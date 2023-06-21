13 случаев, когда кинозвезды вдохновились собственными персонажами, выбирая образ для красной дорожки. И вышло круто

Собираясь на премьеру кинофильма, некоторые звезды стремятся впечатлить публику не столько роскошным нарядом, сколько креативным подходом к нему. Актеры и актрисы добавляют в свой образ детали, свойственные их персонажам или содержащие отсылки к лентам. В таких случаях рассматривать костюмы знаменитостей вдвойне занятней.

Марго Робби и Райан Гослинг

, © Barbie / Warner Bros. and co-producers BRIDGET BENNETT / AFP / East News

Марго Робби и Райан Гослинг явились на фестиваль CinemaCon в образах Барби и Кена. Этих персонажей они сыграли в фильме Греты Гервиг «Барби», премьера которого состоится в июле 2023 года. На футболке Гослинга мы также можем увидеть имя режиссера, нанесенное на ткань фирменным шрифтом.

Холли Бэйли

, © The Little Mermaid / Walt Disney Pictures and co-producers Jordan Strauss / Invision / East News

Исполнительница роли Русалочки и на премьере фильма решила побыть сказочной обитательницей моря. Она вышла на красную дорожку в платье необычного оттенка, который навевал мысли о подводном царстве. А модные издания так и не смогли определиться, что символизируют рюши наряда: большие раковины или морские волны.

Хелена Бонем Картер

На премьеру ленты «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Хелена Бонем Картер захватила покрытую блестками сумочку в форме замка с башнями. Тут и гадать долго не нужно, аксессуар явно символизирует волшебную школу Хогвартс.

На премьере экранизации сказки «Золушка» в образе Хелены мы также заметили отсылку к ее персонажу. Актриса украсила прическу заколкой в виде бабочки. А у ее героини, Феи-крестной, мы наблюдали крылышки а-ля бабочка.

Аня Тейлор-Джой

Invision / Invision / East News

На премьеру картины «Прошлой ночью в Сохо» Аня Тейлор-Джой надела шляпку-таблетку с вуалью. Тем самым она отдала дань своей героине, которая жила в 1960-х годах. В указанную эпоху такая модель головного убора пользовалась бешеной популярностью у модниц.

Эмма Уотсон

Ye liangjun - Imaginechina / EAST NEWS

На премьере фильма «Красавица и Чудовище» в Шанхае Эмма Уотсон блистала в прямом и переносном смысле. Она надела украшенное вышивкой и стразами платье и дополнила его накидкой в духе королевских особ из сказок. Выглядела актриса как настоящая диснеевская принцесса, которую она, собственно говоря, и сыграла.

Эмили Блант

, © Jungle Cruise / Walt Disney Pictures and co-producers Invision / Invision / Eаst News

Если бы нас попросили охарактеризовать наряд Эмили Блант на премьере фильма «Круиз по джунглям», мы бы назвали его гламурной версией костюма для сафари. Актриса оделась в духе своего персонажа, выбрав брюки и рубашку вместо вечернего платья.

, Mary Evans / Allstar / Kazuki Hirata. / East News , © The Huntsman: Winter's War / Universal Pictures and co-producers PacificCoastNews / EAST NEWSMary Evans / Allstar / Kazuki Hirata. / East News

А на премьере фильма «Белоснежка и охотник 2» Блант позировала фотографам в серебристых босоножках, которые точно пришлись бы по душе ледяной королеве Фрейе — ее персонажу.

Лупита Нионго

, © Black Panther: Wakanda Forever / Marvel Studios and co-producers VALERIE MACON / AFP / East News

Кенийско-мексиканская актриса надела ободок с ракушками на премьеру фильма «Черная пантера: Ваканда навеки». Судя по всему, она захотела и на красной дорожке побыть Накией, которая была неравнодушна к аксессуарам с ракушками.

Наоми Скотт

, © Aladdin / Walt Disney Pictures and co-producers Invision / Invision / East News

В костюме Наоми Скотт, в котором она появилась на премьере ленты «Аладдин», мы разглядели отсылки и к мультяшной Жасмин, и к ее киношной версии. Первая носила укороченные топы, вторая — наряды с длинным шлейфом. Да и розовый цвет любила.

Зендея

Liliana Ampudia M / Sipa USA / East News

Зендея решила отдать дань уважения не своему персонажу в фильме «Величайший шоумен», а главному герою. На премьеру ленты актриса пришла в белой рубашке и ярко-красном жакете. А теперь обратите внимание на плакат позади Зендеи на снимке выше.

Эмма Стоун

East News , East News

Рассматривая декоративные элементы наряда Эммы Стоун на премьере кинокартины «Новый Человек-паук», мы не могли отделаться от мысли, что они напоминают паучьи лапки. Может, в этом и заключалась задумка дизайнера? К слову, уже упомянутая выше Зендея также в одном из своих образов прятала отсылки к «Человеку-пауку». Об этом мы писали здесь.

Анджелина Джоли

, © Maleficent / Walt Disney Pictures and co-producers Jon Furniss / Invision / AP / East News

Актриса пришла на фотосессию, посвященную выходу фильма «Малефисента», в белом платье с принтом в виде воронов. Один из них «сел» прямо на плечо актрисы. Нас осенило: да это же Диаваль — пернатый друг ее героини.

Если одни звезды на красных дорожках носят наряды исключительно из последних коллекций именитых кутюрье, другие не считают зазорным выйти в платье 10- и даже 20-летней давности. И правильно делают, считаем мы. Легендарные творения дизайнеров грех хранить в архивах.