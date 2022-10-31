13 невест, которые сказали нет скучным свадебным платьям

Многие девушки хотят почувствовать себя принцессами на своей свадьбе, поэтому всерьез подходят к выбору платья. И неважно, обратилась ли виновница торжества к кому-то за помощью в создании наряда своей мечты или сшила одежду сама. Главное, что потраченное время и силы окупаются сполна, когда видишь финальный образ, который превращает невесту в сказочную героиню.

1. «Сделанное мной платье с оптоволокном»

2. «Мое свадебное платье»

3. «После более 2 лет работы я отправилась к алтарю в голубом платье своей мечты!»

4. «Шила свадебное платье сама. Довольна результатом, хотя это было то еще испытание сроком в 165 часов!»

5. «Сделала платье из дешевых занавесок»

6. «Платье и костюм моего производства»

7. «А вот и мое творение»

8. «Сшила себе макет свадебного платья из ткани с милым узором за $ 10»

9. «Собственноручно сшитое разноцветное платье в цветочек»

10. «Добавила частичку звездного неба в свое свадебное платье»

11. Свадебные наряды Соланж Ноулз и Алана Фергюсона

PacificCoastNews / East News , T. Monnier, PacificCoastNews / East News

12. Синиша Макович и Хлоя Севиньи в свадебных образах

PLF / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

13. «Впервые перекроила и украсила вручную свадебное платье»