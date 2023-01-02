14 случаев, когда принцессы и герцогини позаимствовали свои украшения у старшего поколения, и все остались довольны
Возможность самовыражения благородных британских леди сильно ограничена строгим дресс-кодом. Проверенные временем и предыдущими владелицами украшения помогают принцессам и герцогиням сделать свои образы более статусными, однако именно с их же помощью столь правильные на публике знатные особы порой и раскрывают свою бунтарскую сущность.
1. Кейт Миддлтон в чокере принцессы Дианы, который та носила на голове
2. Фамильное кольцо королевы-матери Елизаветы, которое стало помолвочным для Камиллы Паркер-Боулз
3. Принцесса Маргарет и Кейт Миддлтон в тиаре Halo
4. Королева Елизавета II в 1999-м и Кейт Миддлтон в 2022-м с одной и той же брошью
5. Леди Диана и Меган Маркл с одним и тем же браслетом от Cartier в контрастных платьях
На фото ниже браслет виден во всей красе.
6. Кейт Миддлтон, дополнившая образ брошью королевы-матери Елизаветы, которая гармонично вписалась в оба их наряда
7. Колье леди Дианы, которое однажды явно сильно понравилось ее невестке
8. Принцесса Диана с аквамариновым кольцом, которое затем досталось Меган Маркл
9. Кейт Миддлтон и Меган Маркл с брошами и в шляпах, копирующих аксессуары леди Дианы в 1991 году
10. Жемчужные серьги на принцессах Уэльских, которые они сочетали с образами в разных стилях
11. Сапфировые серьги принцессы Дианы, которые ее невестка слегка переделала на новый лад
12. Колье Елизаветы II на принцессе Уэльской Кейт Миддлтон гармонично вписалось в их отличные друг от друга образы
13. Тиара «Узелки любви», которая стала любимицей и леди Ди, и ее невестки
14. Колье Елизаветы II, которое леди Диана и Кейт Миддлтон умело сочетали с любимыми нарядами
А какое из королевских украшений не отказались бы примерить и вы? Какое украшение вы бы надели охотнее: абсолютно новое или же с многолетней историей?
Фото на превью KEYSTONE Pictures USA / eyevine / East News, Photoshot / East News, CBS / Ferrari Press / East News, LFI / Photoshot / REPORTER / East News
AdMe/Дизайн/14 случаев, когда принцессы и герцогини позаимствовали свои украшения у старшего поколения, и все остались довольны
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