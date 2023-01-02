14 случаев, когда принцессы и герцогини позаимствовали свои украшения у старшего поколения, и все остались довольны

Возможность самовыражения благородных британских леди сильно ограничена строгим дресс-кодом. Проверенные временем и предыдущими владелицами украшения помогают принцессам и герцогиням сделать свои образы более статусными, однако именно с их же помощью столь правильные на публике знатные особы порой и раскрывают свою бунтарскую сущность.

1. Кейт Миддлтон в чокере принцессы Дианы, который та носила на голове

2. Фамильное кольцо королевы-матери Елизаветы, которое стало помолвочным для Камиллы Паркер-Боулз

ASSOCIATED PRESS / East News

3. Принцесса Маргарет и Кейт Миддлтон в тиаре Halo

East News , East News

4. Королева Елизавета II в 1999-м и Кейт Миддлтон в 2022-м с одной и той же брошью

BBC / Ferrari Press / East News

5. Леди Диана и Меган Маркл с одним и тем же браслетом от Cartier в контрастных платьях

CBS / Ferrari Press / East News , LFI / Photoshot / REPORTER / East News

На фото ниже браслет виден во всей красе.

6. Кейт Миддлтон, дополнившая образ брошью королевы-матери Елизаветы, которая гармонично вписалась в оба их наряда

GF / bauergriffinonline.com / East News

7. Колье леди Дианы, которое однажды явно сильно понравилось ее невестке

8. Принцесса Диана с аквамариновым кольцом, которое затем досталось Меган Маркл

9. Кейт Миддлтон и Меган Маркл с брошами и в шляпах, копирующих аксессуары леди Дианы в 1991 году

AA / ABACA / Abaca / East News , Stephen Lock / Avalon / Photoshot / East News

10. Жемчужные серьги на принцессах Уэльских, которые они сочетали с образами в разных стилях

11. Сапфировые серьги принцессы Дианы, которые ее невестка слегка переделала на новый лад

12. Колье Елизаветы II на принцессе Уэльской Кейт Миддлтон гармонично вписалось в их отличные друг от друга образы

KEYSTONE Pictures USA / eyevine / East News , Photoshot / East News

13. Тиара «Узелки любви», которая стала любимицей и леди Ди, и ее невестки

AP / East News , i-Images / Pool / i-images / East News

14. Колье Елизаветы II, которое леди Диана и Кейт Миддлтон умело сочетали с любимыми нарядами

LFI / Avalon / REPORTER / East News

А какое из королевских украшений не отказались бы примерить и вы? Какое украшение вы бы надели охотнее: абсолютно новое или же с многолетней историей?