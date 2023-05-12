10 видов обуви, которую в новом сезоне лучше закинуть подальше в шкаф. И 10 горячих альтернатив

Весна — отличное время, чтобы подумать про обновление гардероба. И, разумеется, куда без новеньких босоножек, балеток и кроссовок, ведь с каждым днем становится все теплее и хочется быстрее снять тяжелую зимнюю обувь. Мы как следует изучили модные тренды этого года и выяснили, на какие модели лучше не тратиться и к чему, напротив, можно присмотреться получше.

1. Обувь с принтом «змеиная кожа»

Обувь с принтом «змеиная кожа» была очень популярна прошлой осенью и зимой, но уже не находится на пике моды в этом сезоне. Тенденции в мире ботинок, балеток, босоножек и прочего уверенно смещаются в сторону минималистичного и спокойного дизайна. А если носить совсем скучную обувь не хочется, то добавить огонька и изюминки можно, выбрав пару цвета металлик или с блестящими металлическими вставками. Это не перегрузит образ и одновременно придаст ему свежести.

2. Кроссовки на массивной подошве

Еще совсем недавно спортивная обувь на огромной подошве была мегапопулярна. Он дерзкая, эффектная и запоминающаяся. Однако мода не стоит на месте, и при покупке новых кроссовок можно обратить внимание на несколько иной стиль. Этой весной лучше выбирать спортивную обувь с более тонкой и элегантной подошвой, которая лучше сочетается с более легкими и изящными весенне-летними нарядами. Кроме того, кроссовки на тонкой подошве более универсальны и подойдут как для повседневной носки, так и для спортивных тренировок.

3. Обувь на шпильке

Пришла пора спрятать любимые туфли на шпильке на антресоли до лучших времен. Но не спешите расстраиваться — спустя несколько сезонов они наверняка снова войдут в моду. А сейчас настало время для тех самых лодочек на танкетке, которые мы еще недавно занашивали до дыр, хотя потом тоже убрали с глаз долой. Они снова в моде.

4. Ботинки на массивной подошве

Высокие и грубые ботинки на толстой подошве сводили с ума всех модниц без исключения, казалось бы, еще вчера. А как эффектно они смотрятся с облегающими лосинами или легкими юбками! Но лучше попридержать коней и присмотреться к более спокойным вариантам, например, можно выбрать мотоциклетные ботинки. Они не такие суровые на вид, но все же похожи.

5. Туфли с круглым носом

Мода на туфли с круглым носом сходит на нет. Кто-то порадуется, кто-то печально вздохнет. Но факты таковы: популярность быстро набирают туфли с острым носом, которые выглядят более элегантно и актуально. Кроме того, обувь с острым носом может визуально удлинить ноги, что делает ее привлекательной для многих женщин.

6. Мокасины на платформе

Они кажутся такими уютными и удобными, а еще незаметно прибавляют пару сантиметров роста. Но все-таки, несмотря на все эти неоспоримые плюсы, тренды диктуют свое — в этом сезоне лучше обратить свой взгляд на лоферы на тонкой подошве. Минималистичная и спокойная, такая обувь подойдет и для повседневной носки, и для работы. В целом лоферы могут быть универсальным вариантом для людей, которые ценят комфорт и элегантность.

7. Замшевая обувь

На смену обуви из замши приходит обувь из... денима. Да-да, на пике моды джинсовая обувь. Сандалии, туфли, шлепанцы, лоферы — деним приветствуется везде, переборщить будет сложно. Согласитесь, это отличная новость для тех, кто соскучился по моде нулевых, когда мы ходили с ног до головы одетые в джинсовую одежду.

8. Туфли с открытым носом

Открытый нос уверенно отходит на второй план. Как в выборе туфель, так и в выборе балеток лучше остановиться на моделях с закрытым носом. Такая обувь будет более универсальной, так как ее можно носить как в офисе, так и на отдыхе — в зависимости от дизайна и материала. К слову, балетки — обязательный элемент весеннего гардероба — могут быть практически любыми. Стразы, яркие цвета, неожиданные сложные формы — уместно все.

9. Сабо

Сабо, все еще находясь в тренде, понемногу сдают позиции. А взамен им приходит плетеная обувь. Мюли, сандалии и босоножки из переплетенных полос ткани и кожи смотрятся сногсшибательно.

10. Ботинки-носки

Не пощадили сменяющиеся тенденции моды и ботинки-носки и сапоги-носки. А потому пора поискать им достойную замену — например, обратить внимание на обувь в сетку. И на каблуке, и на тонкой подошве. И из ткани, и из кожи. На модных показах какой только не было, а значит, такие модели вот-вот появятся на прилавках, и тут нужно держать ушки на макушке, ведь наверняка на них будет огромный спрос.

Мода циклична — то, от чего мы воротили нос пару лет назад, уверенно возвращается, и вот уже мы с удовольствием надеваем босоножки на танкетке и джинсовые балетки. Осталось только освежить в памяти удачные сочетания базовых вещей — и вы великолепны.