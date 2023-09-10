10 актуальных трендов, которые станут незаменимыми этой осенью

Осенью этого года многие вещи, которые совсем недавно были на пике моды, уже утратили свои позиции. Но на смену им пришли еще более крутые модели. А некоторые предметы гардероба вновь вернулись в моду, поэтому их можно смело доставать из закромов.

Холодные пастельные оттенки

Вместо насыщенных и благородных темных оттенков — зеленых, бордовых, фиолетовых — в этом году лучше выбирать холодные светлые тона: лавандовые, голубые, мятные. Их еще называют ледяными.

Широкие брюки

Облегающие брюки вышли из моды еще лет 10 назад. Эксперты предполагают, что скоро узкие штаны снова станут популярными, но точно не в этом году. Сейчас лучше выбирать свободные модели, а круче всего выглядят широкие штаны. Они создают акцент на талии, а в укороченном варианте даже могут визуально вытянуть силуэт.

Вязаные объемные свитеры

Вязаные свитеры — это практически базовый предмет гардероба, который хорошо сочетается как с брюками, так и с юбками. С ними можно создать и повседневный образ, и более женственный вечерний. Еще свитеры удобные и теплые, так что наконец-то в моде что-то реально практичное. А вот чего стоит избегать в этом сезоне, так это худи. Сейчас они резко теряют популярность.

Вязаные жилеты

В этом году в моде будут вязаные жилеты. В более теплую погоду их можно носить без нижнего слоя одежды, а в холодные месяцы — поверх кофты или водолазки. Но лучше избегать меховых жилетов, особенно из натурального меха. Практически все модные дома давно отказались от использования шкур животных в своем производстве.

Приталенный пиджак

В последние годы пиджаки стиля оверсайз были на пике популярности. Они продолжают оставаться практически базовым предметом гардероба, однако сейчас эксперты советуют носить пиджаки с ремнем, чтобы сделать акцент на талии. В целом же в моду возвращаются приталенные пиджаки и модели с баской.

Кожаная куртка

Объемные куртки, похожие на мягкое облачко, стремительно покидают модные списки. В этом году в тренде структурированные ткани и четкий силуэт. Кожаные куртки — универсальная вещь, вписывающаяся практически в любой образ. И, к счастью, они вновь в моде. Если вы только собрались покупать такую куртку и следите за модными тенденциями, то стоит выбрать хорошо сидящую по фигуре кожанку, а не бесформенную вещь.

Высокие сапоги и ковбойки

Высокие сапоги будут в тренде осенью 2023 года. Они сочетаются как с брюками, так и с юбкой, а еще визуально удлиняют ноги. Кроме того, в такой обуви будет явно теплее, чем в моделях покороче. Если хочется чего-то более яркого, то можно выбрать ковбойские сапоги, которые тоже возвращаются в моду. Современные бренды пересмотрели взгляд на дизайн этой обуви и сделали ставку на необычный декор — вышивку или длинную бахрому. Кроме того, в тренде ковбойки с непривычными принтами. Кстати, у нас есть статья, которая поможет выбрать удобную обувь для широкой стопы.

Тренчи неклассического кроя и цветов

В гардеробы модниц возвращаются тренчи. Однако все немного устали от базовых бежевых моделей, которые, кажется, носит уже половина города. В этом сезоне лучше сделать ставку на яркие цвета, нетипичный крой и принт.

Джинсы со средней посадкой

Не так давно в моде были джинсы как с высокой, так и с очень низкой посадкой (а-ля 90-е). Сейчас же и те и другие теряют свои позиции. Мода возвращается к «усредненному» варианту, поэтому в тренде джинсы со средней посадкой. А еще сейчас стоит спрятать в шкаф джинсы скинни. Как и узкие брюки, они стали антитрендом. Но, как мы знаем, мода циклична, так что через какое-то время они точно пригодятся.

Яркий красный цвет

Этим летом одним из самых модных цветов был ярко-розовый. Возможно, это было связано с бешеной популярностью фильма «Барби». Но стилисты говорят, что тренд долго не продержится, на смену розовому цвету уже идет красный. Чтобы модно выглядеть этой осенью, можно купить или достать из шкафа красное пальто, свитер или сапоги. Хорошая новость для тех, кому не по душе ледяные оттенки, о которых мы говорили выше.