху на случай прохлады накинуть жакет или бомбер. А летом такие брюки можно будет надеть, к примеру, с простым топом. Важно не перегрузить такой образ сложными аксессуарами, вместо них лучше взять небольшую лаконичную сумку.

Брюки карго с туфлями-лодочками

Брюки карго — еще одна из удобных повседневных вещей. Чаще их носят с кроссовками. Но как насчет более смелых образов? Например, с туфлями-лодочками. Такой комплект будет хорош как для встречи с друзьями, так для вечерней прогулки или даже для какого-то более официального мероприятия.

Свитшот, мини-юбка, высокий каблук и тренч