14 горячих трендов, которые ворвались в 2023 год, и мы обалдели от такой красоты

В 2023 году править бал будут женственность и шик. Стилисты предлагают вдохновляться не только современными образами, но и трендами прошлого. Новую жизнь обретают юбки солнце из элегантных 1950-х, коктейльные кольца 1920-х, стрижки из 1990-х. В общем, наряжаться захочется даже тем, кто далек от моды.

1. Обувь на танкетке

Обувь на танкетке снова в моде, и наверняка многие давно ждали этого возвращения. Танкетка удобна и практична. Весной сапоги с такой подошвой заменят неактуальные в этом году ботильоны, а летом босоножки на танкетке дополнят любимое платье. Если пара подобной обуви хранится в шкафу еще с прошлых сезонов, самое время ее доставать.

2. Стрижка бикси

В этом году любая женщина может найти прическу по душе. В моде и ностальгические образы, (например, боковая челка), и медовые оттенки волос. Есть даже крутой вариант стрижки для тех, кто не может выбрать между короткой и удлиненной прической, — бикси. Так как сама стрижка — симбиоз стилей пикси и боб, то и название образовано 2 этими словами.

3. Массивные украшения

В этом году дизайнеры считают, что чем больше и крупнее украшения, тем лучше. Поэтому вместо изящных браслетов, которые были популярны раньше, возможно, пришло время надеть массивные аналоги.

4. Металлик

Металлический блеск нынче в моде. Экстравагантные образы могут включать сразу несколько «металлизированных» деталей гардероба или даже полностью состоять из подобных вещей. Тем, кто предпочитает более сдержанный стиль, можно использовать один подобный элемент. Например, золотую обувь или «хромированный» маникюр. Он тоже очень актуален в этом году.

5. Броские кольца

Некоторые модницы вспоминают, как раньше надевали по несколько браслетов на руку. А сейчас они достают все свои кольца и носят их одновременно — максимализм актуален. Аксессуары с камнями тоже становятся популярны, поэтому эти 2 тренда — много колец и много камней — можно сочетать. Тем, кто хочет и дальше надевать лишь одно украшение, подойдут коктейльные кольца. Кстати, такие аксессуары впервые появились аж в 1920-х годах.

6. Перчатки

Стилисты рекомендуют не ограничиваться традиционными перчатками, которые мы носим в холодное время года. Ведь существует столько роскошных вариантов, с помощью которых можно сделать образ запоминающимся и элегантным. На показах дизайнеры продемонстрировали множество нестандартных моделей из различных материалов и не скупились на декор и украшения.

7. Балетная эстетика

Тренд на балетную эстетику готов покорить 2023 год. Знаменитый стилист Таня Тамбурин рекомендует использовать все, что напоминает о танцах: мягкие атласные топы, боди, кардиганы, гетры и, конечно же, балетки. Их можно примерить вместо наскучивших мокасин или кроссовок. А юбку-пачку надеть с обувью на массивном каблуке, ведь сейчас она в моде.

8. Красный цвет

Многие знаменитости уже выходили в свет в красной одежде или как минимум с алой помадой. Некоторые их наряды и вовсе состояли из одних только красных вещей. А значит, этот роскошный цвет можно использовать без страха переборщить. Ну а если хочется лишь освежить свой гардероб, отлично подойдет красная обувь. Очень актуально будут смотреться лодочки с закрытым носом — туфли с открытыми пальцами устарели.

9. Юбки солнце

Да, они актуальны в этом году. Даже непонятно, почему этот фасон 1950-х не возвращался так долго, ведь он выглядят элегантно и женственно. Чтобы весь образ смотрелся стильно, сочетать юбку лучше всего с современными вещами, например с ботфортами или модными туфлями на каблуке. Стилисты считают, что этот тренд полностью «раскроется» осенью, так что есть время подготовиться.

10. Наручные часы

Эксперты говорят, что 2023 год станет годом часов. Возможно, этот аксессуар впишется не только в деловые образы, но и будет стильным дополнением повседневного наряда.

11. Состаренная одежда

Стиль гранж становится популярнее. Наверное, в какой-то степени это повлияло на появление тренда на состаренную одежду. Да и панк-эстетика переживает подъем. И хотя некоторые считают, что этот стиль не пройдет испытание временем, подобные вещи все чаще можно увидеть на модницах.

12. Стиль Барби

Весна — самое время, чтобы представить себя героиней любимой романтической комедии. Стилисты советуют вспомнить о легком и игривом стиле 2000-х: примерить блузы с пышными рукавами, которые сейчас чрезвычайно актуальны, романтичные платья и яркие украшения. И конечно же, будет уместно добавить в образ побольше розового.

13. Вещи в горошек

Одежда в горошек снова актуальна. Этот принт у многих ассоциируется с женственным стилем середины XX века, поэтому такое перерождение добавляет элегантности современным образам. Вариаций узора масса: от крупного гороха на платьях и юбках до мелких точек на полупрозрачных блузах.

14. Комбинезон