12 идей для новогоднего подарка мужчине, который и сам вряд ли знает, чего хочет

Выбирать подарки любимым — приятное и вдохновляющее занятие, но вместе с тем и достаточно трудоемкое. Ведь если стоит задача действительно порадовать человека и преподнести ему что-то полезное, то из расслабленной прогулки по магазинам подобный процесс превращается в настоящее расследование. Особенно сложным может стать выбор презента для мужчин, тем более когда они сами не высказывают свои пожелания. Поэтому мы решили подкинуть вам несколько крутых идей.

12. Станция беспроводной зарядки

Если ваш знакомый — заядлый любитель всевозможных гаджетов, то он почти наверняка каждый день сталкивается с необходимостью подключать огромное количество зарядных устройств, чтобы все подзарядить в течение дня на работе или дома перед сном. Беспроводная зарядная станция избавит его от необходимости постоянно путаться в проводах, наведет порядок на рабочем столе или прикроватной тумбочке, а также выступит в качестве ночника или даже будильника.

11. Расческа-массажер для мытья головы

Силиконовый массажер для мытья головы со специальным дозатором для шампуня — вещь довольно многофункциональная. Это устройство равномерно распределит моющее средство, деликатно отшелушит кожу у самых корней и улучшит кровообращение. Мягкие силиконовые щетинки подходят для очищения даже самой чувствительной кожи и при этом не травмируют влажные волосы. Кроме того, использование массажера позволит совместить процедуру мытья волос с расслабляющим массажем, который снимет напряжение.

10. Видеорегистратор

Если для вашего знакомого машина — самая большая любовь и ценность, то он, безусловно, обрадуется возможности защитить авто с помощью качественного видеорегистратора. Лучше всего выбрать устройство компактного размера, которое сохранит обзор через лобовое стекло, став практически незаметным дополнением зеркала. Широкоугольный объектив позволит записать четкие видео и доказать свою правоту в спорных дорожных ситуациях.

9. Магнитный строительный браслет

А это идеальный помощник для мастера на все руки, часто занимающегося всевозможными ремонтными работами. Подобный магнитный браслет позволяет мастеру держать при себе необходимые сверла, гвозди, шурупы и прочие металлические предметы, при этом руки у него остаются свободными. Такая вещица особенно актуальна, например, при работе с шуруповертом на высоте, когда расположить все эти детали на расстоянии вытянутой руки сложнее всего.

8. Капучинатор

Фанаты кофе, как правило, редко ограничиваются приготовлением простого кофейного напитка. Многие стремятся улучшить его вкус, а потому учатся готовить, например, капучино или латте с нежнейшей пенкой. Такой миниатюрный капучинатор значительно упростит ход экспериментов и украсит утро вашего знакомого кофемана напитками, которые будут совсем не хуже, чем в его любимой кофейне по пути на работу.

7. Водонепроницаемая колонка

Во время душа порой хочется параллельно послушать музыку, подкаст или видео, но динамиков телефона бывает недостаточно, чтобы перебить шум воды. То же самое касается и некоторых занятий на улице, например мытья машины или облагораживания участка в дождливую погоду. В таких случаях водонепроницаемая колонка с качественным и насыщенным звуком станет настоящей палочкой-выручалочкой. До покупки подобных мелочей мало у кого доходят руки, поэтому получить данную вещицу в подарок наверняка будет безумно приятно.

6. Полочка для розетки

Еще одна находка для ванной, заметно упрощающая жизнь, — это специальная полочка для розетки. Она позволяет поставить на зарядку электронные устройства, например телефон, электрическую бритву или зубную щетку, подальше от раковины, где есть риск случайно облить их водой. Кроме того, полочка играет роль дополнительного места для хранения мелочей. Таким образом, остальные поверхности в ванной будут свободны для других нужных предметов.

5. Переносной контейнер-холодильник

Вместительный термобокс для перевозки пищевых продуктов и напитков — роскошный подарок для мужчины, который обожает проводить время на природе. Например, занимается охотой, рыбалкой или просто при любом удобном случае ездит на дачу или в деревню. Напитки в таком контейнере остаются охлажденными в течение длительного времени, а пища не портится и сохраняет свою свежесть и первоначальный вкус.

4. USB-подогреватель для напитков

А данное приспособление, напротив, порадует любителя горячих напитков, которому надоело на работе вечно подогревать чай или кофе, успевающие остыть, пока он печатает важный отчет. Особенно удачны модели, оснащенные датчиком веса: они автоматически включаются, когда на них ставят кружку, и точно так же выключаются, когда ее поднимают.

3. Чехол на лобовое стекло, защищающий от снега

Если вы тоже часто ездите за рулем, то наверняка знаете, как же сильно раздражает обледеневшее и припорошенное снегом лобовое стекло. Особенно когда времени на то, чтобы добраться на работу, и так в обрез. А значит, вы согласитесь с тем, что подобная вещь может сэкономить вашему знакомому кучу времени и нервных клеток. Определенно, адресат подарка каждый раз будет поминать вас добрым словом.

2. Ортопедическая подушка для сидения на стуле

В современном мире довольно многим приходится вести сидячий образ жизни. И если мы не сидим часами за компьютером, то проводим много времени за рулем. В такой ситуации важно не только следить за уровнем своей физической активности, но и всячески улучшать те условия, в которых нам приходится долго находиться. Так, ортопедическая гелиевая подушка помогает лучше распределить давление на позвоночник, обеспечивает равномерную поддержку и комфорт.

1. Бритва с функцией подогрева

В интернете есть огромное количество статей, посвященных тем сложностям, с которыми сталкиваются мужчины при бритье. Как правило, это неприятные ощущения в процессе бритья, раздражение, жжение, порезы, а впоследствии и вросшие волосы. К счастью, сократить подобные риски можно с помощью небольшой хитрости: известно, что тепло открывает поры и смягчает волосы, из-за чего лезвие лучше скользит по коже. А значит, бритва с подогревом — это хорошая возможность не просто подарить вашему знакомому функциональную вещь, но и проявить заботу о его комфорте.