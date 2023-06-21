13 случаев, когда кинозвезды вдохновились собственными персонажами, выбирая образ для красной дорожки. И вышло круто
Собираясь на премьеру кинофильма, некоторые звезды стремятся впечатлить публику не столько роскошным нарядом, сколько креативным подходом к нему. Актеры и актрисы добавляют в свой образ детали, свойственные их персонажам или содержащие отсылки к лентам. В таких случаях рассматривать костюмы знаменитостей вдвойне занятней.
Марго Робби и Райан Гослинг
Марго Робби и Райан Гослинг явились на фестиваль CinemaCon в образах Барби и Кена. Этих персонажей они сыграли в фильме Греты Гервиг «Барби», премьера которого состоится в июле 2023 года. На футболке Гослинга мы также можем увидеть имя режиссера, нанесенное на ткань фирменным шрифтом.
Холли Бэйли
Исполнительница роли Русалочки и на премьере фильма решила побыть сказочной обитательницей моря. Она вышла на красную дорожку в платье необычного оттенка, который навевал мысли о подводном царстве. А модные издания так и не смогли определиться, что символизируют рюши наряда: большие раковины или морские волны.
Хелена Бонем Картер
На премьеру ленты «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Хелена Бонем Картер захватила покрытую блестками сумочку в форме замка с башнями. Тут и гадать долго не нужно, аксессуар явно символизирует волшебную школу Хогвартс.
На премьере экранизации сказки «Золушка» в образе Хелены мы также заметили отсылку к ее персонажу. Актриса украсила прическу заколкой в виде бабочки. А у ее героини, Феи-крестной, мы наблюдали крылышки а-ля бабочка.
Аня Тейлор-Джой
На премьеру картины «Прошлой ночью в Сохо» Аня Тейлор-Джой надела шляпку-таблетку с вуалью. Тем самым она отдала дань своей героине, которая жила в 1960-х годах. В указанную эпоху такая модель головного убора пользовалась бешеной популярностью у модниц.
Эмма Уотсон
На премьере фильма «Красавица и Чудовище» в Шанхае Эмма Уотсон блистала в прямом и переносном смысле. Она надела украшенное вышивкой и стразами платье и дополнила его накидкой в духе королевских особ из сказок. Выглядела актриса как настоящая диснеевская принцесса, которую она, собственно говоря, и сыграла.
Эмили Блант
Если бы нас попросили охарактеризовать наряд Эмили Блант на премьере фильма «Круиз по джунглям», мы бы назвали его гламурной версией костюма для сафари. Актриса оделась в духе своего персонажа, выбрав брюки и рубашку вместо вечернего платья.
А на премьере фильма «Белоснежка и охотник 2» Блант позировала фотографам в серебристых босоножках, которые точно пришлись бы по душе ледяной королеве Фрейе — ее персонажу.
Лупита Нионго
Кенийско-мексиканская актриса надела ободок с ракушками на премьеру фильма «Черная пантера: Ваканда навеки». Судя по всему, она захотела и на красной дорожке побыть Накией, которая была неравнодушна к аксессуарам с ракушками.
Наоми Скотт
В костюме Наоми Скотт, в котором она появилась на премьере ленты «Аладдин», мы разглядели отсылки и к мультяшной Жасмин, и к ее киношной версии. Первая носила укороченные топы, вторая — наряды с длинным шлейфом. Да и розовый цвет любила.
Зендея
Зендея решила отдать дань уважения не своему персонажу в фильме «Величайший шоумен», а главному герою. На премьеру ленты актриса пришла в белой рубашке и ярко-красном жакете. А теперь обратите внимание на плакат позади Зендеи на снимке выше.
Эмма Стоун
Рассматривая декоративные элементы наряда Эммы Стоун на премьере кинокартины «Новый Человек-паук», мы не могли отделаться от мысли, что они напоминают паучьи лапки. Может, в этом и заключалась задумка дизайнера?
К слову, уже упомянутая выше Зендея также в одном из своих образов прятала отсылки к «Человеку-пауку». Об этом мы писали здесь.
Анджелина Джоли
Актриса пришла на фотосессию, посвященную выходу фильма «Малефисента», в белом платье с принтом в виде воронов. Один из них «сел» прямо на плечо актрисы. Нас осенило: да это же Диаваль — пернатый друг ее героини.
Если одни звезды на красных дорожках носят наряды исключительно из последних коллекций именитых кутюрье, другие не считают зазорным выйти в платье 10- и даже 20-летней давности. И правильно делают, считаем мы. Легендарные творения дизайнеров грех хранить в архивах.