13 хитростей Дженнифер Лопес, которая в 53 года остается горячей штучкой и легко дает фору молодежи

В этом году Дженнифер Лопес исполнится 53. Кажется, певица нашла эликсир молодости, ведь с годами она становится только краше. И хотя в ее карьере бывали и промахи в создании образа, мало кто поспорит, что звезда обладает уникальной способностью приковывать взгляды.

Мы в ADME выяснили, каким правилам следует знойная латиноамериканка, ставшая иконой стиля для многих людей. А в конце статьи мы раскроем секрет привлекательности Джей Ло, который не имеет никакого отношения к моде.

1. Джей Ло часто носит ботфорты, которые визуально удлиняют ноги и добавляют роста

Она носила ботфорты еще до того, как это стало мейнстримом. Такие сапоги делают девушку стройнее и выше. Сегодня ботфорты считаются базовой моделью обуви. С их помощью можно создать как стильный casual-комплект, так и более романтичные образы.

2. Дженнифер считает, что серьги-кольца отлично дополняют любой наряд

Cерьги-кольца стали одной из фишек стиля Джей Ло. Певица носила их на заре карьеры и любит до сих пор. Она была замечена в них и в клипах, и на красных ковровых дорожках, и в повседневной жизни.

3. Укороченный топ для нее — идеальный вариант верха

Топы выгодно подчеркивают подтянутую фигуру знаменитости, делают образ стильным и молодежным. Певица носит такие майки в различных вариациях: с брюками с высокой и с низкой посадкой, с праздничной и будничной одеждой. Кроме того, ее часто можно увидеть в укороченных водолазках. Такая модель добавляет игривости даже строгому, казалось бы, образу.

4. Она смело надевает монохромные наряды

Дженнифер удается выглядеть стильно в одежде одного оттенка благодаря комбинации разных фактур и тканей. Еще артистка любит сочетать вещи с одинаковым принтом. И выглядит она при этом хоть и экстравагантно, но сногсшибательно.

5. Певица обожает вещи бежевых оттенков

У Лопес такая яркая внешность, что кричащие цвета ей просто не нужны. А вот нюд выгодно оттеняет кожу певицы и делает образ элегантным. В макияже Дженнифер тоже предпочитает бежевые тона.

6. Солнцезащитные очки в крупной оправе — визитная карточка Джей Ло

Певица носит этот аксессуар круглый год, добавляя своим образам загадочности и стиля. Она отдает предпочтение большим оправам и моделям «авиатор» и «кошачий глаз». Часто выбирает линзы с эффектом омбре, которые заливают ее кожу мягким сиянием.

7. Для создания элегантного или романтичного образа Дженнифер собирает волосы в пучок

Эту прическу звезда делает для любых выходов, будь то обычная прогулка, важное мероприятие или фотосессия. Волосы могут быть как идеально уложенными, так и небрежно завязанными. Когда локоны собраны в пучок, лицо становится более открытым и мы еще лучше видим красивые глаза и высокие скулы Дженнифер.

8. Для нее чем больше блеска, тем лучше

Джей Ло очень любит наряды с блестками и надевает их при каждом удобном случае. Если же образ не допускает россыпи самоцветов на платье, она найдет способ выделиться с помощью аксессуаров.

Кстати, у Дженнифер есть даже стакан в стразах, а точнее, целая коллекция такой посуды.

9. Комбинезон может заменить ей любую одежду

Наверное, никто не умеет носить комбинезоны так же эффектно, как Лопес. Даже в повседневном комбинезоне она выглядит как суперзвезда. Что уж говорить о нарядных вариантах этого предмета гардероба, которые дадут фору любому выходному платью.

10. С помощью ремня она делает наряды интереснее

Знаменитость часто добавляет в комплект ремень, который кардинальным образом преображает наряд и делает акцент на талии. Даже будучи беременной, певица подчеркнула свой живот этим тонким золотистым аксессуаром.

11. Она часто надевает вещи с отрытыми плечами

Необычные вырезы смотрятся очень элегантно на плечах Дженнифер Лопес. Открытые плечи всегда делают образ более женственным и хрупким, а еще уравновешивают пропорции фигуры типа «груша».

12. Облегающая юбка миди — главный элемент ее гардероба

Певице явно по душе прямые юбки. Такой фасон визуально вытягивает силуэт, делает образ более женственным и утонченным. К слову, к этой модели юбки звезда пришла с годами. Не так давно она отдавала предпочтение крайностям: экстремальному мини или элегантному макси.

13. Звезда часто носит многослойные браслеты

Набор браслетов добавляет образу изюминку и неизменно привлекает внимание. Иногда Лопес комбинирует несочетаемое: например, надевает с шикарным платьем рокерский браслет, а в повседневный образ добавляет аксессуар с камнями. Кстати, из колец она тоже создает целые композиции.

Бонус: Дженнифер Лопес научилась любить себя такой, какая она есть

Лопес стала знаменитой во времена, когда весь мир боготворил очень худых моделей с бюстом нулевого размера. Фигуру певицы критиковали, ей рекомендовали сбросить вес, но Джей Ло приняла себя и не стала бороться со своими женственными формами. «Все, с кем я росла, выглядели так, и я считала их красивыми. Я никогда не видела ничего плохого в том, чтобы быть пышной. И до сих пор не вижу!» — сказала в интервью артистка.