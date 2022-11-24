11 знаменитостей, которые с помощью одежды сделали изящный реверанс в сторону своих коллег

Одежда для знаменитостей — еще один способ заявить о себе. Поэтому многие из них не упускают возможности заложить в свой образ глубокий смысл. Часто для этого они вдохновляются прошлым и повторяют легендарные образы своих коллег. Будь это выход в свет или стилизация в кино — такой жест вызывает живой отклик у аудитории и желание сравнить копию с оригиналом.

1. Марлен Дитрих (1930) — Мадонна (2013)

Образ Марлен Дитрих в смокинге из фильма 1930 года «Марокко» стал легендарным, а роль танцовщицы кабаре принесла актрисе номинацию на «Оскар». В 2013 году похожий костюм надела Мадонна. Она презентовала документальный фильм о своем концертном туре «Madonna: The MDNA Tour» и таким образом выразила уважение знаменитой актрисе.

2. Бритни Спирс (2003) — Оливия Родриго (2021)

В клипе на песню «Brutal» Оливия Родриго была одета в то же самое мини-платье от Roberto Cavalli, в котором Бритни Спирс появилась на церемонии American Music Awards в 2003-м. Примечательно, что это событие произошло в год рождения молодой певицы, то есть наряду столько же лет, сколько и Оливии.

3. Принцесса Диана (1988) — Мариса Томей (2019)

Bob Fidgeon/Capital Pictures/EAST NEWS , VALERIE MACON/AFP/East News

Мариса Томей вышла на красную дорожку церемонии вручения премии «Эмми» 2019 года в платье на одно плечо с драпировкой. В 1988 году принцесса Диана надела практически такое же красно-фиолетовое шифоновое платье во время государственного обеда в Бангкоке.

4. Мэрилин Монро (1955) — Мадонна и Майкл Джексон (1991) — Ким и Кортни Кардашьян (2017)

Майкл Джексон и Мадонна появились вместе на церемонии вручения премии «Оскар» в 1991 году. Мадонна выступала в тот день с песней «Sooner Or Later» и была в образе Мэрилин Монро. Спустя почти 30 лет перевоплотиться в эффектную пару решили Ким и Кортни Кардашьян. Возможно, именно этот случай навел Ким на мысль примерить другое известное платье Мэрилин в 2022 году.

5. Карл Лагерфельд и его кошка Шупетт (2012) — Джош Дюамель и Ферги (2015)

В 2015 году Джош Дюамель надел белоснежную рубашку, черный галстук и блейзер в стиле Карла Лагерфельда. Все потому, что он перевоплотился в культового французского дизайнера. Для достоверности он также взял с собой «Шупетт» (кошку Карла). В этом образе предстала Ферги, которая в то время была супругой Джоша. Кстати, Шупетт пережила своего знаменитого хозяина и унаследовала значительную часть его состояния.

6. Мадонна (2005) — Леди Гага (2011)

Мадонна и Леди Гага — известные любительницы передавать друг другу «приветы» с помощью нарядов. Один из таких случаев — повторение Леди Гагой знаменитого образа своей коллеги, в котором та выступала на MTV Music Awards в Лиссабоне в 2005 году. Леди Гага же появилась в ярком фиолетовом комплекте во время своего тура в 2011-м.

7. Шер (1979) — Дженнифер Лопес (2019)

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Блистательный в прямом смысле этого слова парик из страз Шер, в котором она снялась для обложки своего альбома 1979 года, не только лег в основу некоторых более поздних костюмов певицы, но и вдохновил других артисток. Дженнифер Лопес показала свое видение сверкающего образа на Met Gala 2019, а Ким Кардашьян надела похожий на вечеринку в честь того же мероприятия.

8. Принцесса Диана (1993) — Кейт Миддлтон (2006)

Кейт Миддлтон, вероятно, высоко ценит вкус принцессы Дианы в одежде, так как в ее собственных образах неоднократно встречались символичные отсылки. Например, в 2006 году парадный наряд Кейт Миддлтон повторял рождественский ансамбль принцессы Дианы: красное пальто и черный головной убор.

9. Мэрилин Монро (1953) — Марго Робби (2020)

Выступление Марко Робби в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — современная интерпретация легендарного образа Мэрилин Монро из картины «Джентльмены предпочитают блондинок». Ярко-розовое платье чрезвычайно часто становилось поводом для стилизации среди знаменитостей, и каждый раз наряд играл новыми красками.

10. Шер (1983) — Эмили Ратаковски (2019)

Adam Scull-PHOTOlink.net/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Эмили блистала на Met Gala 2019, а ее образ явно был вдохновлен стилем Шер. Ратаковски шла по ковровой дорожке в Метрополитен-музее в расшитом блестками платье, которое напоминало образ Шер на церемонии вручения наград Santa Monica Rock Awards в 1970-х. А похожие украшения для ушей певица носила в 1983-м.

11. Долли Партон (1979) — Адель (2018)

EAST NEWS

Долли Партон — знаменитая кантри-певица и киноактриса, которая написала более 3 тыс. песен и 25 раз занимала верхнюю строчку музыкальных чартов. Именно она вдохновила Адель на создание ретро-образа с гитарой. Такое внимание к Долли неудивительно, ведь она входит в список любимых исполнителей Адель.