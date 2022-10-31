13 невест, которые сказали нет скучным свадебным платьям
Многие девушки хотят почувствовать себя принцессами на своей свадьбе, поэтому всерьез подходят к выбору платья. И неважно, обратилась ли виновница торжества к кому-то за помощью в создании наряда своей мечты или сшила одежду сама. Главное, что потраченное время и силы окупаются сполна, когда видишь финальный образ, который превращает невесту в сказочную героиню.
1. «Сделанное мной платье с оптоволокном»
2. «Мое свадебное платье»
3. «После более 2 лет работы я отправилась к алтарю в голубом платье своей мечты!»
4. «Шила свадебное платье сама. Довольна результатом, хотя это было то еще испытание сроком в 165 часов!»
5. «Сделала платье из дешевых занавесок»
6. «Платье и костюм моего производства»
7. «А вот и мое творение»
8. «Сшила себе макет свадебного платья из ткани с милым узором за $ 10»
9. «Собственноручно сшитое разноцветное платье в цветочек»
10. «Добавила частичку звездного неба в свое свадебное платье»
11. Свадебные наряды Соланж Ноулз и Алана Фергюсона
12. Синиша Макович и Хлоя Севиньи в свадебных образах
13. «Впервые перекроила и украсила вручную свадебное платье»
Какой из подвенечных нарядов вам понравился больше всего? Есть ли у вас платья ручной работы?
Фото на превью Sunshine_manifest / Reddit
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