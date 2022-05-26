11 секретов нарядов знаменитостей, которые всегда остаются за кулисами красной дорожки

Любуясь образами звезд на красных ковровых дорожках, мы часто даже не подозреваем о том, каких усилий стоит подготовка к подобным выходам. Например, создание наряда Блейк Лайвли для бала моды Met Gala в 2018 году заняло более 600 часов работы. Но мало просто сшить платье (даже такое потрясающее), ведь нужно еще добраться до места назначения и эффектно пройтись по красному ковру, продемонстрировав результат всех стараний.

Мы в ADME узнали, какие увлекательные истории скрываются за яркими образами известных женщин, и еще раз убедились в том, что быть знаменитым требует большого труда и выдержки.

Модельер отказался одевать Хейден Панеттьер, а она взяла и купила понравившееся платье

Хотя в большинстве случаев модные бренды платят знаменитостям, чтобы они надевали их платья на светские мероприятия, или одалживают одежду бесплатно, нередки ситуации, когда звезды все же покупают наряды для выхода в свет. Это произошло, например, с Хейден Панеттьер. В 2014 году актриса выразила желание надеть одно из творений Тома Форда во время церемонии «Золотой глобус», но представители бренда отказали актрисе, аргументировав это тем, что для мероприятия дизайнер одевает лишь одну знаменитость, и счастливицей в тот раз оказалась Наоми Уоттс. Однако Хейден была непреклонна в своем желании «выгулять» понравившийся наряд и попросту купила его. В итоге актриса блистала на церемонии в черно-белом облегающем платье с вырезом халтер, а модельер отправил ей цветы на следующий день, отметив, что девушка выглядела потрясающе прошлой ночью.

Чтобы Карди Би могла передвигаться по красной дорожке, ее сопровождали 10 человек

Не секрет, что на торжественных мероприятиях звезд сопровождают 1–2 ассистента. Но Карди Би установила маленький рекорд. Для того чтобы певица могла передвигаться по красной дорожке Met Gala в 2019 году, ей понадобилась помощь целых 10 сопровождающих, которые терпеливо разворачивали и сворачивали фантастический подол наряда звезды. Стоит ли говорить о том, что выход певицы подарил интернету массу мемов?

Эль Фэннинг упала в обморок из-за тугого корсета

Одна из самых красивых гостей вечеринки Trophée Chopard в Каннах в 2019 году Эль Фэннинг позже рассказала, что чуть не потеряла сознание из-за слишком тугого корсета винтажного платья Prada.

Блейк Лайвли наняла автобус для транспортировки своего платья

В 2018 году Блейк Лайвли поразила публику, появившись на балу Института костюма Метрополитен-музея в украшенном ручной вышивкой и полудрагоценными камнями бордово-золотистом платье Versace. Только на вышивание лифа наряда ушло более 600 часов кропотливой работы. А чтобы попасть на мероприятие, актрисе пришлось нанять целый автобус.

Из-за неудобного кроя наряда Селена Гомес не могла даже поесть

В 2020 году Селена Гомес посетила церемонию Hollywood Beauty Awards в нежно-розовом платье от Patou. Образ казался достаточно непринужденным, но платье сыграло с девушкой злую шутку. Крой рукава не давал ей пошевелить руками, а еще звезде сериала «Убийства в одном здании» пришлось отказаться от праздничных угощений.

Платье Киры Найтли треснуло пополам прямо перед ее выходом на красную дорожку

Кира Найтли любит подстраховаться и готовит для мероприятий несколько платьев. И однажды эта привычка выручила актрису в очень щекотливой ситуации. В 2005 году прямо перед самым выходом Киры на красную дорожку ее платье разошлось по швам. Звезда «Пиратов Карибского моря» быстро переоделась в запасной наряд, избежав досадного конфуза, и вышла к фотографам как ни в чем не бывало.

Кайли Дженнер не смогла застегнуть молнию, и платье пришлось зашивать

В 2021 году Кайли Дженнер произвела фурор на благотворительном мероприятии Parsons Benefit в винтажном платье от Jean Paul Gaultier 1987 года. Наряд сидел на звезде в прямом смысле слова как влитой. Как оказалось, для достижения этого эффекта ассистентке Дженнер пришлось зашивать платье прямо на девушке.

Белла Хадид не могла снять комбинезон и сходить в туалет

В 2017 году Белла Хадид посетила Met Gala в полупрозрачном комбинезоне бренда Alexander Wang, который хотя и выглядел умопомрачительно, но доставил модели немало дискомфорта. Комбинезон был настолько тесным и неудобным, что девушка не могла посетить уборную на протяжении всего вечера. Но Белла, как истинная звезда, вытерпела все неудобства и очаровала публику своим видом.

Линдси Лохан переживала, что порвет платье, и весь вечер провела сидя

Для своей первой вечеринки Vanity Fair в 2006 году Линдси Лохан выбрала атласное платье от Versace с длинным шлейфом. Спустя 16 лет после мероприятия актриса рассказала, каких мучений стоил ей тот знаковый вечер. Наряд Линдси был настолько деликатным, что его спинку зашивали прямо на девушке. Но на этом неудобства не закончились. Большую часть мероприятия Лохан провела сидя, боясь сделать лишнее движение и порвать одежду.

Энн Хэтэуэй чихнула и порвала платье в пути на мероприятие

В 2014 году Энн Хэтэуэй блистала на балу Met Gala в сшитом на заказ облегающем платье от Calvin Klein. Несколько лет спустя актриса рассказала на вечернем шоу историю, скрывающуюся за ее выходом. В квартале от места назначения звезда «Дьявол носит Prada» чихнула и порвала платье. Чтобы починить наряд, Энн пришлось сделать остановку в соседнем отеле и найти швею. К счастью, все закончилось хорошо: актриса успела попасть на мероприятие до закрытия красной дорожки, а теперь вспоминает о случившемся с улыбкой на лице.

Чтобы влезть в платье, Ким Кардашьян похудела на 7 кг

Для посещения Met Gala в 2022 году звезда выбрала наряд самой Мэрилин Монро — расшитое стразами полупрозрачное платье, в котором актриса поздравляла с днем рождения Джона Кеннеди. Однако культовая вещь стоимостью в несколько миллионов долларов хранилась в Музее Рипли, и достать ее было практически невозможно. Но Ким удалось сделать это. Наряд отправили звезде на частном самолете в сопровождении охраны. И хотя реплика, доставленная за несколько дней до этого, подошла девушке, оригинальное платье было ей маловато. Оставался единственный выход — похудеть к мероприятию. За 3 недели Кардашьян сбросила 7 кг. И все для того, чтобы попозировать в платье мечты несколько минут: сразу после выхода на красную дорожку звезде пришлось переодеться в копию и вернуть наряд в музей.